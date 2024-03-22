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Новини Війна
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Ворожий безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури в Стрийському районі на Львівщині, почалася пожежа, - ОВА

шахед

Під час повітряної тривоги російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

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Автор: 

безпілотник (4348) Козицький Максим (126) Львівська область (2463)


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