Рішення однієї з країн НАТО розмістити свої війська в Україні вплине на всіх членів Альянсу, - Бауер
Потенційне рішення однієї з країн НАТО розмістити контингент своїх військових в Україні зачіпає інтереси всіх членів Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform у Києві.
Його запитали, чи вважає він справді можливим потенційне розміщення в Україні військових окремих країн, яке обговорюється останніми тижнями після заяв президента Франції Емманюеля Макрона.
Він насамперед зауважив, що в Україні немає військ НАТО й Альянс не має планів розміщувати їх в Україні.
"Але, якщо окрема країна вирішить розмістити тут свої війська, вона має розуміти, що це матиме зв’язок з рештою Альянсу. Ми пообіцяли один одному допомагати, якщо хтось опиниться у скрутній ситуації. Отже, треба бути впевненим, що країни НАТО провели консультації одна з одною, якщо вони хочуть такого рішення", - зазначив Бауер.
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макрон же ясно сказав: коли наступатимуть на Київ чи Одессу.
Тобто коли торба від діянь зеленої влади стане катастрофічною і невідворотною,
Захід допоможе Україні зберегти хоч щось .
В статуті НАТО вказано що 5 ст застосовується в разі нападу на країни НАТО , тобто - на їх територію , а не на війська країни НАТО , які перебувають на території інших країн .
Бауер - це вам не Столтенберг !
--Франция разместит своих солдат, которые будут направлены в Украину по Днепру или вокруг Киева, это может стать "красными линиями" для РФ и даже заставить Кремль согласиться на переговоры. Франция предложила разделить Украину своими солдатами на оккупированную и свободную территорию.