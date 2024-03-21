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Новини
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Італія виділила 500 тис. євро на відбудову собору в Одесі, пошкодженого російською ракетою влітку

одеса

Італія виділила 500 тисяч євро на реконструкцію Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Його зруйнувала російська ракета влітку 2023 року.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Днями координаторка ЮНЕСКО в Україні Кʼяра Децці Бардескі повідомила міську раду про отримання міжнародною організацією траншу 500 000 євро від Уряду Італійської Республіки на відновлення собору.

Найближчим часом очікується прибуття до Одеси експертної групи та безпосередньо очільниці офісу ЮНЕСКО в Україні.

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"У нас не було часу чекати, адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Тому за кошти благодійників та парафіян Одеської єпархії був відновлений дах, а також розпочалися роботи щодо відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі", - прокоментував мер Геннадій Труханов результати наради.

У жовтні 2023 року Італія оголосила про допомогу Одесі й вже у грудні визначила суму коштів для допомоги у відновленні собору.

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Руйнування собору в Одесі після влучання ракети РФ: що відомо

У ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, 22 дістали поранення. Під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор – найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. 

Цього ж дня Італія засудила обстріл Спасо-Преображенського собору Росією і завила, що готова стати однією з перших, хто долучиться до відбудови пам'ятки та Одеси. 

Місія ЮНЕСКО заявила про підготовку звіту про шкоду, завдану ракетними ударами РФ всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні.

2 жовтня Італія і Україна підписали угоду про відновлення знищеного росіянами собору в Одесі. Відповідно до угоди, укладеної між Італією та ЮНЕСКО, країна зробить внесок у розмірі 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у святині.

Будівля Спасо-Преображенського собору в Одесі є пам’яткою історії, тут поховані князь і княгиня Воронцови. Храм збудували у 1794 році та реконструювали у 2005 році після того, як він був зруйнований СРСР у 1936 році. Нині це головний собор Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Автор: 

Італія (1587) Одеса (5500) церква (701) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+7
людям жить негде, жилье разрушено. Детям учиться негде, разрушены школы и садики. Пациентам лечится негде, разрушены больницы, поликлиники и роддома. Но мы отдадим 500тыс евро на восстановление сатанинского храма.
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21.03.2024 21:23 Відповісти
+5
Зверніть увагу - на відбудову не Будинку вчених, а "православного" собору...
Ніби в Адєсє більше нема де молитися "за пабєду рускаґа аружия"...
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21.03.2024 21:26 Відповісти
+4
А если после ремонта опять долбанут? Может лучше на ПВО эти деньги потратить? А сколько дронов можно было бы купить, по-моему это сейчас важнее...
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21.03.2024 21:49 Відповісти
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людям жить негде, жилье разрушено. Детям учиться негде, разрушены школы и садики. Пациентам лечится негде, разрушены больницы, поликлиники и роддома. Но мы отдадим 500тыс евро на восстановление сатанинского храма.
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21.03.2024 21:23 Відповісти
"...не храму..." а філії фсб, щоб була прикрита церковною веретою. Треба ж десь а Адессє мати своє кубло рускому міру
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22.03.2024 05:26 Відповісти
Так це вистачить покласти рівно 150 цеглин,,давайте ще
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21.03.2024 21:25 Відповісти
Не покласти, а лише замовити і зробити передплату на "прокладку".
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21.03.2024 21:29 Відповісти
Зверніть увагу - на відбудову не Будинку вчених, а "православного" собору...
Ніби в Адєсє більше нема де молитися "за пабєду рускаґа аружия"...
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21.03.2024 21:26 Відповісти
Ну на що влада просить на те і дають мабуть
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21.03.2024 21:33 Відповісти
О це ви влучно, з цього і треба починати пояснювати подібний абсурд
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21.03.2024 23:05 Відповісти
Головне щоб він був у ПЦУ
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21.03.2024 21:36 Відповісти
А если после ремонта опять долбанут? Может лучше на ПВО эти деньги потратить? А сколько дронов можно было бы купить, по-моему это сейчас важнее...
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21.03.2024 21:49 Відповісти
А че так мало? Домик Шария миллион стоит.
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21.03.2024 22:12 Відповісти
Танунафіг, на московський храм бабло, під час війни, ви що курите. Сподіваюсь мозгів вистарчить не віддати гроші єрмаку зеленському
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21.03.2024 22:46 Відповісти
ООО! Пілітє Щура, оні золотий!

ПС. То є перша необхідність під час війни ???
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22.03.2024 10:36 Відповісти
 
 