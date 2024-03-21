За минулу добу росіяни обстріляли Сумщину 51 раз, в області зафіксовано 273 вибухи, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 273 вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів), міномету (2 вибухи) та вдарив дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).
- Великописарівська громада: здійснено обстріли з міномету (55 вибухів), артилерії (6 вибухів), АГС (19 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), авіуадар пусків КАБ з літаків тактичної авіації (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (9 вибухів) та мінометний обстріл (2 вибухи), нанесений удар дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).
- Миропільська громада: був артилерійський обстріл (7 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано обстріли з гранатометів СПГ та АГС (20 вибухів), гранатомету РПГ-7В (8 вибухів), ствольної артилерії (48 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), танку (10 вибухів), мінометів (9 вибухів), удар дроном – камікадзе типу "FPV" (7 вибухів).
- Миколаївська громада: здійснено пуск авіаційних бомб типу "КАБ" з літаків тактичної авіації (2 вибухи).
- Шалигинська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (17 вибухів).
- Ворожбянська громада: здійснено авіуадар пусків КАБ з літаків тактичної авіації (1 вибух).
- Свеська громада: зафіксовано пуск ракет НАР з гелікоптера (5 вибухів).
- Есманьська громада: відбувся авіаційний обстріл з літака - пуски ракет типу "НАР" (5 вибухів) та мінометні обстріли (2 вибухи).
- Дружбівська громада: ворогом нанесено удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух).
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