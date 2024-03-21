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Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України, - Сирський у розмові з головою Генштабу Франції Бюркаром

сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський та начальник Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генерал армії Тьєрі Бюркар обговорили ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головнокомандувача ЗСУ.

Сирський поінформував Бюркара про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України.

Також головком подякував Уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України. 

"Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції", - написав він.

Читайте: Сирський провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з Бауером: Ключовий пріоритет - боєприпаси та ППО. ФОТО

Автор: 

Франція (3106) Сирський Олександр (646)


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Топ коментарі
+8
Мабуть, колега з Франції показав сирському, де саме лежать, оті ракети (>200 шт), які ще 2 місяці тому отримали в Міноборони від Західних Партнерів і забули, для чого вони їх отримали… Замотався бідолашний Умеров, по ЗМІ виступати, затуркали, от і забув, мабуть…
Генпрокурор з ДБР та СБУ, щось теж, геть затуркані, мабуть…
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21.03.2024 18:27 Відповісти
+6
Свої враження від зустрічі з Зеленським Салліван передав в одній фразі

" ... extremely corrupt little Ukrainian Putin"надзвичайно корумпований маленький український Путін. В посольстві США Саллівана чотири українські громадяни завантажили таким об'ємом паперів про корупцію у вищих ешелонах української влади, що навряд чи вони вдвох з Байденом це все прочитають. Але це вже не має значення. Питання про застосування методів прямого впливу на цього "Ukrainian Putin" прийнято.
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21.03.2024 19:10 Відповісти
+4
Зато Белгород ловить прилети. Що ж - війна звір домашній, спустив з ланцюга, то жди його дома. Відео входящих по Белгороду сьогодні - https://t.me/pecherymordora356/39
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21.03.2024 18:28 Відповісти
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Мабуть, колега з Франції показав сирському, де саме лежать, оті ракети (>200 шт), які ще 2 місяці тому отримали в Міноборони від Західних Партнерів і забули, для чого вони їх отримали… Замотався бідолашний Умеров, по ЗМІ виступати, затуркали, от і забув, мабуть…
Генпрокурор з ДБР та СБУ, щось теж, геть затуркані, мабуть…
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21.03.2024 18:27 Відповісти
Воно кончений шпигун, по матусі і папусі в раші стріляти не буде.
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21.03.2024 20:36 Відповісти
Зато Белгород ловить прилети. Що ж - війна звір домашній, спустив з ланцюга, то жди його дома. Відео входящих по Белгороду сьогодні - https://t.me/pecherymordora356/39
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21.03.2024 18:28 Відповісти
Ну все - значить Іноземний легіон можна залишати у місцях постійної дислокації
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21.03.2024 18:30 Відповісти
Саме ТАК!
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21.03.2024 20:50 Відповісти
Та який же він іноземний, якщо ним командує Кирило Ющенко, справжній українець.
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21.03.2024 21:16 Відповісти
Результатом наступної зміни головнокомандувачаз(е)радниками, буде «успішна» стабілізація фронту по Дніпру.
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21.03.2024 19:00 Відповісти
По Уралу
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21.03.2024 19:54 Відповісти
До Волги не всі доходили...
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21.03.2024 20:31 Відповісти
макарук, правильно сказав. на сьогодні, ми програємо. ми відступаємо.
з відходом з авдіївки, по площі, ми залишили стільки ж, скільки відбили, до цього.
отака правда!
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21.03.2024 19:07 Відповісти
Свої враження від зустрічі з Зеленським Салліван передав в одній фразі

" ... extremely corrupt little Ukrainian Putin"надзвичайно корумпований маленький український Путін. В посольстві США Саллівана чотири українські громадяни завантажили таким об'ємом паперів про корупцію у вищих ешелонах української влади, що навряд чи вони вдвох з Байденом це все прочитають. Але це вже не має значення. Питання про застосування методів прямого впливу на цього "Ukrainian Putin" прийнято.
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21.03.2024 19:10 Відповісти
Бачив вже я цю інфу, але Салліван ще та штучка і за кого він мазу тягне велике питання. Саме Салліван похерив в держдепі пропозицію від приватної військової компанії США Blackwater , яка співпрацює з держдепом, передати в 2021 році перед вторгненням Україні ( цифри приблизні, точно не пам'ятаю) 50 F-16, 40 чи 45 F-15 і кілька десятків штурмовиків А-10, які в той час перебазували з палуб на зберігання. Один з засновників компанії повідомив, що компанія брала на себе укомплетувати пілотів і обслуговуючий персонал найманцями з відставних віськових і навіть озвучив суму скільки все це вартувало бюджету США - 400 млн дол. Такий фортель міг взагалі не допустити вторгнення.
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21.03.2024 21:35 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкам.
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21.03.2024 21:18 Відповісти
 
 