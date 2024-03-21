Успіх України зараз є питанням довіри всього світу до США, - Сікорський

Якби американська підтримка України припинилася, союзники США в усьому світі звернули б на це увагу і почали б перестраховуватись.

Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNBC заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Успіх України зараз є питанням довіри до США. І якби американська підтримка України припинилася, я думаю, що союзники США в усьому світі звернули на це увагу і почали б перестраховуватись", – сказав він.

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У зв'язку з цим глава польської дипломатії звернувся до американського Конгресу з проханням швидше схвалити допомогу Україні, і "дозволити демократії працювати".

"Я знову звертаюсь до спікера Джонсона дозволити голосування по ньому [законопроєкту про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю], і хай демократія працює", – сказав Сікорський.