БЕБ запобігло розтраті понад 20 млн грн бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд на Харківщині
У Харківській області будівельну компанію викрили на розтраті понад 20 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Бюро економічної безпеки.
Детективи Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, викрили будівельну компанію на спробі розтрати бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.
Підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Загалом компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн.
Встановлено, що частину коштів, а саме 20,45 млн грн товариство перевело на рахунки фізичної особи - підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року.
Згадувана особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто немає стосунку до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих "конвертаційних центрів".
Наразі вихідні платежі по рахунках фізособи підприємця зупинено. 20,45 млн грн заблоковано.
Досудове розслідування триває.
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Там багато «ЦІКАВОГО» і так і не покараного за це,задокументовано…
Жоден, з учасників та запрошених, з цих нарад, так і не пішов, Захищати Україну у цих інженерних спорудах…
Але гроші на це, пішли чи маленькі, Гройсман з челядниками, може засвідчити … Жоден, не був притягнутий до відповідальності, екс-голова Запорізької ОДА Бриль, може це підтвердити!
Мабуть, їх Детективи Бюро економічної безпеки України, якось розслідують їх «дивне зникнення» на території України !?!?
Це ж, не лантух картоплі, пропав…
Тим більше, що за ГумДопомогу, відповідальний був призначений, отой, з досвідом, ще за «сірі» пивні ларьки, єрмак… Найбільш підготовлений до роботи під час московської війни!! Його і козак, з московії, знає…
Невже як Бакай …
1 він "інтересний" замовнику чи ні?
2 яку суму можна закласти щоб багато вкрасти і щоб за це нічого не було
3 обговорення з перевіряльниками, чи можна закласти ще більше, щоб вкрасти, забашляти та жити спокійно
і лиш далі, доцільність, якість, та все інше.
це система вибудувана десятиліттями!
і працює вона так що швейцапський годинник курить в стороні.
А беручи до уваги розцінки за якими держава хоче щоб їй будували - то за такими цінами - єдині хто буде виконувати ці роботи - або мобілізовані, або раби.
Правда ще є рожеві мрії деяких українців примусити працювати своїх земляків за пайку хліба і миску балади в кращих традиціях військового комунізму таваріща Сраліна