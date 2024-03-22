У Хмельницькому відомо про 2 загиблих та щонайменше 8 поранених внаслідок обстрілу, - Клименко. ВIДЕО
Війська РФ завдали удару по Хмельницькому, внаслідок чого загинули 2 особи, щонайменше 8 дістали поранення.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Міністр оприлюднив момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.
Раніше повідомлялось, що росіяни атакували інфраструктурні об’єкти Хмельницької області. На Хмельниччині зникло світло.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи ти це ляпнув - аби на "мусорів" плюнуть? Вони тобі "в кишеню насрали"?
- Там що - якийсь військовий об"єкт був?
- Та там солдати тільки у відпустку з"являлися! Кацапи тупо били, "куди бог пошле" - щоб людей залякать! Люди не постраждали - коли тривогу оголосили, то вони в погріб сховалися А от хати - нема!