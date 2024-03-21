Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах": каже, що хоче співпрацювати з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа російському правителю Володимиру Путіну, в якому привітав того з "перемогою на виборах".

Лист був відправлений з нагоди оприлюднення офіційних результатів "виборів" у Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У листі Віктор Орбан пояснив: він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі, що дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації.

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"Угорщина на боці миру; ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", – цитує видання Орбана.

Він запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з РФ в галузях, не обмежених міжнародним правом, пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші.