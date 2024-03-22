Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 434 710 осіб (+870 за добу), 6840 танків, 10 775 артсистем, 13 111 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 434 710 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 434 710 (+870) осіб,

танків ‒ 6840 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 13111 (+37) од,

артилерійських систем - 10775 (+35) од,

РСЗВ - 1018 (+0) од,

засоби ППО ‒ 723 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23),

крилаті ракети ‒ 1953 (+31),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) од,

спеціальна техніка ‒ 1749 (+8).

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