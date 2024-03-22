Рашисти вдарили по греблі ДніпроГЕС. Загрози прориву немає, ситуація контрольована, - "Укргідроенерго"

Росія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі вранці 22 березня.

Про це повідомляє ПрАТ "Укргідроенерго", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об‘єкти по Україні, в тому числі і енергетики. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

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Укргідроенерго запевняє, що загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

"Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію", - додали у компанії.