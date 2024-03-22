Десять українських пілотів завершили базову програму навчання на F-16 у Великій Британії
У Великій Британії 10 українських пілотів вже пройшли базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Британії.
"Десять пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку й одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тепер ця група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку надають французькі ВПС, перш ніж перейти до тренувань на винищувачах F-16.
"Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів", - йдеться в повідомленні.
В рамках підготовки пілоти навчалися навичкам управління літаком, польотам за приладами літака, низькорівневій навігації та пілотуванню в складі розширеного строю під керівництвом досвідчених інструкторів ВПС Британії.
"Вони також пройшли підготовку з англійської мови, що допоможе їм у навчанні й посилить оперативну сумісність з військово-повітряними силами НАТО, адже англійська мова є стандартизованою міжнародною мовою польотів", - додали у пресслужбі британського уряду.
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Господи! Когда же уже это шапито в цирк свой вернется!
хоть новости ботва прочитайте.тут ты обосрался про шапито и цирк.
на Вироку-2019 прикольний 73%вий вумний нАріт їх же ж для цього обрав, щоб "слуги народу" таки ж "служили і захищали", а не тільки йєнгом по піаніні та лобі наївних-жлобів-кріпаків стукали
тусана на нашій території 👍🏼👍🏼👍🏼
а смисл ?
А покійному Матуляку було 55 років!!! Як же вони у кабіни у свої 61 та 55 залазили?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
А ще скільки таких , як вони літають..та своїми життями виправляють знищення авіації з часу результату вибору 73 відсотків дурноголових! Не так бистро хлопці навчаються? У 2019 році потрібно було питання задавати... а не зараз.