Рашисти 17 разів обстріляли Донеччину: Били по двох районах, 2 особи загинули, ще 2 дістали поранення

Війська РФ обстріляли два райони Донеччини, внаслідок чого загинули 2 особи, а ще 2 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Антонівка і Максимільянівка. У Новогродівці 2 людини загинули і 2 поранені. У Гострому Курахівської громади пошкоджено двоповерхівку.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова споруда. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Міньківка.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 769 осіб, зокрема 103 дитини.

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