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Рашисти вдарили по греблі ДніпроГЕС. Загрози прориву немає, ситуація контрольована, - "Укргідроенерго"

дамба,дніпровська

Росія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі вранці 22 березня.

Про це повідомляє ПрАТ "Укргідроенерго", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об‘єкти по Україні, в тому числі і енергетики. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська ракета влучила у тролейбус із людьми, що рухався через дамбу ДніпроГЕСу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Укргідроенерго запевняє, що загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

"Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію", - додали у компанії.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) атака (369) Укргідроенерго (349)


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Топ коментарі
+35
Треба чекати на потужну відповідь відосіком
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22.03.2024 08:26 Відповісти
+31
Потрібно переселити ОП десь туди на греблю і депутатів нижче по греблі і жодна ракета туди не долетить.
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22.03.2024 08:27 Відповісти
+25
Ублюдки
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22.03.2024 08:23 Відповісти
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22.03.2024 08:23 Відповісти
У вас дуже багато помилок у слові ********
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24.03.2024 06:50 Відповісти
Судячи із сьогоднішньої ракетної атаки на ДнапроГЕС, рашисти націлились на греблі Дніпровського каскаду.
Вочевидь, удари балістикою продовжуватимуться.
Тож, для запобігання катастрофічним наслідкам ймовірних проривів дамб потрібне негайне рішення Гідроенерго про мвксимальний скид вод Дніпра з водосховищ униз та доведення їх водного рівня до мінімуму, який би міг забезпечувати Київ, Запоріжжя й інші придніпровські міста водою.
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22.03.2024 08:24 Відповісти
Потрібно переселити ОП десь туди на греблю і депутатів нижче по греблі і жодна ракета туди не долетить.
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22.03.2024 08:27 Відповісти
дуже влучно сказано
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22.03.2024 08:38 Відповісти
Треба чекати на потужну відповідь відосіком
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22.03.2024 08:26 Відповісти
о да, гундос сьогодні буде потужний!
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22.03.2024 09:14 Відповісти
гундос вазеліновий будє верещать - тіки не вводьте війска нато а то красти незможе
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22.03.2024 11:06 Відповісти
а чому ще стоить кримський мост?? де потужна відповідь зеленого гундоса....
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22.03.2024 08:26 Відповісти
якраз таке ж саме хотів написати. ЧОМУ стоїть кримський міст !
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22.03.2024 08:41 Відповісти
.....ЧОМУ стоїть кримський міст !???
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22.03.2024 09:05 Відповісти
На тебе чекає, коли приїдеш і підірвеш
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22.03.2024 09:12 Відповісти
Ось це я розумію атаки, а не то шо ми, три вікна розбиті в Бєлгороді.
Так війна триватиме до повного знищення України!
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22.03.2024 08:29 Відповісти
Вже давно в Дніпрі на "Південьмаші" могли спорядити з десяток МБР "Сатана" і лупнути туди, куди треба.
Але от негаразд - все ракетне паливо-гептил, що там було, утилізували через екологічні міркування.
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22.03.2024 08:37 Відповісти
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22.03.2024 08:37 Відповісти
Так какие военные объекты? Это ж асвабаждение от нацистского режима. Я же правильно запомнил?😁
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22.03.2024 08:41 Відповісти
Мне больше нравится вот эта версия
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22.03.2024 09:03 Відповісти
З ранку жінка із собачкою загинула
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22.03.2024 09:33 Відповісти
Доречі днем раніше били по Київській ГЕС , але жодна не долетіла ...
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22.03.2024 08:31 Відповісти
Хто це вам сказав? При 100% забезпеченню ППО в три рівні, насищенність не дозволяє це зробити. Останній обстріл це показав. Київська не є самою потужною ГЕС
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22.03.2024 08:55 Відповісти
Доречі, Саліван приїхав і заборонив Україні бити по НПЗ орків.
От вам і американські гаранти безпеки!
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22.03.2024 08:33 Відповісти
Звідки ви такі лізите?
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22.03.2024 08:49 Відповісти
Було.

❗️США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ, - FT.


