Угорщина готова розвивати співпрацю з РФ у секторах, де немає санкцій, - Сійярто
Угорщина готова співпрацювати з Росією у секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкцій.
Про це заявив очільник угорського МЗС Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", – сказав Сійярто.
Угорський дипломат зазначив, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.
"А потім, я думаю, ви не порушуватимете це питання лише перед тими, хто готовий відкрито це питання обговорювати", – відповів Сійярто журналістам.
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Є східна мудрість. Завжди може наступити момент, коли навіть найсильніша людина може залежати від найслабшої . . . Ще буде час, коли від нашого рішення щось буде залежати для Угорщини. Тоді згадаємо і кількість українських шкіл в Угорщині, і де наші депутати в парламенті, і так далі, все по їхньому списку.
Сегодня, автоматически, по тех. причинам отложили старт.
Экипаж:
Россиянин
Белорусская баба
..... американка
А, може, накладати санкції на касапів одночасно з мад'ярами? у всіх секторах?
плести лапті?