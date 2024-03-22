Сили оборони України можуть перехопити ініціативу у війні в разі сповільнення окупантів, - Павлюк

Наразі армія РФ робить все можливе і неможливе, використовуючи всі ресурси, які є, щоб продовжувати наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Росія не може дати собі можливості втратити перевагу на полі бою. А тільки сповільнення їхніх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу", - зазначив генерал.

Попри постійні атаки, ворог немає таких успіхів, як було з Авдіївкою, лише деякі тактичні дії окупантів мають невеличкий успіх на тому чи іншому напрямку. Водночас і Сили оборони України, за словами генерала, проводять відповідні наступальні дії, відновлюють позиції, захоплюють також позиції ворога.

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"Йде поки що позиційна війна. Поки що переваги ми не можемо здобути. На жаль, противник має більший ресурс. Але всьому свій час", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.