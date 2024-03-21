УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10341 відвідувач онлайн
Новини
2 029 13

Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба

В осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, також Україна активно працює з іншими країнами, які говорять про можливість реалізації схожого проєкту.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

"Можу підтвердити, що в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи", – сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща допоможе доставити в Україну снаряди, закуплені за чеською ініціативою, - Сікорський

Очільник МЗС запевнив, що Україна не зупиняється на чеській ініціативі, а працює й з іншими країнами, адже "однією ініціативою тут не обійдешся".

"Ми не зупиняємось на цій ініціативі і зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи і вже активно над цим працюють", – сказав міністр.

Автор: 

боєприпаси (2297) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
В ім'я дня Дауна, заткніть йому пельку...... Як не малюська, так оця дупа з вухами. Просто мовчіть, не заважайте людям працювати, задовбали!
показати весь коментар
21.03.2024 23:36 Відповісти
+10
тебе б разом з зеленим гандоном на той снаряд і до кацапів!
і патріотизм довели б і кацапів поменшало б
показати весь коментар
21.03.2024 23:29 Відповісти
+9
Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів

Власне, це мають відчути рузьге солдати.
показати весь коментар
21.03.2024 23:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нещодавно уряд Естонії провів аналіз ситуації і дійшов висновку, що вся Європа може виробляти приблизно 50 000 снарядів на місяць, і не вся ця кількість відправляється в Україну. А українська влада попередила, що їй потрібно 200 000 снарядів на місяць.
показати весь коментар
21.03.2024 23:29 Відповісти
тебе б разом з зеленим гандоном на той снаряд і до кацапів!
і патріотизм довели б і кацапів поменшало б
показати весь коментар
21.03.2024 23:29 Відповісти
Це він про оті, що Юрій Швець нагадав в Ютубі, чи про оті ракети >200 штук, які «десь забулися/загубилися, в Умерова-тимошенка…уже більше двох місяців!!??https://www.youtube.com/watch?v=fKDZ6W3EPT0
показати весь коментар
21.03.2024 23:30 Відповісти
Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів

Власне, це мають відчути рузьге солдати.
показати весь коментар
21.03.2024 23:36 Відповісти
В ім'я дня Дауна, заткніть йому пельку...... Як не малюська, так оця дупа з вухами. Просто мовчіть, не заважайте людям працювати, задовбали!
показати весь коментар
21.03.2024 23:36 Відповісти
Чекаю коли кулеба розповість про досягнення шашликової ініціативи 22 року.
показати весь коментар
22.03.2024 00:18 Відповісти
до чого ці заклики .он оленевод 20 ФАБів показав і сказав усе для фронту ..не есвео а фронт
показати весь коментар
21.03.2024 23:44 Відповісти
Скоріше відчують прибуття на фронт снарядів, в рамках північнокорейської ініціативи...
показати весь коментар
21.03.2024 23:48 Відповісти
Шо б ми робили без Кулеби? На нього вся надія! )))
показати весь коментар
21.03.2024 23:53 Відповісти
А может пэрестанытэ пызждеть что куда и од кого!!!,******
показати весь коментар
21.03.2024 23:58 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2024 00:01 Відповісти
Бачу як працюєте - вже більш ніж 2 роки немає посла України в Чехії. Ось така ваша праця
показати весь коментар
22.03.2024 05:31 Відповісти
/Україна не зупиняється на чеській ініціативі\
Кульоба, а яка заслуга в цьому твоя особиста чи твоєї контори "рога та копита"?
Може це попрацювали потужні послиці Венедіктова та Ілащук? Або Маркарова?
Стидобище...
Не забудь затягнутися сигарою в прямому етері.
показати весь коментар
22.03.2024 08:39 Відповісти
 
 