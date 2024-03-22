Україні потрібна наша допомога зараз, - посол США Брінк після масованого ракетного удару РФ по Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк після масованої ракетної атаки РФ наголосила на необхідності допомоги для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).
"Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет. Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", - зазначила посол США.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінничині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.
Це - найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.
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Цінність Тайваню для світу набагато вища за Україну. Китай не став би міняти золото на срібло.
Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди. І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань. Мені сказали: «Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні». И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
https://glavcom.ua/news/turchinov-rozpoviv-yak-u-2014-roci-obama-kinuv-ukrajinu-659241.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3809880402385985&set=a.621684624538928&type=3&theater
І досить вже писати маячню у коментарях.
Опустить світову ціну на нафту, майже до рівня собівартості в росії
Дозволить польоти стратегічних бомбардувальників над Україною, та введе флот в Чорне море для тренувань
якщо б знали, то також би надали...
зараз "носяться" з пакетом начебто на 60млрд
а по факту виявилось, що на зброю в 2024 році там приблизно https://www.youtube.com/watch?v=149PhM9wujE 7млрд
Це просто такі "політики". Продажні, лицемірні, корумповані і... сцикливі. Яким був бідон при обамі, таким він і залишився. Він такий від народження. Нічого і ніхто його вже не змінить.
@boikobogdan1
Про"Заборону"США на удари по НПЗ рашки.Стверджую:ПОВНА ХЕРНЯ!Спецуха ФСБ і Єрмелі!Доказ:Стаття В США написана Консервою Фсб.Платна-Реклама! Друге:Весь"півнячий" куток(Данілов/Стерненки********** Салівана.Пояснення просте:Америкос наказав Зелі пакувати Валізи після 20.05!Печалька!
Щодо Салівана:Його Люто ХерачатьВСІ консерви Єрмака.Від Півника Стерна до"Хорошего Русского"Яковини!Правдиве ПоясненняТаке:Саліван У Києві ТАЄМНО,НА ЗУСТРІЧІ В ПОСОЛЬСТВІ США,УЗГОДИВ із Головними Союзниками Позицію щодо 20.05.24!Вердикт-Zельц Іди Геть! Вирок Передав Єрмаку!Амінь!