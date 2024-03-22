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Новини Війна
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Рішення однієї з країн НАТО розмістити свої війська в Україні вплине на всіх членів Альянсу, - Бауер

роб,бауер

Потенційне рішення однієї з країн НАТО розмістити контингент своїх військових в Україні зачіпає інтереси всіх членів Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform у Києві.

Його запитали, чи вважає він справді можливим потенційне розміщення в Україні військових окремих країн, яке обговорюється останніми тижнями після заяв президента Франції Емманюеля Макрона.

Він насамперед зауважив, що в Україні немає військ НАТО й Альянс не має планів розміщувати їх в Україні.

"Але, якщо окрема країна вирішить розмістити тут свої війська, вона має розуміти, що це матиме зв’язок з рештою Альянсу. Ми пообіцяли один одному допомагати, якщо хтось опиниться у скрутній ситуації. Отже, треба бути впевненим, що країни НАТО провели консультації одна з одною, якщо вони хочуть такого рішення", - зазначив Бауер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Бауер обговорили першочергові оборонні потреби України, зокрема ППО. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6557) Макрон Емманюель (1516) Бауер Роб (52)


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Топ коментарі
+17
розгортайте, бо нам із цією зеленою бандою не вижити.
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22.03.2024 09:34 Відповісти
+12
Та ніхрена ці сцикуни не розмістять.
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22.03.2024 09:37 Відповісти
+10
І як розміщення військ США в гарячих точках по всьому світу - впливає на увесь блок НАТО . ?
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22.03.2024 09:42 Відповісти
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розгортайте, бо нам із цією зеленою бандою не вижити.
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22.03.2024 09:34 Відповісти
вони там зараз мабуть не знають, шо робить зі своїми війсками та технікою у мадьярських ром та сінті, у фіців та K°, а ще й до цієї розростаючоїся шобли, в придачу з зеленими подібну проблему мати? нато не винесе купу ************** сідунів.
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22.03.2024 10:14 Відповісти
сцыкуны
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22.03.2024 09:37 Відповісти
Та ніхрена ці сцикуни не розмістять.
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22.03.2024 09:37 Відповісти
ввід військ - це не тільки про сміливість.

макрон же ясно сказав: коли наступатимуть на Київ чи Одессу.

Тобто коли торба від діянь зеленої влади стане катастрофічною і невідворотною,
Захід допоможе Україні зберегти хоч щось .
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22.03.2024 10:10 Відповісти
Від Збруча до Львова. Та й то як поліцейська місія на місяц -два, для вивозу цінностей, спеціалістів , документів. А потім як в Афганістані бачили , та о тож.
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22.03.2024 11:37 Відповісти
Нє - бо путлєр нападе
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22.03.2024 09:40 Відповісти
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
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22.03.2024 09:41 Відповісти
Ну родной ты ж помнишь, как бежали на избирательные участки в 2019. Хуже не будит, хоть посмеемся. Как-то так и получилось, дурачки, смеемся до сих пор.
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22.03.2024 10:01 Відповісти
Пробачте, я не належу до жодного табору, мені логічні роздуми ближчі.
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22.03.2024 10:03 Відповісти
І як розміщення військ США в гарячих точках по всьому світу - впливає на увесь блок НАТО . ?
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22.03.2024 09:42 Відповісти
Вангую, саме так й буде. Той випадок, коли уся Україна буде займати чергу, щоб віддати свої паї чи ОСГ під базу НАТО. Так трапилося, що воював разом з британцями, американцями, французами (ще представниками більш ніж 50 країн). Близькі друзі та побратими.
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22.03.2024 09:42 Відповісти
Стамбульська Янетряпка буде опиратися всіма силами.
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22.03.2024 09:44 Відповісти
Скоріше оманська, ніж стамбульська.
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22.03.2024 09:46 Відповісти
Ракети і літаки хай краще дають,а війська поки що можуть почекати
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22.03.2024 09:46 Відповісти
Правильно, НАТОвські війська приїдуть з своїм усім, там нічого не вкрадеш.
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22.03.2024 09:48 Відповісти
А цей все сере.
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22.03.2024 09:49 Відповісти
нафуя он сюда вообще приехал???
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22.03.2024 12:00 Відповісти
Пи.деть - не мешки ворочать.
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22.03.2024 09:55 Відповісти
Здається - пан Бауер трішки взявся маніпулювати .
В статуті НАТО вказано що 5 ст застосовується в разі нападу на країни НАТО , тобто - на їх територію , а не на війська країни НАТО , які перебувають на території інших країн .
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22.03.2024 09:58 Відповісти
ОЦЕ ТАК ПОВОРОТ !
Бауер - це вам не Столтенберг !
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22.03.2024 10:06 Відповісти
- Это же ведь очень и очень! Да, да, но... нет. (с)
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22.03.2024 11:48 Відповісти
в 18-м они еще и наперегонки сюда бежали....
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22.03.2024 12:02 Відповісти
если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальным Альянсом. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-нибудь окажется в затруднительной ситуации.
--Франция разместит своих солдат, которые будут направлены в Украину по Днепру или вокруг Киева, это может стать "красными линиями" для РФ и даже заставить Кремль согласиться на переговоры. Франция предложила разделить Украину своими солдатами на оккупированную и свободную территорию.
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22.03.2024 15:21 Відповісти
 
 