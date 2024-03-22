Десять українських пілотів завершили базову програму навчання на F-16 у Великій Британії

У Великій Британії 10 українських пілотів вже пройшли базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.

"Десять пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку й одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер ця група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку надають французькі ВПС, перш ніж перейти до тренувань на винищувачах F-16.

"Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів", - йдеться в повідомленні.

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В рамках підготовки пілоти навчалися навичкам управління літаком, польотам за приладами літака, низькорівневій навігації та пілотуванню в складі розширеного строю під керівництвом досвідчених інструкторів ВПС Британії.

"Вони також пройшли підготовку з англійської мови, що допоможе їм у навчанні й посилить оперативну сумісність з військово-повітряними силами НАТО, адже англійська мова є стандартизованою міжнародною мовою польотів", - додали у пресслужбі британського уряду.

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