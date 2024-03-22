Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, пошкоджено енергооб’єкти у 4 районах області. ФОТОрепортаж
Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", - йдеться в повідомленні.
Вчора ввечері ворог ще раз обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Ніхто не постраждав.
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Україна би за тиждень придністров'я розкатала по асфальті і без допомоги.А Ізраїль не переміг ще до сьогодні хамас і це при тому,що в них просто космічна перевага у всьому і той сектор вже розбомбили.