Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України, - Сирський у розмові з головою Генштабу Франції Бюркаром

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський та начальник Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генерал армії Тьєрі Бюркар обговорили ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головнокомандувача ЗСУ.

Сирський поінформував Бюркара про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України.

Також головком подякував Уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України.

"Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції", - написав він.

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