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Новини
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На Вінниччині - влучання в об’єкт інфраструктури, ворог вдарив ракетами та "шахедами"

шахеди

Внаслідок гібридної атаки безпілотників і ракет у Вінницькій області є влучання в інфраструктурний об’єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Ворог застосував гібридну тактику БпЛА і крилатих ракет. Є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Вінницька область (1025) обстріл (29234)


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Я так зрозумів,ППО у нас лише в Києві...На решту території влада болт поклала...
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22.03.2024 07:32 Відповісти
до чого тут влада? Вона виробляє Петріоти?
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22.03.2024 09:00 Відповісти
Поки ми не лупимо по їхнім містам бо нема чим вони будуть насипати іракетами і керованими бомбами вони повинні зрозуміть що за все буде відповідь тому бить треба по житлових багатоповерхівках по електростанціях зробить хаос бить треба все і всіх територія повинна бути чиста від біосміття
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22.03.2024 07:34 Відповісти
путлер підарас .
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22.03.2024 07:39 Відповісти
 
 