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НАТО готове до потенційного конфлікту з РФ, - голова Військового комітету Альянсу Бауер

нато,польща

Країни НАТО підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією. Альянс значно змінив та зміцнив свої позиції на східному фланзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform у Києві.

Він зазначив, що у НАТО зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки: змінили оборонну стратегію, операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли й де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Це означає необхідність більшої кількості підготовлених солдатів, більше можливостей, більше запасів зброї та боєприпасів, і покращення командної системи управління.

Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього", - пояснив адмірал.

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На запитання про готовність на східному фланзі НАТО, для якого потенційні загрози найвищі, він нагадав, як Альянс з 2016 року розширив присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни – у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

"Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо", - розповів Бауер.

Він додав, що сучасна війна має також інші виміри, як кіберпростір чи атаки в космосі, а також у Росії є способи чинити вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі.

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"Було б нерозумно фокусуватися тільки на східному фланзі, тому що росіяни не тільки там. Вони всюди. І саме тому НАТО постійно відслідковує їхні дії та відповідно реагує в разі необхідності", – додав Роб Бауер.

Він зазначив також, що не надто стурбований перспективами посилення загроз від Росії після "переобрання" Владіміра Путіна, тому що війна проти України ослабила Росію, а поповнення і модернізацію її війська будуть ускладнювати західні санкції.

"Ми бачимо, що Росія має можливості виробляти значні обсяги зброї, але її якість постійно знижується з початку війни. Вони мають певні плани, але перебувають у війні, тож їм потрібно багато часу. Для них це не буде легко", - резюмував голова Військового комітету НАТО.

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Автор: 

НАТО (6557) росія (66104) Бауер Роб (52)


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Топ коментарі
+9
хто ж сумнівається - тільки головне, щоб не було екскалації і щоб той конфлікт не вийшов за межі України - вже все стало ясно, як божий день
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22.03.2024 10:41 Відповісти
+7
ви не змогли всім нато поставити Україні обіцяну кількість снарядів ! яка готовність ? відступати до Ла-Маншу ?
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22.03.2024 11:07 Відповісти
+6
А Шольц даст таурусы НАТО или нет?
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22.03.2024 11:05 Відповісти
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хто ж сумнівається - тільки головне, щоб не було екскалації і щоб той конфлікт не вийшов за межі України - вже все стало ясно, як божий день
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22.03.2024 10:41 Відповісти
Ну так , а хіба не для цього вкраїнчики обирали лоха , що бачив мир в очах пуйла ?
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22.03.2024 10:50 Відповісти
Ну якщо поважаєш то бігом у ТЦК

У мене ,як і у більшості українців , ані до Ze-шапіто , а ні до м'ясника сирського довіри - нема

Та і пам'ятаємо про "НАТО не на часі" , але оклигали ,як дупа запалала

Є такий гарний вислів "пізно всрались"
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22.03.2024 11:41 Відповісти
у зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки
У НАТО теж шашлики жарили з 2014 по 2019 а може і по 2022, а може і по 2024
явно переплюнули зеленого
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22.03.2024 12:14 Відповісти
Саме так , а зрозуміли і почали готуватись

А не обирати клована , що бачив мир в очах пуйла
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22.03.2024 12:38 Відповісти
зате ти, як дуже 'мудрий', очевидно, зарання всрався. До речі, НАТО ніколи не збиралося нас брати в свій склад і не візьме. Болгарів ніхто не питав чи хочуть вони в НАТО, чи ні, а просто взяли і в ЄС і НАТО, ту бідну і корумповану країну, хоча вона зовсім не відповідала і досі не відповідає необхідним критеріям. Але це було вигідно для НАТО і ЄС. Україну не взяли і не візьмуть, бо країни 'сильного' НАТО сцять перед ******, його ядерною зброєю, до того ж за ним стоять китайці.
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22.03.2024 12:24 Відповісти
Так , звичайно , як тільки клован розповів про шашлики ,а не про оборону

