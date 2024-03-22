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Новини
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У ЄС розглядають пропозиції щодо збільшення тарифів на імпорт зерна з Росії й Білорусі - фон дер Ляєн

фон,урсула,ляєн,дєр

Євросоюз може збільшити тарифи на імпорт зерна з Росії й Білорусі, для захисту внутрішнього ринку, зменшення надходжень для країни-агресора, а також для припинення торгівлі Росією вкраденим українським зерном.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня роботи Європейської ради, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пердає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо російського зерна. Ми підготували пропозиції збільшити тарифи на російське та білоруське зерно, насіння соняшника та рапсу. Є декілька вагомих причин, чому ми робимо ці пропозиції. Вони дозволять уникнути ситуації, коли російське зерно буде дестабілізувати ринок цих продуктів у ЄС", - сказала вона.

Також, за її словами, це зупинить використання Росією доходів з експорту цих товарів до Європейського Союзу та забезпечить, що незаконний російський експорт викраденого українського зерна не матиме доступу до ринку ЄС.

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Автор: 

Білорусь (7969) зерно (3135) росія (66104) санкції (12122) Євросоюз (13672) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+22
Зате українське заблокували.Жріть кривавий кацапський хліб європідари. Не вдавіться.
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22.03.2024 00:30 Відповісти
+15
Відмовитися від кацапського і білоруського зерна ,
слабо європейцям ? 🙁
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22.03.2024 00:28 Відповісти
+15
Забороніть російський хліб повністю. Польські фермери обі.сруться від злості. Тим більше що зараз росіяни під виглядом свого "хліба" продають український.
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22.03.2024 00:37 Відповісти
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ну так..жеж Санкції мать вашу...працюють..
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22.03.2024 00:26 Відповісти
Бо пекельні ...
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22.03.2024 01:17 Відповісти
Відмовитися від кацапського і білоруського зерна ,
слабо європейцям ? 🙁
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22.03.2024 00:28 Відповісти
Зате українське заблокували.Жріть кривавий кацапський хліб європідари. Не вдавіться.
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22.03.2024 00:30 Відповісти
Забороніть російський хліб повністю. Польські фермери обі.сруться від злості. Тим більше що зараз росіяни під виглядом свого "хліба" продають український.
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22.03.2024 00:37 Відповісти
И наверное тариф увеличится на 1 евроцент? Ну что бы не было "эскалации"...
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22.03.2024 00:38 Відповісти
Два роки купувати крадене українське зерно, і тільки зараз ця європроблядь прозріла, що треба збільшити, а не заборонити!!!!
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22.03.2024 00:43 Відповісти
щета щє та, за яку суму йдеться?
а а мона одним списком - ну шоб **** і всім слугам капнуло?
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22.03.2024 01:08 Відповісти
Європецські цінності у всій красі. Готові і гамно кацапське їсти, тільки б пуйла не обідити. Які ж ви шал@ви продажні.
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22.03.2024 01:09 Відповісти
диктатуру давай орали вони!
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22.03.2024 01:35 Відповісти
імпотенти.
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22.03.2024 01:33 Відповісти
А замість їхнього українське купити,не думали,ні???
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22.03.2024 02:12 Відповісти
Вже більше року по всій польща антиукраїнська аграрна істерія, півроку заблоковані кордони аби зупинити поставки українського збіжжя у ЄС. В Брюсселі заговорили про перспективу зупинки постачання укр агропродукції до певних країн. І все це відбувається на фоні договору про вільний ринок між Україною та ЄС. Бляха, а на якій підставі російська агропродукції безлімітно постачається у Євросоюз??? Чому росія має пріоритет на постачання свого збіжжя у ЄС, а Україна якій надали повний доступ до ринку ЄС - не має? Це якийсь правовий дебілізм ЄС, ініційований польськими дегенератами.
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22.03.2024 05:23 Відповісти
Поляки проти зерна з парашки не протестують
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22.03.2024 06:23 Відповісти
Бо не було команди.
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22.03.2024 06:37 Відповісти
І як ви будете перевіряти, чи воно вкрадене? Запитувати в кацапів? Дурдом
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22.03.2024 07:57 Відповісти
Українському збіжжю блокують поляки навіть транзит, а кацапам тільки акциз підняти? Заблокуйте кацапське зерно і дозвольне вільно продавати, або хоча б перевозити транзитом українське!
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22.03.2024 08:00 Відповісти
 
 