Ворог атакував Прикарпаття "шахедами" та ракетами, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури
Вранці 22 березня в Івано-Франківській області лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук
"Пролунали вибухи й на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні.
Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано.
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