Китай готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року, - глава Індо-Тихоокеанського командування США Аквіліно
Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал в рекордних масштабах із часів Другої світової війни, готуючись до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
Таку думку висловив глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, попри економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16%, до 223 мільярдів доларів. Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) тільки за три роки збільшила кількість винищувачів на 400, а великих військових кораблів — на 20 одиниць. Також Пекін подвоїв арсенал балістичних і крилатих ракет.
"Все вказує на наказ лідера Сі Цзіньпіна на зустрічі НВАК бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Дії НВАК вказують на їхню здатність вкластися в бажані Сі терміни об'єднання Тайваню з материковим Китаєм за допомогою сили, якщо буде отримано відповідний наказ", — сказав Аквіліно.
Він додав, що китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню, такі як імітація оточення з морською та повітряною блокадою острова.
"Це повинно турбувати весь світ", – наголосив він.
При цьому американська розвідка вважає, що Китай не хоче військового конфлікту через Тайвань, навіть якщо має намір взяти острів під свій контроль.
У Bloomberg зазначають, що оборонний бюджет Китаю все ще менший, ніж у США. Цього місяця президент Джо Байден запропонував бюджет Пентагону на 2025 фінансовий рік у розмірі 850 мільярдів доларів.
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там північ порожній, схід порожній.
житло там за копійки нафіг не потрібне, так і стоїть порожнє.
Ви в Кореї побуйте або Японії, ось де тіснота
Вкласти гроші і отримати прибуток можна, але китайські Sinopec та PetroChina не пускають або він сам не йде, побоюючись санкцій. Росіяни працюють з Chevron, Shell, ExxonMobil
На 2021 рік близько 20т