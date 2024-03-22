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Новини Війна
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Росіяни вивели морські ракетоносії на бойове чергування. Готуються до майбутніх атак, - ОК "Південь"

калібр

Наразі російські окупанти вивели ракетоносії на бойове чергування у море, що може свідчити про підготовку до нових атак.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Учора ввечері ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складніше. Все це може свідчити про підготовку майбутніх атак", - зазначила вона.

Гуменюк також додала, що останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. За її словами, цим ворог намагається компенсувати відсутність літака А-50.

Читайте: Росіяни через загрозу з боку України подовжили маршрут суден до Новоросійська майже в 4 рази, - Сили оборони півдня

Автор: 

обстріл (29234) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+3
А чого це вони, раптом, такі сміливі? Мають впевненість, що не підуть за "Масквой"? Звідки вона в них,
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22.03.2024 10:48 Відповісти
+2
Якщо зєля казав про краще, значить, повний капець приходить.
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22.03.2024 10:46 Відповісти
+1
Ну так українське ППО на ладан дихає, чому б ні? Попереджали ж, на два тижні БК у нас вистачить.
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22.03.2024 10:34 Відповісти
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Ну так українське ППО на ладан дихає, чому б ні? Попереджали ж, на два тижні БК у нас вистачить.
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22.03.2024 10:34 Відповісти
Тут кричали, що то ІПСО, а зєля казав що взагалі стало значно кращ
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22.03.2024 10:44 Відповісти
Якщо зєля казав про краще, значить, повний капець приходить.
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22.03.2024 10:46 Відповісти
Я казав у 2019 ому що зелена шмаркля поховає економіку країни. Але я не мав на увазі, що саме таким чином і разом із людьми поховає. У мене був менш песімістичний сценарій...
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22.03.2024 10:49 Відповісти
А де ж наші безекіпажні підводні дрони "Маруся"? Чи готові?
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22.03.2024 10:40 Відповісти
Значить зеленоморда кротівня доповіла, що дронів не буде
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22.03.2024 12:52 Відповісти
"..підводні пуски ракет виявити складніше..", але не для високотехнологічної розвідки держав НАТО...
сподіваймося, що з ними Найвеличнівшиве зі своєю бандою зелених мародерів ще не посралося?
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22.03.2024 10:45 Відповісти
А чого це вони, раптом, такі сміливі? Мають впевненість, що не підуть за "Масквой"? Звідки вона в них,
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22.03.2024 10:48 Відповісти
телефонуйте Малючку, нехай сібейбі виводить
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22.03.2024 10:50 Відповісти
Що там вчора приїзджав Джонсон, може щось Єрмаку пообіцяв?
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22.03.2024 11:09 Відповісти
Вивели на чергування?
Це лікується.
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22.03.2024 11:21 Відповісти
Гуменюк тиждень назад заявляла, що чорноморський флот ворога ВСЕ. Всрався і зник. І вона Гуменюк отримала перемогу над всім флотом без кораблів ? ОСЬ І МАЄМО ! Бо не треба триндіти передчасно ! Ще відступаємо, а вже всі триндять про майбутню перемогу. Або контрнаступ. Це дуже болісно! Це дуже злить ! Це дуже дратує ! Тому всі тікають від ТЦК ! Тому платять бабло всім контрабандистам, а не в БЮДЖЕТ України.
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22.03.2024 11:28 Відповісти
 
 