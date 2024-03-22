Рашисти вдарили по греблі ДніпроГЕС. Загрози прориву немає, ситуація контрольована, - "Укргідроенерго"
Росія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі вранці 22 березня.
Про це повідомляє ПрАТ "Укргідроенерго", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об‘єкти по Україні, в тому числі і енергетики. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.
Укргідроенерго запевняє, що загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.
"Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію", - додали у компанії.
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Вочевидь, удари балістикою продовжуватимуться.
Тож, для запобігання катастрофічним наслідкам ймовірних проривів дамб потрібне негайне рішення Гідроенерго про мвксимальний скид вод Дніпра з водосховищ униз та доведення їх водного рівня до мінімуму, який би міг забезпечувати Київ, Запоріжжя й інші придніпровські міста водою.
Так війна триватиме до повного знищення України!
Але от негаразд - все ракетне паливо-гептил, що там було, утилізували через екологічні міркування.
От вам і американські гаранти безпеки!
❗️США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ, - FT.
Причина - атаки БПЛА можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту.
ефект такий
Від кого?
А почему ГЄС Днепроского каскада не прикрыты средствами ПВО - ОНО не признается. Но мы то знаем - приоритетом является Банковая ... Вова должен быть уверен в своей безопасности , безопасности Ермака и его подермачников!
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А шо ви хочете від таких "керівників" України ?!