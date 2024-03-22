Рішення щодо замороженого майна РФ слід ухвалити якнайшвидше, - президент Литви Науседа

Затягувати рішення про використання заморожених російських активів для потреб України неприпустимо.

Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив журналістам після засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на литовського мовника LRT.

"Сьогодні, враховуючи те, що відбувається в Україні, і враховуючи, як довго ми займаємося цим питанням і аж ніяк не зрушуємо з місця, просто неприпустимо далі не діяти", - сказав він.

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За словами Науседи, Єврокомісія внесла пропозицію використати доходи, отримані від "заморожених" російських активів, проте є заперечення щодо використання самих активів для потреб України.

"Ми виступаємо за більш амбітну мету, маючи на увазі, що самі активи, саме майно мають бути залучені та використовуватися не тільки для відновлення України, а й у військових цілях", - сказав Науседа.

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Він додав, що представники деяких держав досі мають сумніви щодо можливості використання заморожених активів для потреб України. "Говорити про юридичну точність у той час, коли в Україні (діється. - Ред.) очевидна несправедливість і вбивають людей, досить складно. Ми дійсно намагатимемося створити політичний імпульс, щоб юристи швидше ухвалювали рішення", - зазначив президент Литви.