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Новини Війна
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Росіяни вперше за понад 2 тижні вивели в Чорне море носії "Калібрів", - ВМС

калібр

Після перерви у 16 днів Росія вперше вивела в Чорне море кораблі, які можуть бути носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В акваторії Чорного моря 2 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі російські кораблі наразі відсутні. В Середземному морі - два російські кораблі, серед яких - один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.

Читайте: Росії не вдасться замаскувати кораблі у Чорному морі, - британська розвідка

Раніше речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснював перерву в перебуванні у Чорному морі носії "Калібрів" "тим, що було знищено патрульний корабель "Сергей Котов".

При цьому він наголошував: "це не означає, що рівень ракетної загрози зменшився".

Дивіться: РФ майже добудувала військовий порт в окупованій Абхазії, - грузинські ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

ВМС (1400) крилаті ракети (1081) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678)


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Сподіваюсь морські дрони готові і чекають? ))
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22.03.2024 09:05 Відповісти
і багато вас там в польщі сподіваються? об'єднуйтесь вже у зграї небайдужих і дрочіть на сподівання!
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22.03.2024 09:34 Відповісти
Пірідурок, не рефлексуй, я в Україні під Старлінком в ЗСУ ))
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22.03.2024 09:45 Відповісти
Американці значить дали добро...
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22.03.2024 09:09 Відповісти
Ну і де буданга зі своїми ''малюками''?
Чого їх на зустріч не вивели?
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22.03.2024 09:30 Відповісти
ти ба! і не бояться ж наших малюків з магурами. нічого, ввечері найвеличніший потужно відповість відосиком
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22.03.2024 09:33 Відповісти
"Нептун" - приготуватися......!!!
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22.03.2024 09:45 Відповісти
Ну, якщо їм не шкода носіїв , то хто їм лікар ?
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22.03.2024 10:07 Відповісти
то топіть їх.
підводні човни як там? в нас вже є підводні дрони?
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22.03.2024 14:27 Відповісти
 
 