Є кілька країн, яким цікава ідея відправки військ в Україну, - посол Франції Весьєр

Посол Франції в Україні Ґаель Весьєр заявив, що є декілька країн, які цікавляться ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки військ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Весьєр підкреслив, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.

"Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами", - зазначив дипломат.

Він додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.

"Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється", - розповів посол.

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