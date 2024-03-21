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Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах": каже, що хоче співпрацювати з Росією

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Володимир Путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа російському правителю Володимиру Путіну, в якому привітав того з "перемогою на виборах".

Лист був відправлений з нагоди оприлюднення офіційних результатів "виборів" у Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У листі Віктор Орбан пояснив: він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі, що дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації.

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"Угорщина на боці миру; ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", – цитує видання Орбана.

Він запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з РФ в галузях, не обмежених міжнародним правом, пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші.

Автор: 

привітання (735) путін володимир (24127) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+34
Дуполиз. Ніхто іншого і не очікував. Яке воно огидне.
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21.03.2024 20:11 Відповісти
+22
Хто заперечює? Ідить геть з ЄС и НАТО. "Таежний союз" зачекався на мадьяр
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21.03.2024 20:12 Відповісти
+21
***** угрофін привітав ***** угрофіна. Шо тут дивного?
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21.03.2024 20:12 Відповісти
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Дуполиз. Ніхто іншого і не очікував. Яке воно огидне.
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21.03.2024 20:11 Відповісти
А хіба можна бути в одній організації такі як НАТО, ЄС , подавати їм руку , розмовляти з такими як орбан і К...?Це ж небезпечно...?! Складається враження, що росія купила їх з потрохами, продадуть..
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21.03.2024 21:46 Відповісти
Ну так, що це він листи пише, треба хутчіш летіти і особисто у пуйла підлизати, мо ще щось вициганить...
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21.03.2024 22:03 Відповісти
Аж цікаво стало - в якій позі воно буде співпрацювати..??
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21.03.2024 20:11 Відповісти
Как барін повєлят
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21.03.2024 20:13 Відповісти
***** угрофін привітав ***** угрофіна. Шо тут дивного?
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21.03.2024 20:12 Відповісти
Не варто всіх угро-фінів під одного ******* рівняти... Бо фіни та естонці теж є частиною угро-фінського етносу, але вони не підртимують москалоту, ба більше, всіляко підтримують Україну і грошима і військовою технікою.
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21.03.2024 21:05 Відповісти
Приблизно в 1-3 столітті угро-фінські племена були розділені на західних і східних експансією балтських племен в районі ******** тверської, мацьковської та ярославльскої областей. Далі ці анклави розвивались вже незалежно і зв'язки між собою втратили. От із західних вийшли фіни, естонці, карели та маленькі народи на в псковській, новгородській та ленінградській областях. Їх навіть зараз називають окремо "балто-фіни". Східні же - основа мацьковської орди. Мадяри також східні, але чи не єдині із угро-фінів мають ще й кочову історію.
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21.03.2024 21:35 Відповісти
Хто заперечює? Ідить геть з ЄС и НАТО. "Таежний союз" зачекався на мадьяр
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21.03.2024 20:12 Відповісти
В сім'ї не без виродка
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21.03.2024 20:13 Відповісти
Перефразую! Угорська жаба ще глибше встромила свого язика у дупло }{уйла!
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21.03.2024 20:14 Відповісти
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21.03.2024 21:32 Відповісти
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21.03.2024 21:46 Відповісти
У лавах НАТО та ЄС сидить відвертий рашист... це сюр. А ви ще хочете адекватної відповіді *****.
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21.03.2024 20:15 Відповісти
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21.03.2024 20:15 Відповісти
Ти як челобитну сцарю подаєш? -- ************!
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21.03.2024 20:16 Відповісти
Повинен приїхати особисто і поцілувати в гузно.
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21.03.2024 20:54 Відповісти
Дивина дивна: підтримують ботоксного ті країни, які й досі отримують від нього вуглеводні по трубопроводах.
Може буданга нарешті займеться своєю роботою, а не тіктоком і рейтингами, і, зовсім випадково, уламки збитої кацапської ракети пошкодять ці трубопроводи. А "Нафтогаз" почне ремонт... Мінімум на пів року....
Цікаво б було почути пісеньку, яку фіцо-орбанята заспівають після цього...
Але це я, здається, фантастики перечитав
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21.03.2024 20:18 Відповісти
Тому і Макрон із такими різкими заявами(хоча також не забудемо його імтимні дзвінки до путлєра).Він зрозумів щого культурна країна,ще трохи і впаде до лап маргіналів.Трам вже коронував Орбана як найбільшого політика Європи.
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21.03.2024 20:19 Відповісти
Воно з путіним дуже хочуть поділити Україну. але їм облометься.
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21.03.2024 20:20 Відповісти
От як отакого прикацапленого терплять? Це ж ''троянський кінь''!
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21.03.2024 20:21 Відповісти
Бо куколди в масках демократів
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21.03.2024 20:23 Відповісти
Судовий рівноправний член ЄС! Чудовий ліберальний демократичний союз! Сюр якийсь
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21.03.2024 20:22 Відповісти
орбан в ачєрєдной пранік сваім язиком чєрє жопу путлєра в самає єво сєрце...
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21.03.2024 20:22 Відповісти
Ублюдочна мерзота.
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21.03.2024 20:23 Відповісти
два гомосека.

