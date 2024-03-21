Італія виділила 500 тис. євро на відбудову собору в Одесі, пошкодженого російською ракетою влітку

Італія виділила 500 тисяч євро на реконструкцію Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Його зруйнувала російська ракета влітку 2023 року.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Днями координаторка ЮНЕСКО в Україні Кʼяра Децці Бардескі повідомила міську раду про отримання міжнародною організацією траншу 500 000 євро від Уряду Італійської Республіки на відновлення собору.

Найближчим часом очікується прибуття до Одеси експертної групи та безпосередньо очільниці офісу ЮНЕСКО в Україні.

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"У нас не було часу чекати, адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Тому за кошти благодійників та парафіян Одеської єпархії був відновлений дах, а також розпочалися роботи щодо відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі", - прокоментував мер Геннадій Труханов результати наради.

У жовтні 2023 року Італія оголосила про допомогу Одесі й вже у грудні визначила суму коштів для допомоги у відновленні собору.

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Руйнування собору в Одесі після влучання ракети РФ: що відомо

У ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, 22 дістали поранення. Під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор – найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених.

Цього ж дня Італія засудила обстріл Спасо-Преображенського собору Росією і завила, що готова стати однією з перших, хто долучиться до відбудови пам'ятки та Одеси.

Місія ЮНЕСКО заявила про підготовку звіту про шкоду, завдану ракетними ударами РФ всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні.

2 жовтня Італія і Україна підписали угоду про відновлення знищеного росіянами собору в Одесі. Відповідно до угоди, укладеної між Італією та ЮНЕСКО, країна зробить внесок у розмірі 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у святині.

Будівля Спасо-Преображенського собору в Одесі є пам’яткою історії, тут поховані князь і княгиня Воронцови. Храм збудували у 1794 році та реконструювали у 2005 році після того, як він був зруйнований СРСР у 1936 році. Нині це головний собор Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату.