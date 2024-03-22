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Новини Допомога Україні
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Україна може отримати перший мільярд з прибутку від заморожених активів РФ до липня, - фон дер Ляєн

урсула,ляєн

Перший мільярд євро з надзвичайних прибутків від заморожених російських активів може прийти в Україну до липня 2024 року.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є дійсно потужна підтримка використанню, цей момент, відсоткового прибутку, або нарахувань від заблокованих російських активів для військової допомоги Україні. Я сказала лідерам, - якщо ми будемо зараз швидкими у прийнятті цих пропозицій, ми зможемо виплатити перший мільярд вже до 1 липня. Тож це залежить від нас, це в наших руках, і це дуже конкретні дії на це літо" - пояснила вона.

Вона запевнила, що ЄС буде надалі допомагати Україні у її зусиллях із відбиття російської агресії на полі бою. Той факт, що лідери країн ЄС прийняли відповідну пропозицію Європейської комісії щодо використання надходжень від заблокованих російських активів, надасть фінансування для закупівлі військового обладнання, якого гостро потребує Україна.

"Ми можемо очікувати, що вдасться зібрати близько 3 мільярдів євро у 2024 році, і подібні суми протягом наступних років", - спрогнозувала фон дер Ляєн.

Крім того президентка подякувала Чеській республіці за намір поставити Україні 800 тисяч снарядів від країн-партнерів. За її словами, надходження від заморожених російських активів можуть також використовуватися для реалізації цієї ініціативи.

Читайте: США запропонували новий механізм використання заморожених активів РФ, щоб залучити $50 мільярдів для України, – Bloomberg

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (794) заморожені активи (581)


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Топ коментарі
+4
Може. А може і ні. Стабільно тільки одне- балабольство.
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22.03.2024 04:16 Відповісти
+1
зелені лапки чюхайються...
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22.03.2024 02:12 Відповісти
+1
Тільки в руки не давайте! Хіба - зв'язані цільові транші.
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22.03.2024 05:18 Відповісти
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грошима хочуть відкупитись ...не своїми ...
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22.03.2024 02:04 Відповісти
зелені лапки чюхайються...
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22.03.2024 02:12 Відповісти
гуя собі в вас шашликі...
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22.03.2024 02:18 Відповісти
Може. А може і ні. Стабільно тільки одне- балабольство.
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22.03.2024 04:16 Відповісти
Лідери ЄС на саміті в Брюсселі домовилися "продовжити роботу" над планом використання прибутків від російських активів, заморожених у Європейському Союзі, для допомоги Україні, але конкретних рішень за підсумками першого дня дводенного саміту ухвалено не було.
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22.03.2024 05:04 Відповісти
Тільки в руки не давайте! Хіба - зв'язані цільові транші.
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22.03.2024 05:18 Відповісти
Це слово «може» розтягнуто у вічності як жуйка. Навіщо постійно це торочити якщо все вирішить орбан з фіцо
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22.03.2024 05:27 Відповісти
Київ, живий? Щось цензор заморозився.
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22.03.2024 05:32 Відповісти
Переходь на телеграм,тут гуано
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22.03.2024 06:38 Відповісти
А де ж ті 50 лярдів? Бо голосували разів сто для піару, і схоже так і не дали ще ні копійки.
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22.03.2024 07:15 Відповісти
З цими коштами, буде так само, як і з військовою допомогою, по краплі, а би штани незпали....
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22.03.2024 07:24 Відповісти
Для зешобла свято, буде що красти.
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22.03.2024 07:29 Відповісти
 
 