ЄС має прискорити та зробити більш інтенсивними зусилля з допомоги Україні, - голова Європарламенту Мецола

Євросоюз має зробити все можливе, щоб Україна отримала все необхідне для самооборони

Про це за підсумками участі в засіданні Європейської ради заявила голова Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже чітко довела до лідерів позицію Європейського парламенту. Ми маємо зробити те, що повинні зробити, щоб допомогти Україні захистити себе. Це означає, ми маємо колективну відповідальність, повинні прискорити та зробити більш інтенсивними наші зусилля, щоб доставити Україні те обладнання, якого вона потребує. Прийшов час перейти від риторики до дій. Україна діє як щит для Європи. Тож на нас також лежить відповідальність - виступати щитом для України", - наголосила Мецола.

Вона зауважила, що цю позицію Європарламенту вчора довела під час зустрічі із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ми маємо посилити наші санкції, закрити всі прогалини та шляхи для їх обминання. Ми маємо зробити наступний крок у процесі розширення, і використати доходи від російських заморожених активів. Ми маємо продовжити автономні торговельні заходи, і в той же час захисти наших фермерів та наш внутрішній ринок. У цьому випадку час дійсно має значення", - додала Мецола.

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