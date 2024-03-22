Сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151: 55 "Шахедів" та 37 ракет, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:
- 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ .);
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Белгородська область - РФ ., ТОТ Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. - РФ.);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область - РФ.);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. - РФ.).
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
"Усім дякую за бойову роботу! Тримаймо небо! Разом – до перемоги!" - додали у ПС.
Топ коментарі
+13 Aldamir
показати весь коментар22.03.2024 09:21 Відповісти Посилання
+13 володимир омельянов
показати весь коментар22.03.2024 09:25 Відповісти Посилання
+10 Тонка червона лінія
показати весь коментар22.03.2024 09:31 Відповісти Посилання
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Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:
7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К- Тамбовська область - РФ.); Джерело:
Тобто або 3 не пустили, або не долетіли.
Але кацапи здатні виробляти близько ста нових ракет різних типів - щомісяця .
Потрібні "Петріоти" для прикриття дамб Дніпровського каскаду і мостів через Дпіпро від балістики. Це по-перше.
А по-друге: якщо Байденівська адміністрація заборонила Силам оборони України атакувати НПЗ та нафтобази на території пітьми, то варто хоча б тимчасово перескерувати дальнобійні дрони на інші цілі - аеродроми базування носіїв ворожих ракет.
А знаєте чому? Бо у перший день великої війни хмари рашистських гелікоптерів, що атакували Гостомель і рухались вздовж Київського водосховища в бік монументу, не було чим збивати, крім кількох старих ПЗРК "Ігла", якими й поцілили у кілька з них.
А довгі колони танків і бронемашин, що сунули на Бориспіль і Київ зі сходу та по Житомирській трасі із заходу, зупинили українські бійці-відчайдухи пострілами з РПГ з близьких дистанцій та вогонь артилерії.
Тобто у перші три місяці війни ніяк не проявили себе ці штуки.
А може і не було тоді їх зовсім?
1) 27.08.2023 - аеродром у Курську, удар по 4-ох Су-30 та одному МіГ-29 + уражені радари комплексу С-300 та 2 установки "Панцирь".
https://www.rbc.ua/rus/news/kontrrozvidka-sbu-atakuvala-dronami-aerodrom-1693139507.html Джерело 1
https://t.me/Ukraine_365News/60572 Джерело 2
2) 30.08.2023 - аеродром у Пскові "Крєсти" - знищено 2 транспорти Іл-76 + 2 ушкоджено + спалення паливнозаправної установки.
https://t.me/censor_net/36238 Джерело
3) 26.02.2023 - "Мачулищі" біля мінська, - ушкоджено літак ДРЛВ А-50У.
4) 05.12.2022 - авіабаза "Енгельс" біля Саратова - знищений один Ту-95, ушкоджений - один.
5) 07.10.2022 - аеродром "Шайковка" в Калузькій області рф - знищено 2 одиниці Ту-22М3.
https://lb.ua/society/2022/10/07/531841_vnaslidok_vibuhu_bezpilotnika.html?fbclid=IwAR2_NlbzB2FrJHsZR4b0EWlcPjWBe8bY9mMcGLzSMvUyiIeXOmeMNUpw5sk Джерело
Список - не повний.
❗️ 0/5 крилатих ракет Х-22.
❗️ 0/7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
❗️ 0/22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.
⚠️ 55/63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».
❗️ 35/40 крилатих ракет Х-101/Х-555.
❗️ 2/2 керовані авіаційні ракети Х-59.
❗️ 0/12 балістичних ракет «Іскандер-М».
❗️ 0/5 крилатих ракет Х-22.
❗️ 0/7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».
❗️ 0/22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.
Тобто це означає, що всі ці рейди РДК- ЛСР - як "дохлому припарка" - ворог собі спокійно облаштовує позиції і лупить по Харкову й Запоріжжю!
Хоч можна було не допустити таких комфортних умов для ворожих ракетників, але цього чомусь не зробили.
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !