Переговори про членство України в ЄС можуть початися ще до кінця червня, - Мішель
Європейська рада доручила Раді ЄС швидко опрацювати рамки для переговорів з Україною щодо членства, аби розпочати переговорний процес ще до завершення терміну Бельгійського головування в Євросоюзі, тобто, до 1 липня 2024 року.
Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня роботи саміту ЄС заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми надаємо Україні підтримку також у питаннях розширення, та маємо нагоду підтримати зусилля України, та надихнути її на подальші реформи. Рамки для переговорів вже на столі. Ми запросили Раду ЄС працювати швидко, щоб досягти прогресу, і я щиро сподіваюся, що під час бельгійського головування буде можливим провести першу міждержавну конференцію з Україною", - заявив Мішель.
Якщо перша міжурядова конференція між Україною і ЄС відбудеться ще за Бельгійського головування, це означає, що переговори розпочнуться у період до кінця червня, коли завершиться ротаційне головування Бельгії в ЄС. З 1-го липня головування в ЄС переходить до Угорщини.
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