Після паузи довжиною в місяць росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії. Рівень ракетної небезпеки дуже високий, - ОК "Південь"

Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії. Сумарний залп "калібрів" - до 8 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі ОК "Південь".

"Після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - до 8 ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" попереджають - рівень ракетної небезпеки дуже високий. Та закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходити в укриття та не нехтувати власною безпекою.

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