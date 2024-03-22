НАТО готове до потенційного конфлікту з РФ, - голова Військового комітету Альянсу Бауер
Країни НАТО підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією. Альянс значно змінив та зміцнив свої позиції на східному фланзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform у Києві.
Він зазначив, що у НАТО зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки: змінили оборонну стратегію, операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.
"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли й де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Це означає необхідність більшої кількості підготовлених солдатів, більше можливостей, більше запасів зброї та боєприпасів, і покращення командної системи управління.
Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього", - пояснив адмірал.
На запитання про готовність на східному фланзі НАТО, для якого потенційні загрози найвищі, він нагадав, як Альянс з 2016 року розширив присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни – у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.
"Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо", - розповів Бауер.
Він додав, що сучасна війна має також інші виміри, як кіберпростір чи атаки в космосі, а також у Росії є способи чинити вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі.
"Було б нерозумно фокусуватися тільки на східному фланзі, тому що росіяни не тільки там. Вони всюди. І саме тому НАТО постійно відслідковує їхні дії та відповідно реагує в разі необхідності", – додав Роб Бауер.
Він зазначив також, що не надто стурбований перспективами посилення загроз від Росії після "переобрання" Владіміра Путіна, тому що війна проти України ослабила Росію, а поповнення і модернізацію її війська будуть ускладнювати західні санкції.
"Ми бачимо, що Росія має можливості виробляти значні обсяги зброї, але її якість постійно знижується з початку війни. Вони мають певні плани, але перебувають у війні, тож їм потрібно багато часу. Для них це не буде легко", - резюмував голова Військового комітету НАТО.
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У мене ,як і у більшості українців , ані до Ze-шапіто , а ні до м'ясника сирського довіри - нема
Та і пам'ятаємо про "НАТО не на часі" , але оклигали ,як дупа запалала
Є такий гарний вислів "пізно всрались"
У НАТО теж шашлики жарили з 2014 по 2019 а може і по 2022, а може і по 2024
явно переплюнули зеленого
А не обирати клована , що бачив мир в очах пуйла
Одразу ж виїхав
Бо коли шут починає правити він не стає королем ,а палац перетворюється у шапіто
А про ЄС і НАТО скажу
Україна буде там тоді , коли відповідатиме вимогам
А країну з диктатурою і агентами кремля на чолі - у НАТО і ЄС не візьмуть
2гий раз помилки ,як з угорщиною - не зроблять
ЦЕ назівається "провєряєт на вшівость"?
НАТО це клуб інтересів ганяти бабуїнов. Щось серьозніший в штани наклали.
але явно не все - почитати вас - так путін просто ВЕЗДЕСУЩІЙ он везде и со всемі і ВСЕ подмазал, договорился и уже стал ИМПЕРАТОРОМ Вселенной