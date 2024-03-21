Є кілька країн, яким цікава ідея відправки військ в Україну, - посол Франції Весьєр
Посол Франції в Україні Ґаель Весьєр заявив, що є декілька країн, які цікавляться ідеєю президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки військ в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Весьєр підкреслив, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.
"Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами", - зазначив дипломат.
Він додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.
"Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється", - розповів посол.
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жодний вест пойнт, жодний легіон, або приватна компанія, не дасть такого досвіду, воювати, проти "другої" армії світу.
Бубачка Хрінпіду буде воювати до останнього українця.
"Зробили разом !"
От і нехай ця тема висить, навіть можна сказати, нависає. Гірше того, коли про цю ідею говорять погано може бути тільки якщо про неї не говоритимуть зовсім. Може виявитися, що це така собі рушниця, яка всю п'єсу висить на стіні, щоб вистрілити наприкінці п'єси, коли ніхто вже не звертає на цю декорацію уваги.
Але зебільне відмовляється. бо сциться.
За згоди Укрвїни, війська будь якої країни НАТО чи не НАТО можуть бити кацапів на нашій території, головне не перетинати кордон кацапстану!
І чим скоріше допоможуть вигнати кацапів, тим краще !
закрити білорідарів і приндістровя , а там буде видно
Зеленський, в перші години, заявив, що УКРАЇНІ. не потрібна підтримка досвідчених, озброєних військових з країн НАТО.
Хто з цих президентів хоче перемоги України?
всі люди доброї волі 👍🏼👍🏼👍🏼