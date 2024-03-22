Сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151: 55 "Шахедів" та 37 ракет, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ .);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Белгородська область - РФ ., ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. - РФ.);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область - РФ.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. - РФ.).

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До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

"Усім дякую за бойову роботу! Тримаймо небо! Разом – до перемоги!" - додали у ПС.

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