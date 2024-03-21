Підтримка України могла б вийти за рамки поставок зброї, - голова Генштабу Франції Бюркар

Кремль не має розраховувати, що Захід обмежить свою підтримку України лише постачанням зброї.

Про це заявив у четвер начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Війна закінчиться, коли Росія припинить нападати", – сказав Бюркар журналістам після переговорів у Парижі з командувачем збройними силами нового члена НАТО Швеції генералом Мікаелем Боденом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є кілька країн, яким цікава ідея відправки військ в Україну, - посол Франції Весьєр

Глава Кремля Володимир Путін "побудував свою операцію на ідеї, що Захід ніколи не піде в Україну, а просто постачатиме зброю", – сказав Бюркар.

"Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, щоб піти до кінця, тому що ця ідея не є правильною", – додав він.

"Війна в Україні стосується нас, тому що ми причетні до її наслідків. Тому європейці повинні бути здатні йти на ризик, щоб забезпечити безпеку Європи в наступному десятилітті", вважає генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомо, де зупиниться Росія, якщо Україна програє. Є пряма загроза для Франції, - Макрон

Незважаючи на суперечки навколо його висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, президент Франції Емманюель Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.