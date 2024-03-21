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САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора та стала незалежним органом

сап

Спеціальна антикорупційна прокуратура 21 березня стала незалежним органом та вийшла з підпорядкування Офісу Генерального прокурора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на наказ Офісу генпрокурора та телеграм-канал САП.

У САП пояснюють, що таке рішення ухвалили відповідно до закону України від 8 грудня 2023 року "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

"Незалежність САП - це насамперед нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву в суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначають, що початок діяльності незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у провадженні САП, чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухають у судових інстанціях.

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Автор: 

САП (2239) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+14
САП вийшла з під порядкування Контори Генпрокурора.
А чи вийшла вона з підпорядкування Контори Зермака?
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21.03.2024 20:59 Відповісти
+11
Ржунємагу! (с)

Правдивіше було б "САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора та стала підрозділом ОП імені дєрьмака".
Посередник між дєрьмакотатаровими у вигляді генпрокурора усунений - тепер накази будуть віддаватися напряму з Банкової.
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21.03.2024 20:59 Відповісти
+6
якщо сам татаров із самим дермаком дозволили, то, мабуть, їм так буде зручніше керувати зєлєохоронцями і зєлєкривосуддям?
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21.03.2024 21:05 Відповісти
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Сьогодні день людей з хворобою Дауна. Святкуєш, новоспечене?
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21.03.2024 21:01 Відповісти
Сарако! Тобі у штани насрали жиди разом з Яром?
Страшна і чорна біда! Геть чисто...
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21.03.2024 21:12 Відповісти
САП вийшла з під порядкування Контори Генпрокурора.
А чи вийшла вона з підпорядкування Контори Зермака?
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21.03.2024 20:59 Відповісти
САП очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%90%D0%9F) Олександр Клименко . Що саме Вам відомо про його зв'язки з ОП (звісно, якщо вони є) ?
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21.03.2024 21:54 Відповісти
А хто його туди поставив? Треба ж хоть трохи пам'ятати минуле та цікавитись вчорашнім днем.
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21.03.2024 22:22 Відповісти
Ржунємагу! (с)

Правдивіше було б "САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора та стала підрозділом ОП імені дєрьмака".
Посередник між дєрьмакотатаровими у вигляді генпрокурора усунений - тепер накази будуть віддаватися напряму з Банкової.
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21.03.2024 20:59 Відповісти
якщо сам татаров із самим дермаком дозволили, то, мабуть, їм так буде зручніше керувати зєлєохоронцями і зєлєкривосуддям?
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21.03.2024 21:05 Відповісти
Не ліжка треба міняти а курвів.
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21.03.2024 21:07 Відповісти
молодих на старих...- чи як.... -суспільству потрібно ставати Націею...
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21.03.2024 21:38 Відповісти
Якщо САП почне розслідувати діяльність суддів та прокурорів то хто ж кого швидше засудить? Тут без "хєрпіду-арбітра" ну ніяк не обійтись...
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21.03.2024 21:08 Відповісти
. Не журіться: вони чотко знають, що та як розслідувати, щоб не вийти на самих себе.
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21.03.2024 21:28 Відповісти
Ну, тепер Порошенка точно "пасодют"!
(Пояснюю: раньше - до 2019 - всі негаразди в країні були від того, що у Порошенка була "ліпецкая хвабріка" і "апшори". Після 2019 все погано тому що Порошенко "нє пасаділі").
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21.03.2024 21:16 Відповісти
Перепрошую, а що то було? Ні, воно б нічого, але яким боком ОПа до прокуратури могла бути, якщо вона була під її підпорядкуванням і звідти вийшла?! То такий вид шизи чи щось серйозніше? То такий ЗЕзвіздець, чи то як?
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21.03.2024 21:17 Відповісти
Гадаю, наші чудо-реФФорматори перевершили самих себе.
Схоже, тут без сульфазолу на чотири точки вже не обійтись.
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21.03.2024 21:31 Відповісти
Будет напрямую подчиняться Ермаку.
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21.03.2024 21:17 Відповісти
Эти тоже всех украинцев считают идиотами...
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21.03.2024 21:18 Відповісти
... а як же ж без рішал ???
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22.03.2024 00:32 Відповісти
А ви друзйя, как ні садітєсь...
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22.03.2024 08:20 Відповісти
 
 