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Новини
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Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, пошкоджено енергооб’єкти у 4 районах області. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", - йдеться в повідомленні. 

Вчора ввечері ворог ще раз обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі та області пролунали вибухи, ворог б’є по енергетиці

Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (29234) Дніпропетровська область (3873)


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Де відповідь адекватна? Покажіть владі як відповідає Ізраїль що навіть в ООН істерика. Белгород, Ростов, Курськ, Воронєж вже мали би палати.
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22.03.2024 07:48 Відповісти
Чим відповісти????
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22.03.2024 07:48 Відповісти
Кому Ізраїль відповідає? Може Ірану? Ізраїль зараз воює з ворогом,який в порівнянні десь такий,придністров'я для України.

Україна би за тиждень придністров'я розкатала по асфальті і без допомоги.А Ізраїль не переміг ще до сьогодні хамас і це при тому,що в них просто космічна перевага у всьому і той сектор вже розбомбили.
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22.03.2024 07:58 Відповісти
З чарівної палки? Чи з лампи Алладіна?
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22.03.2024 08:50 Відповісти
 
 