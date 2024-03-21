Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах": каже, що хоче співпрацювати з Росією
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа російському правителю Володимиру Путіну, в якому привітав того з "перемогою на виборах".
Лист був відправлений з нагоди оприлюднення офіційних результатів "виборів" у Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
У листі Віктор Орбан пояснив: він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі, що дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації.
"Угорщина на боці миру; ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", – цитує видання Орбана.
Він запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з РФ в галузях, не обмежених міжнародним правом, пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може буданга нарешті займеться своєю роботою, а не тіктоком і рейтингами, і, зовсім випадково, уламки збитої кацапської ракети пошкодять ці трубопроводи. А "Нафтогаз" почне ремонт... Мінімум на пів року....
Цікаво б було почути пісеньку, яку фіцо-орбанята заспівають після цього...
Але це я, здається, фантастики перечитав
Та й про це ми давно знали.
ведь оно их конкретно нагибает
І як ЄС та НАТО зреагують на наявність такої країни у їх організаціях?
"Надеемся на укрепление дружбы": глава ХАМАС поздравил Путина с победой на "выборах"
У ****** "гідна" компашка.
А ви тілами закривайте перевагу ворога в снарядах, ракетах і КАБах. Щоб наші партнери спокійно відправляли 100+ ярдів євріків Польщам та Угорщинам.