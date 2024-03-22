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Новини
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Десять українських пілотів завершили базову програму навчання на F-16 у Великій Британії

f-16

У Великій Британії 10 українських пілотів вже пройшли базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

"Десять пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку й одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер ця група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку надають французькі ВПС, перш ніж перейти до тренувань на винищувачах F-16.

"Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Румунії 50 українських пілотів проходитимуть навчання на винищувачах F-16, - ЗМІ

В рамках підготовки пілоти навчалися навичкам управління літаком, польотам за приладами літака, низькорівневій навігації та пілотуванню в складі розширеного строю під керівництвом досвідчених інструкторів ВПС Британії.

"Вони також пройшли підготовку з англійської мови, що допоможе їм у навчанні й посилить оперативну сумісність з військово-повітряними силами НАТО, адже англійська мова є стандартизованою міжнародною мовою польотів", - додали у пресслужбі британського уряду.

Читайте також: Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16, поставки планують почати влітку, - міністр оборони Оллонгрен

Автор: 

Велика Британія (5663) військові навчання (2781) F16 F-16 (690) пілот (84)


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Топ коментарі
+8
Угу, еще напишите их ФИО, звания, адреса.

Господи! Когда же уже это шапито в цирк свой вернется!
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22.03.2024 10:03 Відповісти
+6
Захисники, ми вас чекаємо разом із літаками, і бажаємо Успіхів в боротьбі з рашистськими загарбниками!
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22.03.2024 10:08 Відповісти
+5
хоч якась позитивна новина...
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22.03.2024 10:17 Відповісти
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Угу, еще напишите их ФИО, звания, адреса.

Господи! Когда же уже это шапито в цирк свой вернется!
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22.03.2024 10:03 Відповісти
"із посиланням на https://www.gov.uk/government/news/first-ukrainian-pilots-graduate-from-raf-flight-training пресслужбу уряду Британії. "---
хоть новости ботва прочитайте.тут ты обосрался про шапито и цирк.
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22.03.2024 10:07 Відповісти
Розкажете, коли вони атакуватимуть московітів.
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22.03.2024 10:03 Відповісти
Оп, оп, оп....
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22.03.2024 10:03 Відповісти
Вже нецікаво навіть. Вовки, вовки...
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22.03.2024 10:05 Відповісти
Захисники, ми вас чекаємо разом із літаками, і бажаємо Успіхів в боротьбі з рашистськими загарбниками!
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22.03.2024 10:08 Відповісти
..ну, сподіваймося, що банда зелених мародерів вже підготувала усю потрібну "аеродромну базу", десятки замаскованих аеродромів з усим необхідним і резервних злітних смуг по усій Україні...?
на Вироку-2019 прикольний 73%вий вумний нАріт їх же ж для цього обрав, щоб "слуги народу" таки ж "служили і захищали", а не тільки йєнгом по піаніні та лобі наївних-жлобів-кріпаків стукали
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22.03.2024 10:13 Відповісти
с ткими темпами поставок, нас отсюда выживших на этих ф-16 вывозить разве что будут
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22.03.2024 10:13 Відповісти
Приїдуть наші Соколи скоро до України і дадуть кацапам крепкого
тусана на нашій території 👍🏼👍🏼👍🏼
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22.03.2024 10:13 Відповісти
хоч якась позитивна новина...
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22.03.2024 10:17 Відповісти
десять ?

а смисл ?
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22.03.2024 10:28 Відповісти
Літаки хотіли надати раніше але як повідомляв Ігнат, якого звільнили, в Україні не підготовлені для цього аеродроми
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22.03.2024 10:29 Відповісти
Тобто задум такий: кожна з країн ЄС, яка погодилася надати F-16 забезпечує базову підготовку наших пілотів у себе. Потім вони мають переїхати до Румунії, де побудований (чи будується?) навчальний центр і продовжити тренування там? Тіпа, поглиблений курс підготовки пройти?
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22.03.2024 10:31 Відповісти
Потім ще пройти курс генної модифікації та адаптації на Альфі Центавра.
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22.03.2024 10:35 Відповісти
F-16 , потрібні були вчора, зараз , повторюю, вже потрібні F-35, що найменше 20 - шт , Це вирішить багато питань, та і в загалі контрнаступ . На мою думку, тоді війна скінчиться за тиждень. Рускіє самі заберуться геть ,і ***** запросить миру.
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22.03.2024 10:37 Відповісти
Чому так повільно? Хлопці здоровенькі, але тупенькі? Не можуть опанувати технічну англійську? Чи наобирали кого попало? Якось усе недолуго так...
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22.03.2024 10:41 Відповісти
так а чого ти не серед них?
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22.03.2024 11:49 Відповісти
Мені вже 66, я вже навіть у кабіну літака сам не залізу. А ти чому не сокіл, чому не літаєш?
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22.03.2024 11:58 Відповісти
те ж саме, тільки 55 років
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22.03.2024 14:30 Відповісти
..а нічого..що зараз літають 56-59 річні..яки висмикнули з цівільної авіації...і які 20-30 років тому літали у ВПС? Може покійному Матюшенко було 30 років? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
А покійному Матуляку було 55 років!!! Як же вони у кабіни у свої 61 та 55 залазили?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
А ще скільки таких , як вони літають..та своїми життями виправляють знищення авіації з часу результату вибору 73 відсотків дурноголових! Не так бистро хлопці навчаються? У 2019 році потрібно було питання задавати... а не зараз.
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23.03.2024 19:27 Відповісти
І ця остання 10ка курсантів які ще вчились літати в Україні,з літа вже не вчаться літати,з тими F-16 надія тільки на найманців.
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22.03.2024 12:04 Відповісти
... виявляється..що при знаннях англійської технічної... ще й треба навчитися літати!!! А як на Вас..то це ..нічого складного. Головне залізти у кабіну... Літаки то всі однакові... Три колеса... два полукрила... один чи два стабілізатора... Сідай та літай! )))) Для багатьох тут і пару тижднів достатньо..і в бій зразу.!!!))
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23.03.2024 19:14 Відповісти
https://news.online.ua/ru/pod-belgorodom-upal-russkii-vertolet-odin-pilot-ranen-875363/ Вертолет Ми-8 упал под Белгородом - экипаж згорел благополучно
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22.03.2024 11:05 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/635058-**********-vydelili-150-mln-evro-na-vooruzhenie-klassa-vozduh-zemlya-dlya-ukrainskih-f-16 Нидерланды закупят боеприпасы для украинских F-16
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22.03.2024 11:06 Відповісти
Ф-16 мабуть найпоширеніший винищувач в світі. В світі є тисячі відставних пілотів, які знають цей винищувач як своїх п'ять пальців. При бажанні можна було б знайти не один десяток пілотів, які з радістю повернулися б до улюбленої справи.
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22.03.2024 11:45 Відповісти
Їм треба заплатити, вони задарма не літають. А тут на ямковий ремонт доріг дєньоги потрібні, які літуни-найманці?
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22.03.2024 12:00 Відповісти
Це копійки в порівнянні з сотнями мільярдів доларів, які витрачаються на цю війну. І одна з найефективніших витрат.
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23.03.2024 07:07 Відповісти
 
 