Цієї ночі РФ випустила по Україні понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів, - Зеленський
У ніч на 22 березня російські окупанти випустили по Україні понад 60 ударних дронів-камікадзе типу Shahed і майже 90 ракет різних типів. Україні потрібні системи ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі.
Про це повідомив президент у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", - зазначив Зеленський.
За його словами, у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям.
Президент зауважив, що триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниччина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи.
"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви", - додав Зеленський.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.
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Ще ніжкою тупни і можеш повернутись на доріжку..
США закликали не атакувати оркосанські НПЗ,бо«можуть підскочити світові ціни на нафту».
Тепер по справі. Удари по москальських нпз не є критичними для їхньої економіки, ба більше - дають підстави через зменшення продажу (не видобутку!) нафти збільшити ціну на неї, при цьому звинуватити в усьому Україну, зміцнити московські позиції у світі! Тим більше, що ці удари наносяться без координації зеленої влади з союзниками, і це дає привід припустити якщо не навмисне підігрування москві (вирогідність 99,9%), то клінічний ідіотизм з боку зє- і компанії.
@leusenko1
рф завдала 8 ракетних ударів по Запоріжжю; у Харкові 15 вибухів, проблеми зі світлом; рф вдарила по греблі ДніпроГЕС; на Хмельниччині після серії вибухів зникло світло; на ЗАЕС загроза блекауту. Звернення для скликання РБ ООН Зеленський не зробить. Він працює на користь кремля.