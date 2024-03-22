УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10161 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 780 5

У Хмельницькому відомо про 2 загиблих та щонайменше 8 поранених внаслідок обстрілу, - Клименко. ВIДЕО

Війська РФ завдали удару по Хмельницькому, внаслідок чого загинули 2 особи, щонайменше 8 дістали поранення.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Міністр оприлюднив момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

Раніше повідомлялось, що росіяни атакували інфраструктурні об’єкти Хмельницької області. На Хмельниччині зникло світло.

Читайте: Рашисти випустили по Запоріжжю майже 20 ракет. Відомо про загиблого та 8 поранених

Автор: 

обстріл (29234) Хмельницький (410) Клименко Ігор (493)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Продажні мусора тільки оголошують статистику знищення українців? За 30 років "незалежності" не забезпечили ні права, ні безпеку громадян. Служили і служать як пси правлячому антиукраїнському режиму....
показати весь коментар
22.03.2024 09:49 Відповісти
А при чому тут "мусора"? Вони балістичні ракети повинні службовими кашкетаами ловить? Чи з пістолетів відстрілювать?
Чи ти це ляпнув - аби на "мусорів" плюнуть? Вони тобі "в кишеню насрали"?
показати весь коментар
22.03.2024 09:53 Відповісти
Кілька ночей тому по Чернігівщині ракета вдарила Розбило приватний будинок у селі "Маки́шин - село, расположенное на территории Городнянского района Черниговской области, Украина, на правом берегу реки Снов. Расположено в 26 км на юго-восток от райцентра Городни. Население - 992 человек. " Питаю товариша (над селом, де живе його рідня, ця ракета балістична пролетіла Сказали - "ревіла як купа тракторів"):
- Там що - якийсь військовий об"єкт був?
- Та там солдати тільки у відпустку з"являлися! Кацапи тупо били, "куди бог пошле" - щоб людей залякать! Люди не постраждали - коли тривогу оголосили, то вони в погріб сховалися А от хати - нема!
показати весь коментар
22.03.2024 09:51 Відповісти
тому що можуть собі дозволити, в них цих ракет, як бруду..., а в нас, мало того, що немає нічого свого, так ще те, що дають треба погоджувати куди стріляти, а куди ні...
показати весь коментар
22.03.2024 10:15 Відповісти
Не "загиблих", а "вбитих".
показати весь коментар
22.03.2024 11:19 Відповісти
 
 