Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, - Кулеба

В осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, також Україна активно працює з іншими країнами, які говорять про можливість реалізації схожого проєкту.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

"Можу підтвердити, що в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи", – сказав Кулеба.

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Очільник МЗС запевнив, що Україна не зупиняється на чеській ініціативі, а працює й з іншими країнами, адже "однією ініціативою тут не обійдешся".

"Ми не зупиняємось на цій ініціативі і зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи і вже активно над цим працюють", – сказав міністр.