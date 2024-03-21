УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10341 відвідувач онлайн
Новини Війна
5 933 23

Є кілька країн, яким цікава ідея відправки військ в Україну, - посол Франції Весьєр

весьєр,ґаель

Посол Франції в Україні Ґаель Весьєр заявив, що є декілька країн, які цікавляться ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки військ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Весьєр підкреслив, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.

"Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами", - зазначив дипломат.

Він додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.

"Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється", - розповів посол.

Читайте: Невідомо, де зупиниться Росія, якщо Україна програє. Є пряма загроза для Франції, - Макрон

Автор: 

Франція (3106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ви хочете, щоб на Бубона срачка напала?
показати весь коментар
21.03.2024 20:17 Відповісти
+9
Так ЗЕд'єрмаки проти! Їм треба подовше ситуацію тягнути-щоб ще грошей накрасти. А якщо і перемогти то щоб всі лаври хрінпіду дісталися.
показати весь коментар
21.03.2024 20:25 Відповісти
+7
Відсотків на 99 впевнена, що за такої пропозиції Порошенко, у перші ж години подзвонив Макрону і зустрівся з представникам ВР. В найближчі дні був би розроблений законопроект, проголосований в першому читанні, а може й другому, підписаний головою ВР і Президнетом. На всяк випадок, хай буде.
Зеленський, в перші години, заявив, що УКРАЇНІ. не потрібна підтримка досвідчених, озброєних військових з країн НАТО.
Хто з цих президентів хоче перемоги України?
показати весь коментар
21.03.2024 21:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви хочете, щоб на Бубона срачка напала?
показати весь коментар
21.03.2024 20:17 Відповісти
кожна країна, котра відправить офіцерів в україну, воювати проти кацапів, отримає, військових височайшого класу!
жодний вест пойнт, жодний легіон, або приватна компанія, не дасть такого досвіду, воювати, проти "другої" армії світу.
показати весь коментар
21.03.2024 20:18 Відповісти
Саме так! Але.... наш зейобик сциться, що за ними прийдуть і перевірки їхньої допомоги...і побачать з середини нашу нинішню "демократію"...Ось побачите, що дуже скоро "воно" посвариться зі Францією
показати весь коментар
21.03.2024 20:46 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2024 20:19 Відповісти
ЗЕздець.
Бубачка Хрінпіду буде воювати до останнього українця.
"Зробили разом !"
показати весь коментар
21.03.2024 20:54 Відповісти
Французи відправляите своі віиська і за вами потягнуться
показати весь коментар
21.03.2024 20:19 Відповісти
Для початку Україна повинна попросити у західних союзників для відсічі агресору не тільки надати зброю а також і ввести свої війська на територію України. Для введення іноземних військ потрібна як мінімум міжурядова угода. Янукович навіть через Верховну Раду узаконив продовження перебування рашистських військ та флоту в українському Криму. Свого часу введення іноземних військ допомогло зберегти південну Корею від чучхе (північнокорейського націонал-комунізму).
показати весь коментар
21.03.2024 20:35 Відповісти
В 1950-1953 роках проти об'єднаних комуністичних військ боролися https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B8 Філіппіни , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нідерланди , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нова Зеландія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланд , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F Ефіопія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F Колумбія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A0 Південно-Африканський Союз і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург.
показати весь коментар
21.03.2024 20:44 Відповісти
Так ЗЕд'єрмаки проти! Їм треба подовше ситуацію тягнути-щоб ще грошей накрасти. А якщо і перемогти то щоб всі лаври хрінпіду дісталися.
показати весь коментар
21.03.2024 20:25 Відповісти
Орбановские ******* с удовольствием зашли бы на территорию Украины...
показати весь коментар
21.03.2024 20:29 Відповісти
Французи, схоже, знайшли мову, якої заслуговує "гопник с пицерскай падваротни", не даром расіянці вже кілька "батальонів французьких найманців" вже "вбили" в Україні.
От і нехай ця тема висить, навіть можна сказати, нависає. Гірше того, коли про цю ідею говорять погано може бути тільки якщо про неї не говоритимуть зовсім. Може виявитися, що це така собі рушниця, яка всю п'єсу висить на стіні, щоб вистрілити наприкінці п'єси, коли ніхто вже не звертає на цю декорацію уваги.
показати весь коментар
21.03.2024 20:32 Відповісти
І було би добре, якби ті військові сюди прийшли зі своєю зброєю.
Але зебільне відмовляється. бо сциться.
показати весь коментар
21.03.2024 20:35 Відповісти
самі собі ставлять якісь чероні лінії наче якісь дурні
За згоди Укрвїни, війська будь якої країни НАТО чи не НАТО можуть бити кацапів на нашій території, головне не перетинати кордон кацапстану!
І чим скоріше допоможуть вигнати кацапів, тим краще !
показати весь коментар
21.03.2024 20:36 Відповісти
Може не треба робити з гіпотетичних іноземних військ "чудо-зброю"?
показати весь коментар
21.03.2024 20:44 Відповісти
Франція та деякі країни НАТО "за", але зеленський та путін "проти"... "армія Франції буде на території Франції" поспішив завірити всіх зеленський після заяви Макрона про те, що французькі солдати можуть бути присутні на території України в разі потреби. Вгадайте хто з них на боці України?
показати весь коментар
21.03.2024 20:46 Відповісти
Війська потрібні вже на вчора..
закрити білорідарів і приндістровя , а там буде видно
показати весь коментар
21.03.2024 20:47 Відповісти
Ідей цікавих завжди багато! Значно продуктивніше було б сказати не про цікавість ідеї, а про те - які країни ГОТОВІ відправити свої війська на підтримку ЗСУ у війні з росією!
показати весь коментар
21.03.2024 20:52 Відповісти
Відсотків на 99 впевнена, що за такої пропозиції Порошенко, у перші ж години подзвонив Макрону і зустрівся з представникам ВР. В найближчі дні був би розроблений законопроект, проголосований в першому читанні, а може й другому, підписаний головою ВР і Президнетом. На всяк випадок, хай буде.
Зеленський, в перші години, заявив, що УКРАЇНІ. не потрібна підтримка досвідчених, озброєних військових з країн НАТО.
Хто з цих президентів хоче перемоги України?
показати весь коментар
21.03.2024 21:05 Відповісти
Французи,здали в Африцi кацапам всi своi позицii!
показати весь коментар
22.03.2024 03:06 Відповісти
Мені дуже хочеться , щоби нам допомагали воювати з русофашистами
всі люди доброї волі 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
21.03.2024 22:34 Відповісти
 
 