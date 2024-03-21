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Новини
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Після паузи довжиною в місяць росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії. Рівень ракетної небезпеки дуже високий, - ОК "Південь"

флот

Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії. Сумарний залп "калібрів" - до 8 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі ОК "Південь".

"Після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - до 8 ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" попереджають - рівень ракетної небезпеки дуже високий. Та закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходити в укриття та не нехтувати власною безпекою.

Читайте: Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Росія шукає рішення, щоб уникнути подальших втрат кораблів, - ВМС

Автор: 

ракети (4075) Чорноморський флот рф (625)


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Топ коментарі
+5
Відправляйте, хлопці-дівчата, ці ******** до "москви"!
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21.03.2024 21:38 Відповісти
+3
де той Буданов нехай затрофеять ще одну, тоді вже точно небудуть шастать..
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21.03.2024 21:40 Відповісти
+3
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21.03.2024 21:44 Відповісти
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Відправляйте, хлопці-дівчата, ці ******** до "москви"!
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21.03.2024 21:38 Відповісти
де той Буданов нехай затрофеять ще одну, тоді вже точно небудуть шастать..
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21.03.2024 21:40 Відповісти
‼️ Сьогодні москалі затопили свій же корабель під час навчань в Балтійському морі...

Траулер «Капітан Лобанов» затонув після того, як в нього помилково влучила ракета під час навчань Балтійського флоту, повідомляють росЗМІ.

В результаті загинули троє членів екіпажу, ще четверо отримали поранення.

http://t.me/Donbasschat_bot
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21.03.2024 21:41 Відповісти
"Номано-номано!" "Бей сваих - штоб чужие баялись!"
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21.03.2024 21:54 Відповісти
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21.03.2024 21:44 Відповісти
Я так думаю, що що окупанти з великою вірогідністю ховають свої підводні човни в горі на Балаклаві біля Севастополя, де була радянська база підводних човнів. Звичайно що вона захищена навіть від ядерної зброї. Але якщо на вході з моря щось затопити, то це сильно деморалізує росіян.
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21.03.2024 21:54 Відповісти
Де ті генерали які хизувалися "Хто контролює Зміїний той контролює Чорне море" Де ті Верховні Головнокомандувачі які після розпаду СРСР ремонтували 24 роки єдиний дизельний підводний човен який у 14 віддали москалям разом з АРК? А вони всі окрім Кравчука ситі та багаті і у вус не дують. А ти народ віддавайся за їхні злочинні панування.
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21.03.2024 21:54 Відповісти
Та він навіть росіянам не знадобився і вони його розпиляли на метал. Я так розумію, що в Україні на ремонті цього човна роками пилили державні кошти.
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21.03.2024 21:56 Відповісти
Ох, був я на тому підводному човні у 2000-му році. Але вже тоді офіцери там сміялись, що човен перестав хитатись на хвилях, бо корпус приріс до пірсу. А на срочну службу туди направляли всіх мажорів, бо в море його вивести було просто неможливо. Не було на човні акумуляторних батарей, а купити не було грошей. Ось так і стояв "експонат".
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21.03.2024 22:20 Відповісти
Деякий час туди навіть школярів і дорослих туристів водили. В 90-х у другій половині.
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21.03.2024 22:22 Відповісти
Наскільки пам"ятаю - вони довгий час ухилялися від запусків "Калібрів" з підводних човнів Читав що з цим у них були проблеми Але зараз або блефують - або у них нема іншого виходу Надіємся що їх "рукожопість" спрацює ще раз
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21.03.2024 21:59 Відповісти
Да, сейчас бы запустить туда несколько подводных дронов, чтобы удивить расеян.. )
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21.03.2024 22:00 Відповісти
Треба знати де вони
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21.03.2024 22:10 Відповісти
Саме час випробувати протичовнові гелікоптери та ще там щось "страшно секретне".
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21.03.2024 22:09 Відповісти
Потрібно просити ПАНА єрмака , щоб дав команду потопити ті калоші.
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21.03.2024 22:28 Відповісти
Надіємось шо Олексій Леонідович знає шо робити...
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21.03.2024 22:31 Відповісти
Ні, не піду.
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21.03.2024 22:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1770852945279549852 повсякдення Бєлгорода
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21.03.2024 22:51 Відповісти
топіть нах
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22.03.2024 16:38 Відповісти
 
 