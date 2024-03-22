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Новини Війна
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Сили оборони України можуть перехопити ініціативу у війні в разі сповільнення окупантів, - Павлюк

війна,зсу

Наразі армія РФ робить все можливе і неможливе, використовуючи всі ресурси, які є, щоб продовжувати наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Росія не може дати собі можливості втратити перевагу на полі бою. А тільки сповільнення їхніх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу", - зазначив генерал.

Попри постійні атаки, ворог немає таких успіхів, як було з Авдіївкою, лише деякі тактичні дії окупантів мають невеличкий успіх на тому чи іншому напрямку. Водночас і Сили оборони України, за словами генерала, проводять відповідні наступальні дії, відновлюють позиції, захоплюють також позиції ворога.

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"Йде поки що позиційна війна. Поки що переваги ми не можемо здобути. На жаль, противник має більший ресурс. Але всьому свій час", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Автор: 

бойові дії (4087) ЗСУ (7674) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+4
Знову ''щось'' у майбутньому..
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22.03.2024 10:27 Відповісти
+3
Обожнюю ці заголовки. "Може перехопити...", а "може і не перехопити".
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22.03.2024 10:43 Відповісти
+2
Сьогодні, 10 лютого, Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Джерело:
Все ясно. Пуцьвірінок з зєлєної обойми наполєончіков-побєдунов.
Ініціативу вони перехоплюватимуть. Ким і чим?
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22.03.2024 10:28 Відповісти
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Знову ''щось'' у майбутньому..
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22.03.2024 10:27 Відповісти
Ким себе возомнив цей павлюк?
Генералом Шапталою ?
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22.03.2024 13:17 Відповісти
Сьогодні, 10 лютого, Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Джерело:
Все ясно. Пуцьвірінок з зєлєної обойми наполєончіков-побєдунов.
Ініціативу вони перехоплюватимуть. Ким і чим?
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22.03.2024 10:28 Відповісти
Можуть. А, може , й не можуть.....
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22.03.2024 10:29 Відповісти
Ляпув недумаючи
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22.03.2024 10:30 Відповісти
Сподіваємося, що так і буде!...Віримо в ЗСУ!...
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22.03.2024 10:30 Відповісти
Тільки не новий контр. Наступ без західної авіації це буде виснаження......
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22.03.2024 10:30 Відповісти
Павлюк це те чергове чудо новопризначене Зепоцами, яке обіцяло кордони 91го? Ага, вірю.
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22.03.2024 10:31 Відповісти

Нам нужно захватывать эти территории россии и потом их менять на Херсонскую и Запорожские области.
Их будет легче взять чем юг, потому что там нету широкого минного поля, там нету противотанкового рва, там нету зубов дракона, там нету 3-х линий окопов.
Если одновременно направить туда 300 000 украинских военных - то эти территории очень легко можно будет взять. Вот те силы, которые Залужный готовил для взятия Юга - направить на это направление! Сразу заявить, что нам не нужны земли россии, мы не собираемся оккупировать земли россии, мы берем эти земли для последующего обмена.
И нам не нужно бояться никакого ядерного удара! Если мы проиграем в войне - то нас тут всех вырежут. А если ядерный удар - то большинство останется в живых. И Америке тогда точно придется ликвидировать путина. И война сразу закончится.
Для нас уже не существует никаких красных линий! Мы можем захватывать любые территории россии. Можем бить по любым объектам в россии.
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22.03.2024 10:35 Відповісти
Русня на Північ йшла, з їх-то ресурсами - і тікала.
Ну давайте наступати в умовах тотальної переваги ворога в повітрі.
Там у русні ФАБ-3000 з'явились, якраз і випробують.
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22.03.2024 10:40 Відповісти
Кто захватит? Кацапские тиктокеры?
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22.03.2024 10:46 Відповісти
Угу, за місяці так званого контрнаступу не змогли звільнити вшивий колись 30-тисячний Токмак, а тут Білгород, Курськ, які напевно разом до мільйона населення дотягнуть і бог знає скільки містечок поменше - раз плюнути. Ага.
А щодо відсутності мінних полів та оборонних споруд - то достатньо подивитись на відео боїв РДК за якісь вшиві села на прикордонні. Нам би такі споруди хоча б на гарячій лінії фронту. А ще періодично бувають новини як кацапи підриваються на своїх же мінах в Білгородській області. Але напевно ж то не міни, а самогон у тупих чмобіків.
До речі
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22.03.2024 10:48 Відповісти
там нету 3 линий обороны, как на юге.

эти территории не защищены, там не стоят войска.

а на юге у росии 300 000 войск.

эти территории легче будет взять, чем юг.
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22.03.2024 11:16 Відповісти
Минулого літа ніякі три лінії і не знадобились, бо наступ було зупинено на третій, а десь і на другій лінії. Це при тому, що тоді було надано 1-1,5 млн. снарядів на той наступ. Зараз їх брак.

Міста та містечка це самі по собі оборонні споруди. Ніхто за цю війну не зміг взяти густонаселене місто, окрім Маріуполя, який повністю оточили.

Війська швидко перекидаються з однієї ділянки фронту на іншу протягом кількох діб, їх же не з Альфа-Центаври потрібно везти.

Зараз на-будь які "нежданчики" вже давно сплив час. Це можна було робити осінню 2022 чи минулого літа і то не факт, що щось вийшло б. А зараз коли брак людей і снарядів і саме ворог обирає на якому фронті бити, а ми можемо лише сподіватись що там витримає оборона, вже не до того.
Це як маючи пістолет з 10 патронами витратити 8 з них на БТР і нічого не добитись, а потім сподіватись лишившимися 2ма застрелити ведмідя(чи роту солдат).
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22.03.2024 11:30 Відповісти
Ага. С такими союзничками как США которые мало того что не дают помощи так еще и держат нас за руки, запрещают бить по рашке и по крымскому мосту, много перехватишь инициативы.
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22.03.2024 10:36 Відповісти
можливість перехопити ініціативу стопудово мОже з"явитися, якщо кроти-засланці-дебіли-зрадники, дермаки-татарови-верещучки-гетьманцеви-стефанчуки... опиняться у СІЗО УкраЇнської СБУ... мрії-мрії..(((
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22.03.2024 10:39 Відповісти
Ї.ав плакав с.ав балакав.
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22.03.2024 10:39 Відповісти
До травневих шашликів встигнути треба...
У нього, мабуть Світан у радниках...
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22.03.2024 10:41 Відповісти
Хто їх за язик тягне?!
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22.03.2024 10:41 Відповісти
Хватит гадать на кофейной гуще. Пора заниматься Ватостополем серьезно. Это там должно закончится ПВО.
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22.03.2024 10:42 Відповісти
Обожнюю ці заголовки. "Може перехопити...", а "може і не перехопити".
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22.03.2024 10:43 Відповісти
кажуть, це один з адекватних генералів, але, дивлюся, бажання невпинного порожнього піздєжа а-ля буданга, й тут присутнє... можуть, можуть, може можуть, або не дуже можуть... тотальна їбуча кривава клоунада...
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22.03.2024 11:41 Відповісти
Завалили бы Вы 3,14 очередная ванга буданга Вы уже 2 года на марафете всех уже победили но мы все больше видими что Вы засрались со всем миром и обосрались во все простите кропе пиз...га денег тут вы впереди планеты всей
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22.03.2024 12:26 Відповісти
..так устройте шабаш в 3 регионах на мацковии..
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22.03.2024 13:06 Відповісти
 
 