Ворожий безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури в Стрийському районі на Львівщині, почалася пожежа, - ОВА
Під час повітряної тривоги російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині Львівської області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.
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