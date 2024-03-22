Рішення однієї з країн НАТО розмістити свої війська в Україні вплине на всіх членів Альянсу, - Бауер

Потенційне рішення однієї з країн НАТО розмістити контингент своїх військових в Україні зачіпає інтереси всіх членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform у Києві.

Його запитали, чи вважає він справді можливим потенційне розміщення в Україні військових окремих країн, яке обговорюється останніми тижнями після заяв президента Франції Емманюеля Макрона.

Він насамперед зауважив, що в Україні немає військ НАТО й Альянс не має планів розміщувати їх в Україні.

"Але, якщо окрема країна вирішить розмістити тут свої війська, вона має розуміти, що це матиме зв’язок з рештою Альянсу. Ми пообіцяли один одному допомагати, якщо хтось опиниться у скрутній ситуації. Отже, треба бути впевненим, що країни НАТО провели консультації одна з одною, якщо вони хочуть такого рішення", - зазначив Бауер.

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