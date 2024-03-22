На Вінниччині - влучання в об’єкт інфраструктури, ворог вдарив ракетами та "шахедами"
Внаслідок гібридної атаки безпілотників і ракет у Вінницькій області є влучання в інфраструктурний об’єкт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Ворог застосував гібридну тактику БпЛА і крилатих ракет. Є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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Юрий Викторович #524822
показати весь коментар22.03.2024 07:32 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Эмирский бухарь
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