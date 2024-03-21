Литва наполягає на санкціях проти "Росатому", російського скрапленого газу й алюмінію, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа запевняє, що хоче, щоб до чотирнадцятого пакета санкцій проти Росії були включені держкорпорація "Росатом", а також алюміній і більше російських банків.

Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Науседа наголосив, що санкційна політика має продовжуватися незважаючи на те, наскільки успішною вона показала себе досі.

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"Навіть якщо ефект санкцій був нижчим за наші очікування, ми маємо продовжувати і ми маємо запровадити більше секторальних санкцій, бо вони найбільш ефективні"й, – заявив він.

Також, за його словами, ЄС має продовжувати боротьбу з обходом санкцій.

"Це стає великою проблемою і ми бачимо, що багато третіх країн, на жаль, докладаються до такого обходу санкцій. Ми маємо це заблокувати", – зазначив він.

Крім того, зазначив литовський президент, російське зерно стало реальною проблемою, не лише економічною, а й політичною.

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"Традиційно ми хочемо "Росатом", ми хочемо СПГ (скраплений природний газ), ми хочемо алюміній і ще більше банків. Я знаю, що деякі питання атомної енергетики, і в мене була можливість обговорити це питання з президентом Франції під час мого останнього візиту до Парижа, є проблематичними. Вони до цього поки що не готові, але наше завдання – просувати вперед", – сказав Науседа.