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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина готова розвивати співпрацю з РФ у секторах, де немає санкцій, - Сійярто

сійярто

Угорщина готова співпрацювати з Росією у секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкцій.

Про це заявив очільник угорського МЗС Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", – сказав Сійярто.

Угорський дипломат зазначив, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

"А потім, я думаю, ви не порушуватимете це питання лише перед тими, хто готовий відкрито це питання обговорювати", – відповів Сійярто журналістам.

Також читайте: Сійярто про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів: Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну

Автор: 

Угорщина (2338) санкції (12122) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+17
Погань дірява. Здохни.
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21.03.2024 17:15 Відповісти
+10
Коли вже всі в ЕС зізнаються шо Угорці союзники РФ?
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21.03.2024 17:33 Відповісти
+8
Нічого, Земля - кругла . . .

Є східна мудрість. Завжди може наступити момент, коли навіть найсильніша людина може залежати від найслабшої . . . Ще буде час, коли від нашого рішення щось буде залежати для Угорщини. Тоді згадаємо і кількість українських шкіл в Угорщині, і де наші депутати в парламенті, і так далі, все по їхньому списку.
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21.03.2024 17:20 Відповісти
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Погань дірява. Здохни.
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21.03.2024 17:15 Відповісти
Ерогенна енергетика...
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21.03.2024 17:19 Відповісти
Нічого, Земля - кругла . . .

Є східна мудрість. Завжди може наступити момент, коли навіть найсильніша людина може залежати від найслабшої . . . Ще буде час, коли від нашого рішення щось буде залежати для Угорщини. Тоді згадаємо і кількість українських шкіл в Угорщині, і де наші депутати в парламенті, і так далі, все по їхньому списку.
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21.03.2024 17:20 Відповісти
Ото вже палиться, даже не прикриваючись. То може нам трубу туди перекрити?
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21.03.2024 17:22 Відповісти
Не можна - це негуманно! А от "випадково пропустить" на цю трубу кацапську ракету - цілком можливо!
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21.03.2024 17:38 Відповісти
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21.03.2024 19:39 Відповісти
Півнів з гімна клепати в промислових масштабах
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21.03.2024 17:25 Відповісти
Стерилізація касапів дозволена..працюйте, терпіли..
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21.03.2024 17:29 Відповісти
Тоді санкції мають бути на все, щоб не було хитро.жо.пих угорців.
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21.03.2024 17:30 Відповісти
Только на космос санкции нельзя накладывать. Тяга к звездам вне политики.
Сегодня, автоматически, по тех. причинам отложили старт.
Экипаж:
Россиянин
Белорусская баба
..... американка
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21.03.2024 18:39 Відповісти
якщо буде конкурс на носія відомої валізки за пуйлом, сійярто обов'язково прийме участь...
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21.03.2024 17:33 Відповісти
Коли вже всі в ЕС зізнаються шо Угорці союзники РФ?
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21.03.2024 17:33 Відповісти
Лизуни ***** ви ще пошкодуєте. Вас підарів будуть гнобити.
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21.03.2024 17:34 Відповісти
а вони хочуть, щоб всі сектори не мали санкцій; і передовсім заважають накласти санкції від Євросоюзу на нафтогазовий сектор.
А, може, накладати санкції на касапів одночасно з мад'ярами? у всіх секторах?
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21.03.2024 17:35 Відповісти
Гівно не може не триндіти на весь світ що воно гівно щотижня.
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21.03.2024 17:36 Відповісти
Чи є межа цих мерзот?!
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21.03.2024 17:39 Відповісти
Немає! Кацапи "сцють у стелю кип"ятком - Орбан сьогодні поздоровив листом Путлера з обранням президентом!
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21.03.2024 18:36 Відповісти
неєвропейські країни НАТО це Канада і США . то це вони купують кацапські газ і нафту ?
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21.03.2024 17:40 Відповісти
а що це за сектори? швидше санкціями їх обкласти!
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21.03.2024 17:42 Відповісти
Так самі угорці і не дадуть ці санкції накласти.
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21.03.2024 17:47 Відповісти
Можу навіть дати підказку, де вони можуть активно співпрацювати без санкцій - в порно індустрії. Угорщина у якості приймаючої в різний спосіб сторони чудово впорається з цією роботою, особливо якщо цим безпосередньо займатимуться такі професійні хвойди, як Орбан та Сійярто.
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21.03.2024 17:42 Відповісти
Навщо НАТО такий фрукт? Путлєр, як він каже, воює проти НАТО, а цей ***** лізе з путлєром цілуватись!
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21.03.2024 17:47 Відповісти
Ви ще по Туреччину забули. Ті з кацапами теж дуже тісно співпрацюють. НАТО - організація подвійної моралі.
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21.03.2024 17:58 Відповісти
І якщо Угорщина то прищик, то Туреччина - одна з найбільших армій НАТО і ключовий регіональний гравець.
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21.03.2024 18:00 Відповісти
ми знаємо, що ви, як відомі пи....ы "Всегда готовы"
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21.03.2024 17:48 Відповісти
То що Угорщина співпрацюють на фашистам всі знають
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21.03.2024 18:13 Відповісти
Риторика Венгрии схожа с рф. Венгрия была в империи австро-венгрии и сторонником фашизма.Ей свойственно имперские взгляды,но у самих нет даже малого потенциада стать империей.И они всегда станут на сторону тех,кто будет строить или расширять империю.А сама Венгрия до сих пор в не рыночной экономики.Когда запахло жаренным и в НАТО вступили и в ЕС.И всегда готова не созидать.а пристраиваться к тем кто даст ей милостыню.
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21.03.2024 18:21 Відповісти
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21.03.2024 19:43 Відповісти
Звичайно, бо ****** з кацапами вихідці з однієї клоаки. Фіно-угорівські племена.
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21.03.2024 18:22 Відповісти
Файно ви наших друзів попустили - естонці і фіни також угро-фіни ( + в Швеції і Норвегії проживають саами які теж угро - фіни). Дам пораду - у всіх речей однотипних є як файні екземпляри так і "хороші".
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21.03.2024 20:13 Відповісти
А тоді кацапи хто?
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21.03.2024 20:17 Відповісти
Це загадка покрита мороком незнання української мови і значення слова в лапках.
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21.03.2024 20:24 Відповісти
Так кидайте той ЄС з НАТО, та вступайте у москальску федерацію - там багато ваших братів-угрофінів "розкошують". Навіщо всі ті напівміри?
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21.03.2024 18:23 Відповісти
щось останнім часом постійні пособники фашистів забагато розкудкудакались
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21.03.2024 18:32 Відповісти
тепер я розумію звідкіля сорос набрався підлості бо він же в угорщині народився
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21.03.2024 18:37 Відповісти
почему устав ес и нато не позволяет выгнать этих прорашистских тварей?!
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21.03.2024 18:45 Відповісти
их ничего не смущает...
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21.03.2024 21:42 Відповісти
одсосіть у їх , на одсос нема
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21.03.2024 18:56 Відповісти
це, в яких?
плести лапті?
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21.03.2024 19:18 Відповісти
війна рано чи пізно закінчиться а ця пляма на Угорщині залишиться назавжди
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21.03.2024 20:27 Відповісти
сійрато запропонував ****** ще більще раз відсмоктати разом з орбаном
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22.03.2024 11:16 Відповісти
 
 