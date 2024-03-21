САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора та стала незалежним органом

Спеціальна антикорупційна прокуратура 21 березня стала незалежним органом та вийшла з підпорядкування Офісу Генерального прокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на наказ Офісу генпрокурора та телеграм-канал САП.

У САП пояснюють, що таке рішення ухвалили відповідно до закону України від 8 грудня 2023 року "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

"Незалежність САП - це насамперед нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву в суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначають, що початок діяльності незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у провадженні САП, чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухають у судових інстанціях.

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