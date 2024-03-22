Сили оборони України можуть перехопити ініціативу у війні в разі сповільнення окупантів, - Павлюк
Наразі армія РФ робить все можливе і неможливе, використовуючи всі ресурси, які є, щоб продовжувати наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"Росія не може дати собі можливості втратити перевагу на полі бою. А тільки сповільнення їхніх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу", - зазначив генерал.
Попри постійні атаки, ворог немає таких успіхів, як було з Авдіївкою, лише деякі тактичні дії окупантів мають невеличкий успіх на тому чи іншому напрямку. Водночас і Сили оборони України, за словами генерала, проводять відповідні наступальні дії, відновлюють позиції, захоплюють також позиції ворога.
"Йде поки що позиційна війна. Поки що переваги ми не можемо здобути. На жаль, противник має більший ресурс. Але всьому свій час", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Генералом Шапталою ?
Все ясно. Пуцьвірінок з зєлєної обойми наполєончіков-побєдунов.
Ініціативу вони перехоплюватимуть. Ким і чим?
Нам нужно захватывать эти территории россии и потом их менять на Херсонскую и Запорожские области.
Их будет легче взять чем юг, потому что там нету широкого минного поля, там нету противотанкового рва, там нету зубов дракона, там нету 3-х линий окопов.
Если одновременно направить туда 300 000 украинских военных - то эти территории очень легко можно будет взять. Вот те силы, которые Залужный готовил для взятия Юга - направить на это направление! Сразу заявить, что нам не нужны земли россии, мы не собираемся оккупировать земли россии, мы берем эти земли для последующего обмена.
И нам не нужно бояться никакого ядерного удара! Если мы проиграем в войне - то нас тут всех вырежут. А если ядерный удар - то большинство останется в живых. И Америке тогда точно придется ликвидировать путина. И война сразу закончится.
Для нас уже не существует никаких красных линий! Мы можем захватывать любые территории россии. Можем бить по любым объектам в россии.
Ну давайте наступати в умовах тотальної переваги ворога в повітрі.
Там у русні ФАБ-3000 з'явились, якраз і випробують.
А щодо відсутності мінних полів та оборонних споруд - то достатньо подивитись на відео боїв РДК за якісь вшиві села на прикордонні. Нам би такі споруди хоча б на гарячій лінії фронту. А ще періодично бувають новини як кацапи підриваються на своїх же мінах в Білгородській області. Але напевно ж то не міни, а самогон у тупих чмобіків.
До речі
эти территории не защищены, там не стоят войска.
а на юге у росии 300 000 войск.
эти территории легче будет взять, чем юг.
Міста та містечка це самі по собі оборонні споруди. Ніхто за цю війну не зміг взяти густонаселене місто, окрім Маріуполя, який повністю оточили.
Війська швидко перекидаються з однієї ділянки фронту на іншу протягом кількох діб, їх же не з Альфа-Центаври потрібно везти.
Зараз на-будь які "нежданчики" вже давно сплив час. Це можна було робити осінню 2022 чи минулого літа і то не факт, що щось вийшло б. А зараз коли брак людей і снарядів і саме ворог обирає на якому фронті бити, а ми можемо лише сподіватись що там витримає оборона, вже не до того.
Це як маючи пістолет з 10 патронами витратити 8 з них на БТР і нічого не добитись, а потім сподіватись лишившимися 2ма застрелити ведмідя(чи роту солдат).
У нього, мабуть Світан у радниках...