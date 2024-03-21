БЕБ запобігло розтраті понад 20 млн грн бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд на Харківщині

У Харківській області будівельну компанію викрили на розтраті понад 20 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Детективи Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, викрили будівельну компанію на спробі розтрати бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.

Підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Загалом компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн.

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Встановлено, що частину коштів, а саме 20,45 млн грн товариство перевело на рахунки фізичної особи - підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року.

Згадувана особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто немає стосунку до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих "конвертаційних центрів".

Наразі вихідні платежі по рахунках фізособи підприємця зупинено. 20,45 млн грн заблоковано.

Досудове розслідування триває.

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