Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України, - Сирський у розмові з головою Генштабу Франції Бюркаром
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський та начальник Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генерал армії Тьєрі Бюркар обговорили ситуацію на полі бою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головнокомандувача ЗСУ.
Сирський поінформував Бюркара про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України.
Також головком подякував Уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України.
"Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції", - написав він.
Топ коментарі
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар21.03.2024 18:27 Відповісти Посилання
+6 Влад #582500
показати весь коментар21.03.2024 19:10 Відповісти Посилання
+4 Виктор Дийнега
показати весь коментар21.03.2024 18:28 Відповісти Посилання
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Генпрокурор з ДБР та СБУ, щось теж, геть затуркані, мабуть…
з відходом з авдіївки, по площі, ми залишили стільки ж, скільки відбили, до цього.
отака правда!
" ... extremely corrupt little Ukrainian Putin"надзвичайно корумпований маленький український Путін. В посольстві США Саллівана чотири українські громадяни завантажили таким об'ємом паперів про корупцію у вищих ешелонах української влади, що навряд чи вони вдвох з Байденом це все прочитають. Але це вже не має значення. Питання про застосування методів прямого впливу на цього "Ukrainian Putin" прийнято.