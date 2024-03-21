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У Береславі внаслідок атаки російського безпілотника поранень зазнав 36-річний чоловік, - ОВА

дрон,безпілотник

Армія РФ атакувала місто Берислав Херсонської області з безпілотника, внаслідок скидання вибухівки одна людина зазнала поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в Херсонській ОВА.

"Близько дев’ятої години вечора окупанти атакували населений пункт з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, він самостійно звернувся до лікарні.

Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. Стан чоловіка задовільний. Йому надають необхідну допомогу.

Читайте: Протягом дня росіяни обстріляли Херсонщину безпілотниками та з артилерії: одна людина загинула, четверо - дістали поранення

Автор: 

безпілотник (4348) обстріл (29234) Берислав (194) Херсонська область (5887)


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