Одразу ж виїхав

Бо коли шут починає правити він не стає королем ,а палац перетворюється у шапіто

А про ЄС і НАТО скажу

Україна буде там тоді , коли відповідатиме вимогам

А країну з диктатурою і агентами кремля на чолі - у НАТО і ЄС не візьмуть

2гий раз помилки ,як з угорщиною - не зроблять
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22.03.2024 12:41 Відповісти
ну ти 'маладєц', звісно, кожному своє. Комусь же треба по Європі їздити і соціалку збирати, а до речі, зараз чула деякі в Канаду з Європи пруться, бо там відразу декілька тисяч доларів на рило дають, не прогав, а то ж лавочку можуть прикрити. А ми вже якось тут, хоча за гундоса і не голосували, і на НАТО, ЄС, пентагон, Польщу, тим більше на нашу 'иліту' ніколи не сподівались, достатньо трохи поцікавитися історією і ніяких зайвих очікувань не буде.
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22.03.2024 13:29 Відповісти
Їм би шашликів гарненько поїсти, щоб сила була потужними занепокоєннями розй@бувати роzzійські війська...
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22.03.2024 10:41 Відповісти
Когда смеяться?куколды блд...
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22.03.2024 10:46 Відповісти
Та пох на вас та на вашу готовність.
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22.03.2024 10:46 Відповісти
НАТО для этого и создавалось клоун.
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22.03.2024 10:48 Відповісти
може, продемонструєте бодай збиванням кацапських ракет над правобережною Україною? Чи путін нападьот?
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22.03.2024 10:49 Відповісти
Кремль випробовує НАТО на "вшивість" Ракета з "болванкою" що залетіла аж до Бидгоща (450 км в глибину Польщі) - була першою пробою Ідуть провокації для розпалювання конфлікту Нагадать - чим закінчиться Адже оце "сидіння "в доміке" ********** Росію до ще масштабніших провокацій
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22.03.2024 10:50 Відповісти
гаазький педофіл путін перевів ВСЮ економіку на військові рельси
ЦЕ назівається "провєряєт на вшівость"?
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22.03.2024 12:16 Відповісти
Та знаємо, знаємо. Прес-служба там працює добре. Занепокоєння є кому виражати.
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22.03.2024 11:02 Відповісти
А Шольц даст таурусы НАТО или нет?
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22.03.2024 11:05 Відповісти
ви не змогли всім нато поставити Україні обіцяну кількість снарядів ! яка готовність ? відступати до Ла-Маншу ?
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22.03.2024 11:07 Відповісти
закупили памперсы ?
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22.03.2024 11:10 Відповісти
Не хотіли ескалації і готові до конфлікту. Л - логіка. Дали б нормально нам зброю і самі були б цілі 100%. А так і українців загубили і самі готуєтесь
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22.03.2024 11:27 Відповісти
НАТО готове до навчань. Якщо війна буде по плану навчань. Якщо піде все по справжньому, то кілька країн одразу сховаються в кущах. І залишаться тільки знову британці на полі бою. Які будуть просити від імені всього ЄС допомоги у дяді Сема. Макрон щось надував щоки, але на більше не вистачило. У Іноземного легіону вже зброя заржавіла.
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22.03.2024 11:34 Відповісти
НАТО вже готове здати Литву, Латвію та Єстонію
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22.03.2024 11:37 Відповісти
Справді готове? А якщо конгрес не дасть США гроші на кампанію в Європі, чи зможе старий світ протистояти навалі зомбо-рашистів?
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22.03.2024 11:39 Відповісти
НАТО вже домовилося с польськими та французькими фермерами. А с французькими арабами які машини та автобуси грабують на ходу, це вони із бази на фронт так не доїдуть . А орбан та фіцо скажуть -ні. Щольц таурус не дасть а то по місту можуть попасти.
НАТО це клуб інтересів ганяти бабуїнов. Щось серьозніший в штани наклали.
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22.03.2024 11:51 Відповісти
гаазький карлік путін - може і може багато
але явно не все - почитати вас - так путін просто ВЕЗДЕСУЩІЙ он везде и со всемі і ВСЕ подмазал, договорился и уже стал ИМПЕРАТОРОМ Вселенной
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22.03.2024 12:18 Відповісти
Украина + Великобритания +Польша + Балтия и НАТО может идти на xy-y-y-y...
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22.03.2024 13:15 Відповісти
А Финляндия?
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22.03.2024 15:15 Відповісти
 
 