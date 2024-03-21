Угорщина готова розвивати співпрацю з РФ у секторах, де немає санкцій, - Сійярто

Угорщина готова співпрацювати з Росією у секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкцій.

Про це заявив очільник угорського МЗС Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", – сказав Сійярто.

Угорський дипломат зазначив, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

"А потім, я думаю, ви не порушуватимете це питання лише перед тими, хто готовий відкрито це питання обговорювати", – відповів Сійярто журналістам.

Також читайте: Сійярто про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів: Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну