Росіяни вперше за понад 2 тижні вивели в Чорне море носії "Калібрів", - ВМС

Після перерви у 16 днів Росія вперше вивела в Чорне море кораблі, які можуть бути носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі російські кораблі наразі відсутні. В Середземному морі - два російські кораблі, серед яких - один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.

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Раніше речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснював перерву в перебуванні у Чорному морі носії "Калібрів" "тим, що було знищено патрульний корабель "Сергей Котов".

При цьому він наголошував: "це не означає, що рівень ракетної загрози зменшився".

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