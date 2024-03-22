Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, пошкоджено енергооб’єкти у 4 районах області. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали ракетних ударів по Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", - йдеться в повідомленні.

Вчора ввечері ворог ще раз обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі та області пролунали вибухи, ворог б’є по енергетиці







