Рашисти 17 разів обстріляли Донеччину: Били по двох районах, 2 особи загинули, ще 2 дістали поранення
Війська РФ обстріляли два райони Донеччини, внаслідок чого загинули 2 особи, а ще 2 дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Антонівка і Максимільянівка. У Новогродівці 2 людини загинули і 2 поранені. У Гострому Курахівської громади пошкоджено двоповерхівку.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова споруда. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Міньківка.
Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 769 осіб, зокрема 103 дитини.
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