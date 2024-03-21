Після паузи довжиною в місяць росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії. Рівень ракетної небезпеки дуже високий, - ОК "Південь"
Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії. Сумарний залп "калібрів" - до 8 ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі ОК "Південь".
"Після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - до 8 ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" попереджають - рівень ракетної небезпеки дуже високий. Та закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходити в укриття та не нехтувати власною безпекою.
Топ коментарі
+5 Helen Batiouk
показати весь коментар21.03.2024 21:38 Відповісти Посилання
+3 Dima30
показати весь коментар21.03.2024 21:40 Відповісти Посилання
+3 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар21.03.2024 21:44 Відповісти Посилання
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Траулер «Капітан Лобанов» затонув після того, як в нього помилково влучила ракета під час навчань Балтійського флоту, повідомляють росЗМІ.
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