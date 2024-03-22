Україні потрібна наша допомога зараз, - посол США Брінк після масованого ракетного удару РФ по Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк після масованої ракетної атаки РФ наголосила на необхідності допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).

"Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет. Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", - зазначила посол США.

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Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінничині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це - найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

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