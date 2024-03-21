Успіх України зараз є питанням довіри всього світу до США, - Сікорський
Якби американська підтримка України припинилася, союзники США в усьому світі звернули б на це увагу і почали б перестраховуватись.
Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNBC заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Успіх України зараз є питанням довіри до США. І якби американська підтримка України припинилася, я думаю, що союзники США в усьому світі звернули на це увагу і почали б перестраховуватись", – сказав він.
У зв'язку з цим глава польської дипломатії звернувся до американського Конгресу з проханням швидше схвалити допомогу Україні, і "дозволити демократії працювати".
"Я знову звертаюсь до спікера Джонсона дозволити голосування по ньому [законопроєкту про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю], і хай демократія працює", – сказав Сікорський.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4170111.html
@turkmendagz
Крича, что он за помощь Украине любому глотку перегрызет, Майк Джонсон распустил Палату представителей на двухнедельные каникулы. И так он е..бет мозги уже четыре месяца. На совести Трампа и Джонсона уже тысячи жизней украинцев, которые могли бы жить, если бы была эта помощь.