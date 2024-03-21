ЄС у червні має відкрити переговори про вступ з Україною, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що для нього важливо, щоб європейські інституції розпочали переговори про вступ з Україною у червні.
Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Для мене важливо сьогодні побачити, що європейські інституції готові розпочати переговори і зробити це у червні цього року", – сказав Науседа.
"Ми повинні зробити це якомога швидше і це питання довіри до нас. Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", – наголосив Науседа.
Водночас, за словами литовського президента, жодна з країн-кандидатів на вступ не матиме привілейованої позиції, коли йдеться про вступ до ЄС.
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цеж на часі....
ніс вже в віконці ЄС,
горе, що пика не пролазить.
зелена нагла пика...
Давайте вгадаю: не відкрили досі через те, що чинна влада ЄрЗе, не виконує вимог Євросоюзу, і не тільки в економічній царині, а й передовсім в політичній... Ну, там, - стосовно відношення влади до опозиції; до прав і свобод громадян; до інституцій України, які забезпечують законність демократичність їх функціонування, тощо. Окремі вимоги комісії Євросоюзу - стосовно посилення автократичності влади, і, зокрема, самого ЄрЗе, який примудряється керувати парламентом...
А в липні головувати в Євросоюзі розпочне Орбан... Це буде подвійний песец...