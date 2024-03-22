Україна може отримати перший мільярд з прибутку від заморожених активів РФ до липня, - фон дер Ляєн

Перший мільярд євро з надзвичайних прибутків від заморожених російських активів може прийти в Україну до липня 2024 року.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є дійсно потужна підтримка використанню, цей момент, відсоткового прибутку, або нарахувань від заблокованих російських активів для військової допомоги Україні. Я сказала лідерам, - якщо ми будемо зараз швидкими у прийнятті цих пропозицій, ми зможемо виплатити перший мільярд вже до 1 липня. Тож це залежить від нас, це в наших руках, і це дуже конкретні дії на це літо" - пояснила вона.

Вона запевнила, що ЄС буде надалі допомагати Україні у її зусиллях із відбиття російської агресії на полі бою. Той факт, що лідери країн ЄС прийняли відповідну пропозицію Європейської комісії щодо використання надходжень від заблокованих російських активів, надасть фінансування для закупівлі військового обладнання, якого гостро потребує Україна.

"Ми можемо очікувати, що вдасться зібрати близько 3 мільярдів євро у 2024 році, і подібні суми протягом наступних років", - спрогнозувала фон дер Ляєн.

Крім того президентка подякувала Чеській республіці за намір поставити Україні 800 тисяч снарядів від країн-партнерів. За її словами, надходження від заморожених російських активів можуть також використовуватися для реалізації цієї ініціативи.

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