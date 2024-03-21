Підтримка України могла б вийти за рамки поставок зброї, - голова Генштабу Франції Бюркар
Кремль не має розраховувати, що Захід обмежить свою підтримку України лише постачанням зброї.
Про це заявив у четвер начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Війна закінчиться, коли Росія припинить нападати", – сказав Бюркар журналістам після переговорів у Парижі з командувачем збройними силами нового члена НАТО Швеції генералом Мікаелем Боденом.
Глава Кремля Володимир Путін "побудував свою операцію на ідеї, що Захід ніколи не піде в Україну, а просто постачатиме зброю", – сказав Бюркар.
"Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, щоб піти до кінця, тому що ця ідея не є правильною", – додав він.
"Війна в Україні стосується нас, тому що ми причетні до її наслідків. Тому європейці повинні бути здатні йти на ризик, щоб забезпечити безпеку Європи в наступному десятилітті", вважає генерал.
Незважаючи на суперечки навколо його висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, президент Франції Емманюель Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.
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А тут навіть після всього що росіяни зробили з Україною зараз і з іншими країнами раніше європейці і США панькаються з російськими нацистами. Ніби не розуміють, що це загроза і для них також. І серйозна.
Почитайте скільки зброї надали союзники й видаліть свій безглуздий коментар.
Чому чмо? Да то му що "человек морально дно"! Брехав народу що вторження не буде -хоча сам признав що знав ,а це в свою чергу і відповідальність за Бучу і десятки інших міст і селищ де люд був застигнутий зненацька, що привело до тисяч смертей ,катувань. А тепер це ЧМО чотириждиухилянт бігає в мілітарі стайл,корчить з себе полководця!
Якщо ти постійно щось обіцяєш, то або вже виконуй, або балабол.
(Думаю, на незграбні заперечливі жести українського диригента наші французькі друзі могли б не зважати - просто прийдіть і скажіть: "Ми тут, щоб допомогти. Ми будемо з вами разом." - І український диригент (він же - колишній піаніст) зрозуміє і погодиться грати в інтернаціональному оркестрі разом.)