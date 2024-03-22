Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 434 710 осіб (+870 за добу), 6840 танків, 10 775 артсистем, 13 111 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 434 710 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 434 710 (+870) осіб,
- танків ‒ 6840 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13111 (+37) од,
- артилерійських систем - 10775 (+35) од,
- РСЗВ - 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 723 (+2) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23),
- крилаті ракети ‒ 1953 (+31),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) од,
- спеціальна техніка ‒ 1749 (+8).
Топ коментарі
+23 Qq Qqq #455433
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136 одиниць техніки та 870! чумардосів.
Арта 36, броня 45, логістика 45.
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 11 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 434 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
Чекаємо на літаках в Україні
20 тисяч чумардосів з початку березня - "вища" ліга *****.