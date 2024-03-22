Росіяни запускають фейки про знищення греблі ДніпроГЕС. Це ІПСО, - Центр протидії дезінформації

Росія після масованої атаки по українських енергетичних об’єктах хоче посіяти паніку серед українців та розповсюджує фейки.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"ДніпроГЕС - стоїть. Більше інформації офіційно буде згодом. Але Центр вже фіксує різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла", - йдеться у повідомленні.

В ЦПД зазначили, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Та закликали довіряти лише офіційним джерелам.

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Також у Центрі протидії дезінформації нагадали, що знімати та публікувати фото та відео наслідків ракетних ударів заборонено.

"Ми зафіксували сьогодні чимало таких випадків. Ворог, в тому числі, відстежує такий контент і коригує вогонь", - йдеться у повідомленні ЦПД.

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Що з ДніпроГЕСом?

Вранці 22 березня Росія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції. На станції зайнялася пожежа. Наслідки авіаударів долають енергетики та співробітники надзвичайних служб.

Укргідроенерго запевняє, що загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

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Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщинізапроваджено графіки аварійних відключень світла.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Польща через удари росіян по Україні підняла в небо свою авіацію.