Країни ЄС та НАТО мають виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала країни Рамштайнської коаліції, до якої входять члени НАТО, ЄС та 15 інших держав, виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні. Це стане значним внеском у перемогу України над Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Виступаючи напередодні дводенного саміту в Брюсселі, де підтримка України та європейська оборона будуть головними питаннями порядку денного, Каллас наголосила, що деякі європейські країни можуть стати мішенню для Росії, якщо Україна програє війну.

За її словами, европейські країни не повинні повторити помилку Естонії перед Другою світовою війною, а для цього необхідно інвестувати значні кошти в оборону, щоб не бути захопленими зненацька.

"Якщо ми дійсно допоможемо Україні, нам не доведеться турбуватися про те, хто буде наступним. Але якщо Україна впаде, то буде пауза в кілька років, і ми побачимо це в ширшому масштабі, особливо коли ми не будемо інвестувати в оборону", - додала прем'єрка Естонії.

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