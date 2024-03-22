Рашисти випустили по Запоріжжю майже 20 ракет. Відомо про загиблого та 8 поранених. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю, випустивши протягом кількох годин близько 20 ракет.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"За кілька годин ворог випустив по Запоріжжю майже 20 ракет. Цілив по критичній інфраструктурі. Потрапив виключно в цивільні об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про одного загиблого та вісьмох поранених.

"Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС. Понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок", - додав Федоров.

Також глава ОВА оприлюднив наслідки двох ворожих ракетних ударів тільки по одній з вулиць Запоріжжя.

"Щонайменше 2 людини зникли безвісти. 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 - пошкоджено. Рятувальники ДСНС продовжують пошукову операцію і допомагають людям", - додав він.





Раніше повідомлялось, що росіяни завдали 8 ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зруйновано 7 будинків, ще десятки пошкоджено.

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