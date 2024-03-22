Переговори про членство України в ЄС можуть початися ще до кінця червня, - Мішель

Європейська рада доручила Раді ЄС швидко опрацювати рамки для переговорів з Україною щодо членства, аби розпочати переговорний процес ще до завершення терміну Бельгійського головування в Євросоюзі, тобто, до 1 липня 2024 року.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня роботи саміту ЄС заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми надаємо Україні підтримку також у питаннях розширення, та маємо нагоду підтримати зусилля України, та надихнути її на подальші реформи. Рамки для переговорів вже на столі. Ми запросили Раду ЄС працювати швидко, щоб досягти прогресу, і я щиро сподіваюся, що під час бельгійського головування буде можливим провести першу міждержавну конференцію з Україною", - заявив Мішель.

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Якщо перша міжурядова конференція між Україною і ЄС відбудеться ще за Бельгійського головування, це означає, що переговори розпочнуться у період до кінця червня, коли завершиться ротаційне головування Бельгії в ЄС. З 1-го липня головування в ЄС переходить до Угорщини.