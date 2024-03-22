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Ворог атакував Прикарпаття "шахедами" та ракетами, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури

ракети,шахеди

Вранці 22 березня в Івано-Франківській області лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

"Пролунали вибухи й на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні.

Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано.

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Автор: 

обстріл (29234) Івано-Франківська область (959)


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