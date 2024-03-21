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Новини Війна
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Підтримка України могла б вийти за рамки поставок зброї, - голова Генштабу Франції Бюркар

олова Генштабу Франції Бюркар

Кремль не має розраховувати, що Захід обмежить свою підтримку України лише постачанням зброї.

Про це заявив у четвер начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Війна закінчиться, коли Росія припинить нападати", – сказав Бюркар журналістам після переговорів у Парижі з командувачем збройними силами нового члена НАТО Швеції генералом Мікаелем Боденом.

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Глава Кремля Володимир Путін "побудував свою операцію на ідеї, що Захід ніколи не піде в Україну, а просто постачатиме зброю", – сказав Бюркар.

"Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, щоб піти до кінця, тому що ця ідея не є правильною", – додав він.

"Війна в Україні стосується нас, тому що ми причетні до її наслідків. Тому європейці повинні бути здатні йти на ризик, щоб забезпечити безпеку Європи в наступному десятилітті", вважає генерал.

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Незважаючи на суперечки навколо його висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, президент Франції Емманюель Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Автор: 

Франція (3106)


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Топ коментарі
+9
Прішліть авіацію з пілотами - 100 машин і 100 пілотів хватить. Головна біда це тотальне домінування рузкіх в повітрі і стирання України з лиця землі
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21.03.2024 23:43 Відповісти
+5
...і могла б вийти на інший рівень, але наше найвеличніше Щоневтікло сказало: "нога французського легіона нам не потрібна"! (п.с. для тих хто в такні - тільки за запрошенням країни можна долучити іноземні війска (легіони)!)
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21.03.2024 23:57 Відповісти
+4
Бомбардування нафтових родовищ росіян.
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21.03.2024 23:43 Відповісти
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Прішліть авіацію з пілотами - 100 машин і 100 пілотів хватить. Головна біда це тотальне домінування рузкіх в повітрі і стирання України з лиця землі
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21.03.2024 23:43 Відповісти
А як ці пилоту допоможуть знищити ТУ 95, які за кілька тисяч км від України ракети по нас запускають?
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21.03.2024 23:59 Відповісти
Мова про каб. Зараз це страшна зброя.
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22.03.2024 00:04 Відповісти
Ту 95 це вже не проблема (після того як зрйнували пів Харкова). Зараз їх ракети збивають в основному. Каби ось нова проблема.
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22.03.2024 00:06 Відповісти
Бомбардування нафтових родовищ росіян.
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21.03.2024 23:43 Відповісти
Европейцы как обычно все превратили в словесный балаган.
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21.03.2024 23:46 Відповісти
Нацистський третій рейх перемогли завдяки в тому числі бомбардуванням їх промислів і заводів (і нічого що там гинули раби з України в тому числі).

А тут навіть після всього що росіяни зробили з Україною зараз і з іншими країнами раніше європейці і США панькаються з російськими нацистами. Ніби не розуміють, що це загроза і для них також. І серйозна.
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21.03.2024 23:51 Відповісти
Тут зброї не можуть поставити, а ще за якісь ,,рамки" мова!
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21.03.2024 23:52 Відповісти
Вас у гуглі забанили?
Почитайте скільки зброї надали союзники й видаліть свій безглуздий коментар.
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22.03.2024 02:57 Відповісти
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21.03.2024 23:53 Відповісти
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21.03.2024 23:56 Відповісти
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21.03.2024 23:56 Відповісти
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21.03.2024 23:57 Відповісти
Оце Ребров та хлопці гарно підтримали дух і ЗСУ і усіх Українців!!!
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21.03.2024 23:59 Відповісти
спортсменів - на фронт!
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22.03.2024 00:05 Відповісти
Кацапе - у тєбя ус атклєілса. Футбол і є їх фронт. Кацапню від успіхів України ще більше коробить ніж від Джавелінів.
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22.03.2024 00:07 Відповісти
спортсменів - на фронт!
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22.03.2024 00:50 Відповісти
...і могла б вийти на інший рівень, але наше найвеличніше Щоневтікло сказало: "нога французського легіона нам не потрібна"! (п.с. для тих хто в такні - тільки за запрошенням країни можна долучити іноземні війска (легіони)!)
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21.03.2024 23:57 Відповісти
Ех! Був би в нас президент який хоче перемоги ... А так чмо недолуге якому рейтинги важливіше .
Чому чмо? Да то му що "человек морально дно"! Брехав народу що вторження не буде -хоча сам признав що знав ,а це в свою чергу і відповідальність за Бучу і десятки інших міст і селищ де люд був застигнутий зненацька, що привело до тисяч смертей ,катувань. А тепер це ЧМО чотириждиухилянт бігає в мілітарі стайл,корчить з себе полководця!
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22.03.2024 00:54 Відповісти
Звісно сказав, Московія жидко какає від думки що іньші країни можуть допомогти військовими Україні, тиснуть на кротяче кубло біля Зе а ті вже впливають на Зе.
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22.03.2024 02:59 Відповісти
Ці балачки скоро звучатимуть несолідно.

Якщо ти постійно щось обіцяєш, то або вже виконуй, або балабол.
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22.03.2024 00:01 Відповісти
Французька арія звучить надзвичайно цікаво, але прелюдія занадто затягнулась.

(Думаю, на незграбні заперечливі жести українського диригента наші французькі друзі могли б не зважати - просто прийдіть і скажіть: "Ми тут, щоб допомогти. Ми будемо з вами разом." - І український диригент (він же - колишній піаніст) зрозуміє і погодиться грати в інтернаціональному оркестрі разом.)
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22.03.2024 03:22 Відповісти
 
 