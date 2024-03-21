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Новини
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БЕБ запобігло розтраті понад 20 млн грн бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд на Харківщині

беб,фортифікації

У Харківській області будівельну компанію викрили на розтраті понад 20 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Детективи Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, викрили будівельну компанію на спробі розтрати бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.

Підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Загалом компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн.

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Встановлено, що частину коштів, а саме 20,45 млн грн товариство перевело на рахунки фізичної особи - підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року.

Згадувана особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто немає стосунку до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих "конвертаційних центрів".

Наразі вихідні платежі по рахунках фізособи підприємця зупинено. 20,45 млн грн заблоковано.

Досудове розслідування триває.

Також дивіться: На Дніпропетровщини групі осіб повідомлено про підозру щодо розкрадання понад 5 мільйонів гривень на укриттях для школярів. ФОТО

Автор: 

Харківщина (6054) Бюро економічної безпеки (651) розкрадання (223) фортифікації (149)


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Топ коментарі
+2
гепи і дупи вже давно нема а їх нащадки і послідовники досі множать державні і кошти громад на нуль
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21.03.2024 18:10 Відповісти
+2
Ідіть далі по фортифікаціях і ви будете прємно здивовані - БЕБ
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21.03.2024 18:11 Відповісти
+2
Кирюха почав "будувати". Чекаємо на скандал з тими правцівниками БЕБ, що викрили аферу. ОПа такого не вибачає.
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21.03.2024 18:16 Відповісти
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гепи і дупи вже давно нема а їх нащадки і послідовники досі множать державні і кошти громад на нуль
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21.03.2024 18:10 Відповісти
Дороги не чіпають, то святе і другоє
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21.03.2024 20:38 Відповісти
Как говорится не успели начать , как сразу начался процесс распила. И правда, как устоять? Столько соблазнов и потом можно отель хорватский построить
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21.03.2024 18:10 Відповісти
Ідіть далі по фортифікаціях і ви будете прємно здивовані - БЕБ
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21.03.2024 18:11 Відповісти
Екс-Віце-прем'єр міністр ЗУБКО Г. Г., з урядовці часів Яценюка-Гройсмана, може усі Протоколи з його нарад по інженерним спорудам пояснити!!
Там багато «ЦІКАВОГО» і так і не покараного за це,задокументовано…
Жоден, з учасників та запрошених, з цих нарад, так і не пішов, Захищати Україну у цих інженерних спорудах…
Але гроші на це, пішли чи маленькі, Гройсман з челядниками, може засвідчити … Жоден, не був притягнутий до відповідальності, екс-голова Запорізької ОДА Бриль, може це підтвердити!
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21.03.2024 18:44 Відповісти
Кирюха почав "будувати". Чекаємо на скандал з тими правцівниками БЕБ, що викрили аферу. ОПа такого не вибачає.
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21.03.2024 18:16 Відповісти
А де оті ''беби'' були коли різникофф мільярди крав- транжирив?
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21.03.2024 18:32 Відповісти
там не беб должен был. там набу. так как высокопосадовци. но толку шо так, шо этак - ноль
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21.03.2024 19:02 Відповісти
У 2023 році, дивно «пропало» в Україні >650 партій ГумДопомоги від Західних Партнерів!!
Мабуть, їх Детективи Бюро економічної безпеки України, якось розслідують їх «дивне зникнення» на території України !?!?
Це ж, не лантух картоплі, пропав…
Тим більше, що за ГумДопомогу, відповідальний був призначений, отой, з досвідом, ще за «сірі» пивні ларьки, єрмак… Найбільш підготовлений до роботи під час московської війни!! Його і козак, з московії, знає…
Невже як Бакай …
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21.03.2024 18:35 Відповісти
як в Україні починається любий державний проєкт????
1 він "інтересний" замовнику чи ні?
2 яку суму можна закласти щоб багато вкрасти і щоб за це нічого не було
3 обговорення з перевіряльниками, чи можна закласти ще більше, щоб вкрасти, забашляти та жити спокійно
і лиш далі, доцільність, якість, та все інше.
це система вибудувана десятиліттями!
і працює вона так що швейцапський годинник курить в стороні.
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21.03.2024 18:45 Відповісти
Беручи до уваги, що в будівництві дохіба чого робиться з Готівку - обнал цілком міг йти на потреби будівництва.

А беручи до уваги розцінки за якими держава хоче щоб їй будували - то за такими цінами - єдині хто буде виконувати ці роботи - або мобілізовані, або раби.

Правда ще є рожеві мрії деяких українців примусити працювати своїх земляків за пайку хліба і миску балади в кращих традиціях військового комунізму таваріща Сраліна
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21.03.2024 19:17 Відповісти
Бачимо тільки 20 млн. А 220 мільйонів де?
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21.03.2024 21:13 Відповісти
Их уже расстреляли?
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22.03.2024 00:24 Відповісти
 
 