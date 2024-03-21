У Береславі внаслідок атаки російського безпілотника поранень зазнав 36-річний чоловік, - ОВА
Армія РФ атакувала місто Берислав Херсонської області з безпілотника, внаслідок скидання вибухівки одна людина зазнала поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в Херсонській ОВА.
"Близько дев’ятої години вечора окупанти атакували населений пункт з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав місцевий житель", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ОВА, він самостійно звернувся до лікарні.
Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. Стан чоловіка задовільний. Йому надають необхідну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль