УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10317 відвідувачів онлайн
Новини
746 6

ЄС у червні має відкрити переговори про вступ з Україною, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що для нього важливо, щоб європейські інституції розпочали переговори про вступ з Україною у червні.

Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Для мене важливо сьогодні побачити, що європейські інституції готові розпочати переговори і зробити це у червні цього року", – сказав Науседа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа підтримує направлення західних військ в Україну: Годі малювати червоні лінії

"Ми повинні зробити це якомога швидше і це питання довіри до нас. Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", – наголосив Науседа.

Водночас, за словами литовського президента, жодна з країн-кандидатів на вступ не матиме привілейованої позиції, коли йдеться про вступ до ЄС.

Автор: 

членство в ЄС (1300) Науседа Гітанас (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова цяцянка- балаканка без результату
показати весь коментар
21.03.2024 19:45 Відповісти
тищо????
цеж на часі....
ніс вже в віконці ЄС,
горе, що пика не пролазить.
зелена нагла пика...
показати весь коментар
21.03.2024 19:58 Відповісти
але ще минулого року нам обіцяли в березні відкрити ці переговори...
Давайте вгадаю: не відкрили досі через те, що чинна влада ЄрЗе, не виконує вимог Євросоюзу, і не тільки в економічній царині, а й передовсім в політичній... Ну, там, - стосовно відношення влади до опозиції; до прав і свобод громадян; до інституцій України, які забезпечують законність демократичність їх функціонування, тощо. Окремі вимоги комісії Євросоюзу - стосовно посилення автократичності влади, і, зокрема, самого ЄрЗе, який примудряється керувати парламентом...

А в липні головувати в Євросоюзі розпочне Орбан... Це буде подвійний песец...
показати весь коментар
21.03.2024 19:47 Відповісти
Бла бла бла бла бла…
показати весь коментар
21.03.2024 20:48 Відповісти
Можно и в сентябре. Все поспеет, созреет. Наливай, да пей!
показати весь коментар
21.03.2024 23:24 Відповісти
Еще такой малюська, а уже какой науседа 😀…
показати весь коментар
22.03.2024 02:22 Відповісти
 
 