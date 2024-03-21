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Китай готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року, - глава Індо-Тихоокеанського командування США Аквіліно

Китай

Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал в рекордних масштабах із часів Другої світової війни, готуючись до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Таку думку висловив глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, попри економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16%, до 223 мільярдів доларів. Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) тільки за три роки збільшила кількість винищувачів на 400, а великих військових кораблів — на 20 одиниць. Також Пекін подвоїв арсенал балістичних і крилатих ракет.

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"Все вказує на наказ лідера Сі Цзіньпіна на зустрічі НВАК бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Дії НВАК вказують на їхню здатність вкластися в бажані Сі терміни об'єднання Тайваню з материковим Китаєм за допомогою сили, якщо буде отримано відповідний наказ", — сказав Аквіліно.

Він додав, що китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню, такі як імітація оточення з морською та повітряною блокадою острова.

"Це повинно турбувати весь світ", – наголосив він.

При цьому американська розвідка вважає, що Китай не хоче військового конфлікту через Тайвань, навіть якщо має намір взяти острів під свій контроль.

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У Bloomberg зазначають, що оборонний бюджет Китаю все ще менший, ніж у США. Цього місяця президент Джо Байден запропонував бюджет Пентагону на 2025 фінансовий рік у розмірі 850 мільярдів доларів.

Автор: 

Китай (4707) США (23426) Тайвань (183)


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Топ коментарі
+22
А чом би йому й не вторгнутись?
Захід потужно показав свій маленький та м'який!
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21.03.2024 18:38 Відповісти
+17
А американці готуються обрати клоуна президентом вдруге
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21.03.2024 18:40 Відповісти
+7
Все завжди починається з регіональних конфліктів, а з поширенням ядерної зброї та доступу до неї неадекватів шанси отримати бійню з чималими наслідками зростають з кожним роком.
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21.03.2024 19:02 Відповісти
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ви в Китаї не були?
там північ порожній, схід порожній.
житло там за копійки нафіг не потрібне, так і стоїть порожнє.

Ви в Кореї побуйте або Японії, ось де тіснота
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22.03.2024 00:04 Відповісти
Не був та знаю про порожні новенькі міста, але це не перепона для амбіцій Сі, а навпаки. Така ситуація демонструє лише, що в Китаї є величезний ресурс населення з низьким рівнем життя, яке не задіяне в ефективних сферах економіки і промисловості. Тобто це населення доцільно використати для освоєння нових територій і природних ресурсів.
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22.03.2024 18:45 Відповісти
Навіщо напружуватись, якщо цей ресурс за доступними цінами потрапляє.
Вкласти гроші і отримати прибуток можна, але китайські Sinopec та PetroChina не пускають або він сам не йде, побоюючись санкцій. Росіяни працюють з Chevron, Shell, ExxonMobil
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22.03.2024 19:05 Відповісти
Так я не писав, що Китай буде напружуватись, щоб прихапати території рашки, вони їх не напружуючись вже заселяють і освоюють, а заявити світові про їх возвращєніє в китайську гавань ще прийде час і він вже не за горами.
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22.03.2024 19:15 Відповісти
Кількість китайце у них із часів СРСР, тільки зменшується
На 2021 рік близько 20т
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22.03.2024 20:12 Відповісти
Помився Sinopec працює в Рашці
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22.03.2024 19:09 Відповісти
У Bloomberg зазначають, що оборонний бюджет Китаю все ще менший, ніж у США. Не говори *гоп*. Вон трамписты не проголосуют за военный бюджет или Джонсон отправит всех на каникулы и оборонный бюджет США будет равен 0. И вообще, Трамп же сказал что все что за океаном ему по барабану он сам в домике.
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21.03.2024 21:02 Відповісти
Финансирование правительства, куда входит бюджет Пентагона уже согласовали. С ним никаких проблем не будет.
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21.03.2024 22:19 Відповісти
Тайвань є головним виробникам чіпів у світі. Якщо почнеться війна, то це буде пісец світовій економіці. Повернемося у 19 століття.
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22.03.2024 05:10 Відповісти
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