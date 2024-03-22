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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 434 710 осіб (+870 за добу), 6840 танків, 10 775 артсистем, 13 111 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 434 710 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 434 710 (+870) осіб,
  • танків ‒ 6840 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13111 (+37) од,
  • артилерійських систем - 10775 (+35) од,
  • РСЗВ - 1018 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 723 (+2) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 1953 (+31),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1749 (+8).

Також читайте: Цієї ночі РФ випустила по Україні понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів, - Зеленський

втрати росіян

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) ліквідація (4089)


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Топ коментарі
+23
Минув 3680 день москальсько-української війни.
136 одиниць техніки та 870! чумардосів.
Арта 36, броня 45, логістика 45.
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 11 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 434 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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22.03.2024 09:19 Відповісти
+12
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22.03.2024 09:21 Відповісти
+4
Гарно настріляли 👏
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22.03.2024 10:32 Відповісти
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Минув 3680 день москальсько-української війни.
136 одиниць техніки та 870! чумардосів.
Арта 36, броня 45, логістика 45.
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 11 000!!!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 434 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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22.03.2024 09:19 Відповісти
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22.03.2024 09:21 Відповісти
Думаю завтра вони переїдуть, ЗСУ забезпечить ...
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22.03.2024 09:31 Відповісти
тверь... тверь... тверь...
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22.03.2024 12:23 Відповісти
Гарно настріляли 👏
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22.03.2024 10:32 Відповісти
Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у Великій Британії.

Чекаємо на літаках в Україні
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22.03.2024 10:47 Відповісти
Для переїзду в Курськ не вистачило 300 тушок, поте так і передбачалось.
20 тисяч чумардосів з початку березня - "вища" ліга *****.
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22.03.2024 12:48 Відповісти
 
 