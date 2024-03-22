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Новини Війна
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Цієї ночі РФ випустила по Україні понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів, - Зеленський

запоріжжя,обстріл,руйнування

У ніч на 22 березня російські окупанти випустили по Україні понад 60 ударних дронів-камікадзе типу Shahed і майже 90 ракет різних типів. Україні потрібні системи ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі.

Про це повідомив президент у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", - зазначив Зеленський.

За його словами, у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час засідання Євроради: Усі системи ППО, надані Україні, дають жити нашим містам і селам, але, на жаль, їх недостатньо. ВIДЕО

Президент зауважив, що триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниччина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи.

"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви", - додав Зеленський.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Читайте також: Російська ракета влучила у тролейбус із людьми, що рухався через дамбу ДніпроГЕСу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) обстріл (29234) ракети (4075) дрони (4920)


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Топ коментарі
+15
Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
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22.03.2024 09:09 Відповісти
+15
пішов нах, зрадник неголений
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22.03.2024 09:11 Відповісти
+11
Зеленський, де наші, хоча б 150 шахедів у відповідь, чому не літають, а ти знов киваєш на "партнерів". Бери відповідальність на себе.
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22.03.2024 09:16 Відповісти
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Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
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22.03.2024 09:09 Відповісти
Черговий риг від Вови Зеленського- "рішучого політика".
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22.03.2024 09:09 Відповісти
У принципі так. Бідоносець усунув Ігната, який був таким собі талісманом нашої ППО і став коментувати замість нього. І коментаоі пішли такі ж жахливі, як і все, що виходить з цого рота. Він то думав, що "армія стала міцніша" після звільнення з неї професіоналів Залужного, а так не буває. І піару не вийде.
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22.03.2024 10:07 Відповісти
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22.03.2024 09:10 Відповісти
Бубочка ще восени розповідав будуть асіметричні відповіді???!
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22.03.2024 09:10 Відповісти
пішов нах, зрадник неголений
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22.03.2024 09:11 Відповісти
О, обізвався Вова-підрахуй…
Ще ніжкою тупни і можеш повернутись на доріжку..
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22.03.2024 09:12 Відповісти
Вже було глибоке занепокоєння від нати, оон, послиці пасш та інших імпотентів?
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22.03.2024 09:13 Відповісти
Чому не було?
США закликали не атакувати оркосанські НПЗ,бо«можуть підскочити світові ціни на нафту».
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22.03.2024 10:08 Відповісти
Мы и без тебя это знаем, гнусавая мудила
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22.03.2024 09:14 Відповісти
Зеленський, де наші, хоча б 150 шахедів у відповідь, чому не літають, а ти знов киваєш на "партнерів". Бери відповідальність на себе.
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22.03.2024 09:16 Відповісти
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22.03.2024 09:55 Відповісти
А нас америкоси закликають не бомбити кацапські НПЗ.
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22.03.2024 09:24 Відповісти
"Америкоси"? Як же ж безбожно ви палитеся, троляки кацапо-подляковські! Чи просто зеленомозкі довбо@оби?! Ще, правда, не "підноси", але вже близько по суті!
Тепер по справі. Удари по москальських нпз не є критичними для їхньої економіки, ба більше - дають підстави через зменшення продажу (не видобутку!) нафти збільшити ціну на неї, при цьому звинуватити в усьому Україну, зміцнити московські позиції у світі! Тим більше, що ці удари наносяться без координації зеленої влади з союзниками, і це дає привід припустити якщо не навмисне підігрування москві (вирогідність 99,9%), то клінічний ідіотизм з боку зє- і компанії.
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22.03.2024 11:56 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

рф завдала 8 ракетних ударів по Запоріжжю; у Харкові 15 вибухів, проблеми зі світлом; рф вдарила по греблі ДніпроГЕС; на Хмельниччині після серії вибухів зникло світло; на ЗАЕС загроза блекауту. Звернення для скликання РБ ООН Зеленський не зробить. Він працює на користь кремля.
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22.03.2024 09:26 Відповісти
Новини від Зелупи. Чекаємо на потужну відповідь відосіком.
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22.03.2024 09:30 Відповісти
Вова Підрахуй.
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22.03.2024 09:42 Відповісти
"Хоча б ООН зберуть Зермаки-Кулеби? Питання риторичне ... "
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22.03.2024 09:53 Відповісти
знову цей обдовбаний речник єрмака.
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22.03.2024 10:24 Відповісти
Не нагнітай бубочка Скоро Великдень, день перемоги і травневі шашлики Забув? А що сталося?
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22.03.2024 10:28 Відповісти
Тим часом https://m.censor.net/ua/news/3480038/*************************************************************************
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22.03.2024 11:35 Відповісти
Козломорді випустили пару, помста за Бєлгород... тепер певний час буде тихо поки накоплять нові, або Буданов не спалить ще кілька аєродромів з літаками...
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22.03.2024 13:55 Відповісти
Ти Андрюша простодушно довірливий як і наш зелений недостигший президент, який думав, що достатньо посмотреть в очі маньяку і увидеть мир, так і ти думаєш, що всі біди від того, що ми бомбардуєм Белгород, привід для ескалації завжди знайдуть, якщо потрібно то фсб призначить для цього таджиків.
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23.03.2024 18:52 Відповісти
Вєталя, я не довірливий і за цього гівноЗЕдєнта не голосував)) Але факт поки нових ракет на клепають і усіх таджиків переріжуть буде може трохи тихіше... дякую нашим найкращим союзникам з опущєного заходу за файну підтримку і гарантії... хоча какая разніца, головне шо по пріколу...
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23.03.2024 19:42 Відповісти
 
 