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Новини Допомога Україні
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Успіх України зараз є питанням довіри всього світу до США, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Якби американська підтримка України припинилася, союзники США в усьому світі звернули б на це увагу і почали б перестраховуватись.

 Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNBC заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Успіх України зараз є питанням довіри до США. І якби американська підтримка України припинилася, я думаю, що союзники США в усьому світі звернули на це увагу і почали б перестраховуватись", – сказав він.

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У зв'язку з цим глава польської дипломатії звернувся до американського Конгресу з проханням швидше схвалити допомогу Україні, і "дозволити демократії працювати".

"Я знову звертаюсь до спікера Джонсона дозволити голосування по ньому [законопроєкту про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю], і хай демократія працює", – сказав Сікорський.

Автор: 

Конгрес США (1237) Сікорський Радослав (279)


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Топ коментарі
+4
В Штатах трампократія, а не демократія!
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21.03.2024 18:14 Відповісти
+2
Пока что Украина пример того что сильные могут насиловать слабых под охи-вздохи всех вокруг. Так что любой у кого есть мозг явно не захочет оказаться на месте Украины.
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21.03.2024 18:12 Відповісти
+2
Саме тому Польща кордони блокує!
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21.03.2024 18:19 Відповісти
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Пока что Украина пример того что сильные могут насиловать слабых под охи-вздохи всех вокруг. Так что любой у кого есть мозг явно не захочет оказаться на месте Украины.
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21.03.2024 18:12 Відповісти
За який час Японія, Південна Корея та Тайвань зможуть розпочати масове виробництво термоядерної зброї?
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21.03.2024 18:36 Відповісти
США можуть легко надіслати весь світ за відомою адресою. Трамп напевно так і зробить.
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21.03.2024 18:13 Відповісти
В Штатах трампократія, а не демократія!
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21.03.2024 18:14 Відповісти
Тому прутін і крутить трампу, його жбейці, щоб трампократія була…
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21.03.2024 18:48 Відповісти
Саме тому Польща кордони блокує!
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21.03.2024 18:19 Відповісти
Україні Західні Партнери довіряють, а отім дивним особам, з приблуд95, це ще питання …. Оманські, їх смикають за бейці… Баканов з богданом та резніковим, можуть це засвідчити, поки, як свідки…

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4170111.html
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21.03.2024 18:21 Відповісти
це питання виживання США, без довіри не буде поваги, без поваги прийде гаплик
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21.03.2024 18:22 Відповісти
Всі ці звернення до трампіста Джонсона, як мертвому припарка! Гроші газпрому знайшли свої кармани і світ це розуміє! Але правила міжнародної дипломатії,будь вони не ладні, не дозволяють про це казати публічно. Це саме стосується і нашого шапіто,про яке також всім дорослим все відомо! Всьому свій час,але ціна цьому дуже висока!
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21.03.2024 19:07 Відповісти
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

Крича, что он за помощь Украине любому глотку перегрызет, Майк Джонсон распустил Палату представителей на двухнедельные каникулы. И так он е..бет мозги уже четыре месяца. На совести Трампа и Джонсона уже тысячи жизней украинцев, которые могли бы жить, если бы была эта помощь.
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21.03.2024 19:18 Відповісти
 
 