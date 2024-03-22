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Новини Війна
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Росіяни запускають фейки про знищення греблі ДніпроГЕС. Це ІПСО, - Центр протидії дезінформації

дніпрогес

Росія після масованої атаки по українських енергетичних об’єктах хоче посіяти паніку серед українців та розповсюджує фейки.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"ДніпроГЕС - стоїть. Більше інформації офіційно буде згодом. Але Центр вже фіксує різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла", - йдеться у повідомленні.

В ЦПД зазначили, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Та закликали довіряти лише офіційним джерелам.

Читайте: Рашисти вдарили по греблі ДніпроГЕС. Загрози прориву немає, ситуація контрольована, - "Укргідроенерго"

Також у Центрі протидії дезінформації нагадали, що знімати та публікувати фото та відео наслідків ракетних ударів заборонено.

"Ми зафіксували сьогодні чимало таких випадків. Ворог, в тому числі, відстежує такий контент і коригує вогонь", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Також читайте: Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

Що з ДніпроГЕСом?

Вранці 22 березня Росія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції. На станції зайнялася пожежа. Наслідки авіаударів долають енергетики та співробітники надзвичайних служб.

Укргідроенерго запевняє, що загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

Дивіться: Росіяни заявляють про нібито обстріл Бєлгорода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщинізапроваджено графіки аварійних відключень світла.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Польща через удари росіян по Україні підняла в небо свою авіацію.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) обстріл (29234) фейк (749) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+8
Ви не фейки спростовуйте,а знімайте ППО з бункеру і там захищайте. Бо такий план орків може привести до серйозних загроз.
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22.03.2024 09:01 Відповісти
+4
зеленский летом 2019 года закрыл все ракетные программы, включая ППО.
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22.03.2024 10:02 Відповісти
+3
А навіщо ви допомогаєте підарам і кажете, що атаку треба повторити?
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22.03.2024 09:50 Відповісти
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Ви не фейки спростовуйте,а знімайте ППО з бункеру і там захищайте. Бо такий план орків може привести до серйозних загроз.
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22.03.2024 09:01 Відповісти
Туда уже можно не снимать.
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22.03.2024 09:48 Відповісти
Дебіли!!!! Прорве греблю - змиє ЗАЕС.
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22.03.2024 09:01 Відповісти
Їм покуй!
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22.03.2024 09:01 Відповісти
Срань піде у море. Турки, румуни, болгари зрадіють....
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22.03.2024 09:04 Відповісти
Ні, ЗАЕС на височині, не в долині річки.
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22.03.2024 09:31 Відповісти
Не змиє, вона будувалася з урахуванням прориву
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22.03.2024 10:07 Відповісти
"ничто не вечно под луной"
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22.03.2024 10:26 Відповісти
На днях доб"ють походу.....................
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22.03.2024 09:02 Відповісти
Ссылку, пжлста.
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22.03.2024 09:23 Відповісти
Погано що станції не захищені ППО може хоч колись у європейців щось зміниться в голові і вони хочаб АЕС та ГЕС наші прикриють.... щоб уникнути екологічної катастрофи....

Цікаво де всі світові зелені чи грантодавці не дають команди і ті не гавкають... орки ж цілеспрямовано роблять екологічні катастрофи
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22.03.2024 09:41 Відповісти
а може хай ОП на плотину разом з ППО пересунеться?
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22.03.2024 09:49 Відповісти
Ми наразі не виробляємо ППО та ракети і за 30 років незалежності ніхто не пробував це робити... хоча у нас було підприємство яке могло розробити та виробляти ******* ППО раз кольчугу розробили
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22.03.2024 09:56 Відповісти
зеленский летом 2019 года закрыл все ракетные программы, включая ППО.
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22.03.2024 10:02 Відповісти
Конкретно який ******** комплекс розроблявся а не "модернізація" совкового застарілого?

Після втрати виробника кольчуг документації і обладнання
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22.03.2024 10:11 Відповісти
А навіщо ви допомогаєте підарам і кажете, що атаку треба повторити?
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22.03.2024 09:50 Відповісти
 
 