Та й про це ми давно знали.
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21.03.2024 20:23 Відповісти
Діагноз, пітоР.
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21.03.2024 20:26 Відповісти
Коли на Закарпаття приповзли мадяри,після Чехії, вони одразу позакривали усі освітні програми українців,це підараси гірші за кацапів.
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21.03.2024 20:27 Відповісти
Всі колонізатори однакові
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21.03.2024 20:44 Відповісти
Стопудово ***** цьому гівнюку пообіцяв Закарпаття за підтримку.
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21.03.2024 20:29 Відповісти
Оце так едність ЕС, оце їх принцип ухвалення рішень одноголосно. Якась одна тварина куплена Кремлем на корню може все заблокувати, а інші тільки руки розводять типу ми нічого с цим зробити не можемо, бо такі правила. Якщо вони з цим одноголоссям нічого не зроблять , ЕС довго не проїснує. А Угорщину яка підриває принципи існування ЕС треба гнати поки не пізно.
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21.03.2024 20:31 Відповісти
Вот ето лизнул в засраный анус *****. Так давай Жаба уже выходи из ЕС и НАТО и будешь дедушке с органами бабушки конилингус делать не оглядываясь вон как Бульбофюрер не вылазит с постели *****
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21.03.2024 20:38 Відповісти
Я вообще не пойму, как военная организация такая как НАТО может в своем альянсе держать явного предателя и даже потенциального врага. Оно же сдает ***** все тайны и намерения. Как можно в Венгрии держать например секретную натовскую технику которая возможно изучается рашистскими специалистами.
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21.03.2024 20:57 Відповісти
Европейская какашка ти орбан...
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21.03.2024 20:39 Відповісти
так це два брата акробата геть і зріст такий
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21.03.2024 20:40 Відповісти
почему ЕС не может справиться с путинской псиной?
ведь оно их конкретно нагибает
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21.03.2024 20:46 Відповісти
Ну і якого буя цей чорт робить в Евросоюзі?
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21.03.2024 20:47 Відповісти
Пора выгонять этого комуняку из ЕС и из НАТО. Пусть опять строит социалистическую венгрию.
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21.03.2024 20:47 Відповісти
"Угорщина на боці миру" написала брехлива жаба, вітаючи агресора, який розпочав війну.
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21.03.2024 20:50 Відповісти
Свисни, Марку, ти - дурніший. Навіть фіцьо від такої херні утрималось, а цей дурник не втримався. Лизнув...
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21.03.2024 21:09 Відповісти
Орбан підтримав особу, яка обвинувачується Міжнародним кремінальним судом в Гаазі у військових злодіяннях. Тобто підтримала Угорщина - в особі прем'єр-міністра Орбана.

І як ЄС та НАТО зреагують на наявність такої країни у їх організаціях?
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21.03.2024 21:11 Відповісти
Шляпа цей угорець. Його проблеми.
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21.03.2024 21:19 Відповісти
это наши проблемы
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21.03.2024 21:27 Відповісти
Це поверхневе враження, але не нам на противагу ці заяви угорського диктатора, а тим , хто в змозі забезпечить проблеми йому.
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21.03.2024 21:55 Відповісти
некому это сделать
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21.03.2024 22:18 Відповісти
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21.03.2024 21:30 Відповісти
Це не вкладається в тверезій голові. Очільник країни, члена Євросоюзу ,члена НАТО, вітає з незаконним обранням ,кримінального злочинця(за визначенням в тому числі європейського і міжнародного кримінального суду). І ця потвора ще й ставить умови і блокує рішення того ж таки Євросоюзу який фактично тримає на утриманні людей які вибрали собі такого керівника. Здоровий глузд відмовляється сприймати такі "європейські цінності".
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21.03.2024 21:32 Відповісти
Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах": каже, що хоче співпрацювати з Росією
"Надеемся на укрепление дружбы": глава ХАМАС поздравил Путина с победой на "выборах"
У ****** "гідна" компашка.
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21.03.2024 21:39 Відповісти
у *****?
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21.03.2024 22:00 Відповісти
Орбан красень - бабло і з Європки і з раші тягне. Меле шо хоче, а не оцю лицимірну дрісню про цінності (як європейці) і про щіт Європи ( як зелене л@йно). В підсумку він пуйла кине, а Угорщина буде з баблом ЄС та в безпеці в НАТО.
А ви тілами закривайте перевагу ворога в снарядах, ракетах і КАБах. Щоб наші партнери спокійно відправляли 100+ ярдів євріків Польщам та Угорщинам.
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21.03.2024 22:13 Відповісти
Знаємо який йому мир треба. Готовий до співпраці. Он туза як підставив, лишилося лише два пальці обслюнявити.
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21.03.2024 22:21 Відповісти
**** трахнута в усі дірки.!
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21.03.2024 23:01 Відповісти
А наш МЗС як завжди мовчки.
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21.03.2024 23:19 Відповісти
Доскачеться, що його викинуть з НАТО
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22.03.2024 01:43 Відповісти
гарний союзничек
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22.03.2024 02:14 Відповісти
Пособники фашистов как во 2 мировую, так и сейчас.
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22.03.2024 08:43 Відповісти
 
 