Причина - атаки БПЛА можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту.
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22.03.2024 08:38 Відповісти
Які ще ціни на нафту? Чи ті підораси прямо підтвердили скупку рашнявої нафти? Файні санкції.
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22.03.2024 08:42 Відповісти
При кожному ударі на НПЗ, ціни зростають на 2-3%
ефект такий
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22.03.2024 09:34 Відповісти
Звідки вам відомо про заборону?
Від кого?
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22.03.2024 08:40 Відповісти
Ванька Саліванов заборонив, там же написали.
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22.03.2024 08:45 Відповісти
На фото пожар в будівлі машинного залу Дніпрогес-2.
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22.03.2024 08:36 Відповісти
Ординським генералам не дає спокою "геніальність" сталінських маршалів ,які під час 2-ї світової підірвали греблю дніпрогесу потопивши нижче по Дніпру декілька своїх дивізійі та десятки сіл. Звичайно ж в совєцькій істоїї про це ні мур-мур. Тільки нинішні "полководці" мабуть забули скільки полуторок з динамітом було закладено совєтами в дніпрогес.
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22.03.2024 08:36 Відповісти
Облиште вже совєти. В інеті повно статтей на цю тему.
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22.03.2024 08:55 Відповісти
Отож я й кажу, що за "парєбріком" начитались інтернетних статей з історії і захотіли перевірити, історія повтотюється ,чи ні.
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22.03.2024 09:13 Відповісти
Вечером послушаем Военного Вождя. В полночь ОНО опять будет дякувати тех , дякувати этих , співчувати тем , співчувати этим , будет опять перечислять с кем встретился или с кем переговорил по телефону, нести неискренние проклятья на "російських террористів" .... одно и тоже уже третий год.
А почему ГЄС Днепроского каскада не прикрыты средствами ПВО - ОНО не признается. Но мы то знаем - приоритетом является Банковая ... Вова должен быть уверен в своей безопасности , безопасности Ермака и его подермачников!
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22.03.2024 08:38 Відповісти
Ну и как ты каскады прикроешь ПВО? Ты реально такой идиот или просто прикинуться решил? Хотя, ты ж как рашик, те ******* думают, раз Украине передают ПВО, значит всё и всегда сбивается. А то что ПВО никогда не может всегда сбивать все цели, это ж из не сношает. Так, что мешает закопать ПВО по полному под эту ГЭС и сначала увидеть массовый налёт ракет на ПВО, а потом разнос ГЭС? Ты же понимаешь, что при желании можно уничтожить всё и никакая ПВО тебя не спасёт
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22.03.2024 08:45 Відповісти
3.14**раси !
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22.03.2024 08:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє


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А шо ви хочете від таких "керівників" України ?!
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22.03.2024 08:42 Відповісти
Путін розстрілює Україну, Україна горить, руйнується інфраструктура, гинуть люди. Допомога від Євросоюзу слабенька, польські фермери допомагають Путіну, США взагалі сховали голову в пісок, чи так бояться, чи щось чекають. Цивілізований світ під загрозою. Путін, дивлячись на все це, на ганебну слабеньку підтримку України вже склав план захоплення Євросоюзу, скоро вдарить ядерною зброєю по США. Чого чекає НАТО, скоро буде дуже пізно, куди ви будете тікати.
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22.03.2024 08:44 Відповісти
Та ви що?🧐 От просто взяли й закопали?
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22.03.2024 09:29 Відповісти
Тим часом FT пише, що США передали ГУР та СБУ своє невдоволення ударами по НПЗ на болотах. Тож, Ти хочеш сказати, що США не сховали голову у пісок? Та вони м*****и ще ті. Я навіть не здивуюсь, до після цього путлер буде шантажувати США нафтою, якщо вони не будуть підписувати " мінськ 3 " з усіма захопленними територіями й таким іншим. Тож, США всього навсього світові імпотенти від яких користі так само як й від терористів з північної кореї
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22.03.2024 11:01 Відповісти
Взагалі то мій допис стосується недолугого коменту (його вже видалено) якоїсь неадекватної особи про закопані західні снаряди
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22.03.2024 14:47 Відповісти
на Раше есть такой себе каскад волжских гэс, если рухнет то до каспия все на буй смоет
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22.03.2024 08:45 Відповісти
Неможна! США і ЄС заборонили!
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22.03.2024 08:48 Відповісти
В нас такий самий. Якщо розвалити - змиє нас - прокинемось у Турції.
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22.03.2024 08:57 Відповісти
Головне,своєчасно ліквідували Запорізька ОВА.
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22.03.2024 08:52 Відповісти
А когда второй раз прилетит, третий и таки прорвет? Что писать будете? Утонуло 100500 тыс. но ситуация контольована?
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22.03.2024 08:58 Відповісти
А там що, ППО немає? Сирський йолуп?
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22.03.2024 09:33 Відповісти
А до ППО зробить проти балістики?
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22.03.2024 11:02 Відповісти
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22.03.2024 09:37 Відповісти
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22.03.2024 09:38 Відповісти
Верещук і всю ЄРМАКОВЩИНУ на ГЕС перемістити. Буде щит від атак.
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22.03.2024 09:56 Відповісти
Я так поняла, никакой ответки по мацкве не будет!?
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22.03.2024 10:02 Відповісти
Ні не буде. Під***** з США навіть заборонили бити по НПЗ на болотах, на сайт FT зайди й чекні інфо. Тож війна фактично програна завдяки таким імпонентам як США й не тільки...
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22.03.2024 11:04 Відповісти
 
 