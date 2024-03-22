На Вінниччині - влучання в об’єкт інфраструктури, ворог вдарив ракетами та "шахедами"

Внаслідок гібридної атаки безпілотників і ракет у Вінницькій області є влучання в інфраструктурний об’єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Ворог застосував гібридну тактику БпЛА і крилатих ракет. Є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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