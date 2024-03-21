Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, - Кулеба
В осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, також Україна активно працює з іншими країнами, які говорять про можливість реалізації схожого проєкту.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ
"Можу підтвердити, що в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи", – сказав Кулеба.
Очільник МЗС запевнив, що Україна не зупиняється на чеській ініціативі, а працює й з іншими країнами, адже "однією ініціативою тут не обійдешся".
"Ми не зупиняємось на цій ініціативі і зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи і вже активно над цим працюють", – сказав міністр.
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і патріотизм довели б і кацапів поменшало б
Власне, це мають відчути рузьге солдати.
Кульоба, а яка заслуга в цьому твоя особиста чи твоєї контори "рога та копита"?
Може це попрацювали потужні послиці Венедіктова та Ілащук? Або Маркарова?
Стидобище...
Не забудь затягнутися сигарою в прямому етері.