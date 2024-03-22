Росіяни вивели морські ракетоносії на бойове чергування. Готуються до майбутніх атак, - ОК "Південь"

Наразі російські окупанти вивели ракетоносії на бойове чергування у море, що може свідчити про підготовку до нових атак.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Учора ввечері ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складніше. Все це може свідчити про підготовку майбутніх атак", - зазначила вона.

Гуменюк також додала, що останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. За її словами, цим ворог намагається компенсувати відсутність літака А-50.

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