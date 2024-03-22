У ЄС розглядають пропозиції щодо збільшення тарифів на імпорт зерна з Росії й Білорусі - фон дер Ляєн

Євросоюз може збільшити тарифи на імпорт зерна з Росії й Білорусі, для захисту внутрішнього ринку, зменшення надходжень для країни-агресора, а також для припинення торгівлі Росією вкраденим українським зерном.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня роботи Європейської ради, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пердає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо російського зерна. Ми підготували пропозиції збільшити тарифи на російське та білоруське зерно, насіння соняшника та рапсу. Є декілька вагомих причин, чому ми робимо ці пропозиції. Вони дозволять уникнути ситуації, коли російське зерно буде дестабілізувати ринок цих продуктів у ЄС", - сказала вона.

Також, за її словами, це зупинить використання Росією доходів з експорту цих товарів до Європейського Союзу та забезпечить, що незаконний російський експорт викраденого українського зерна не матиме доступу до ринку ЄС.

Читайте: Литва наполягає на санкціях проти "Росатому", російського скрапленого газу й алюмінію, - Науседа