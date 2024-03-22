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Новини
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Переговори про членство України в ЄС можуть початися ще до кінця червня, - Мішель

мішель

Європейська рада доручила Раді ЄС швидко опрацювати рамки для переговорів з Україною щодо членства, аби розпочати переговорний процес ще до завершення терміну Бельгійського головування в Євросоюзі, тобто, до 1 липня 2024 року.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня роботи саміту ЄС заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми надаємо Україні підтримку також у питаннях розширення, та маємо нагоду підтримати зусилля України, та надихнути її на подальші реформи. Рамки для переговорів вже на столі. Ми запросили Раду ЄС працювати швидко, щоб досягти прогресу, і я щиро сподіваюся, що під час бельгійського головування буде можливим провести першу міждержавну конференцію з Україною", - заявив Мішель.

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Якщо перша міжурядова конференція між Україною і ЄС відбудеться ще за Бельгійського головування, це означає, що переговори розпочнуться у період до кінця червня, коли завершиться ротаційне головування Бельгії в ЄС. З 1-го липня головування в ЄС переходить до Угорщини.

Автор: 

перемовини (3011) членство в ЄС (1300) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+3
Вушна чесанина.
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22.03.2024 10:00 Відповісти
+2
каждые 2-3 месяца одна и та же новость и так в течение двух лет,а воз и ныне на месте
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22.03.2024 10:08 Відповісти
+1
В 2022 було навесні окуповано 28%, зараз 18%. Москаль-мрійник?
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22.03.2024 10:12 Відповісти
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Вушна чесанина.
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22.03.2024 10:00 Відповісти
Головне, щоб ці Плани щодо України, не отримав першим воєнний злочинець, через «дивних осіб» з ОПУ, як про вагнерівців!

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
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22.03.2024 10:02 Відповісти
каждые 2-3 месяца одна и та же новость и так в течение двух лет,а воз и ныне на месте
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22.03.2024 10:08 Відповісти
чому б і ні? тим паче що до червня Украіна ще зменшиться відсотків на 20-30
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22.03.2024 10:09 Відповісти
В 2022 було навесні окуповано 28%, зараз 18%. Москаль-мрійник?
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22.03.2024 10:12 Відповісти
хто мрійник? зеленський? у нього завдання ніякого ЄС та НАТО для України та здати Україну і поки він його не виконає, він не піде.
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22.03.2024 10:37 Відповісти
Ну ти ретранслюєш вологі мрії москалів, які вони не змогли втілити навалою всієі діючоі регулярної кадрової армії.
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22.03.2024 10:51 Відповісти
Як бачимо орда це стадо підарів, проте їх така кількість зо вони легко покривають будь які проблеми нестачі зброї або погане командування.

Якщо Україна отримає стільки зброї як колись просив Залужний і без перебоїв питання перемоги України 2 роки
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22.03.2024 10:22 Відповісти
якщо, якщо, якщо. А якщо не отримає?
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22.03.2024 10:35 Відповісти
Авдіївку мʼясними штурмами півроку брали. Це в твоїй "математиці" скільки відсотків країни, 20 чи 30?
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22.03.2024 10:53 Відповісти
може статися, що з з боку України вже нікому буде вести ті переговори, поки ви товчетесь в своїх євроімпотентній тусовці
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22.03.2024 10:20 Відповісти
Може ,колись, не на часі піз..боли європейські.
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22.03.2024 10:30 Відповісти
Турки ведуть перемовини про вступ до ЄС з 1963 року. І що?
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22.03.2024 10:41 Відповісти
не ведуть вже давно, турків ніхто в ЄС не бере.
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22.03.2024 10:57 Відповісти
У них теж диктатор як у нас, тому через 5 років.
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22.03.2024 11:42 Відповісти
Якщо вони проснуться чрез 5 років, то теж не буде пізно.
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22.03.2024 11:41 Відповісти
 
 