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Новини Війна
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Україні потрібна наша допомога зараз, - посол США Брінк після масованого ракетного удару РФ по Україні

брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк після масованої ракетної атаки РФ наголосила на необхідності допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).

"Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет. Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", - зазначила посол США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Києву - це відповідь на зустріч з обговорення Формули миру? - посол Брінк

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінничині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Це - найбільш масштабна атака на українську енергетику за останній час.

Читайте також: Посол США Брінк про удар по Одесі: Росія не зупинить свою агресію в Європі, ми маємо допомогти Україні

Автор: 

обстріл (29234) допомога (8450) Брінк Бріджит (235)


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Топ коментарі
+18
Відписалася для годиться. Толку-нуль.
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22.03.2024 10:53 Відповісти
+12
схоже, стався новий поділ світу на сфери впливу.. піндоси заплатили китаю та московії Україною за Тайвань
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22.03.2024 10:53 Відповісти
+10
Ця чучундра кожного разу,після будь якого обстрілу,вилазить і несе одне і те саме.Їй самій ще не остойобло?
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22.03.2024 10:59 Відповісти
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Відписалася для годиться. Толку-нуль.
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22.03.2024 10:53 Відповісти
схоже, стався новий поділ світу на сфери впливу.. піндоси заплатили китаю та московії Україною за Тайвань
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22.03.2024 10:53 Відповісти
Ну, Тайвань чогось та вартує. А от ми обираємо клоунів і на щось сподіваємось. Це я і про себе...
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22.03.2024 11:02 Відповісти
Звідки така впевненість? Сі прямо сказав Байдену: ми повернемо Тайвань найближчим часом.
Цінність Тайваню для світу набагато вища за Україну. Китай не став би міняти золото на срібло.
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22.03.2024 11:28 Відповісти
порівнювати Україну з Тайванем неможливо, бо ми по-різному важливі для китаю та сша. Звичайно, в прямому протистоянню двох супердержав Тайвань актуальніший. Україна важлива в протистоянні сша та московії, для китаю ми не такі цікаві. Але світовий поділ - мультифакторне явище
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22.03.2024 15:54 Відповісти
Тільки бла, бла...
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22.03.2024 10:57 Відповісти
Від кого?! ОП питання адресували?! Бо наразі президент навіть не знає скільки точно атак було завдано і скільки об'єктів пошкоджено. Не на часі,транш йде до України
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22.03.2024 11:00 Відповісти
Ще незрозуміло? Хто б не був президентом зараз їхня політика була б точнісінько такою ж. Бо при владі людина, яка у обами була віце-президентом і яка Турчинову відмовила у допомозі: після анексії Криму

Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди. І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань. Мені сказали: «Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні». И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.

https://glavcom.ua/news/turchinov-rozpoviv-yak-u-2014-roci-obama-kinuv-ukrajinu-659241.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3809880402385985&set=a.621684624538928&type=3&theater

І досить вже писати маячню у коментарях.
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22.03.2024 11:21 Відповісти
Вони ж не знали, що після них прийде Трамп - та надасть летальну зброю, хоча й з умовами.
Опустить світову ціну на нафту, майже до рівня собівартості в росії
Дозволить польоти стратегічних бомбардувальників над Україною, та введе флот в Чорне море для тренувань

якщо б знали, то також би надали...

зараз "носяться" з пакетом начебто на 60млрд
а по факту виявилось, що на зброю в 2024 році там приблизно https://www.youtube.com/watch?v=149PhM9wujE 7млрд
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22.03.2024 13:57 Відповісти
"Не знали" можна сказати про уряд Зімбабве чи Бурунді. У них немає Пентагону та ЦРУ, немає аналітичних агенцій, немає довгострокової стратегії. А у цих все є.

Це просто такі "політики". Продажні, лицемірні, корумповані і... сцикливі. Яким був бідон при обамі, таким він і залишився. Він такий від народження. Нічого і ніхто його вже не змінить.
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22.03.2024 14:08 Відповісти
Допомога потрібна була ще вчора але і зараз також потрібна.
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22.03.2024 10:58 Відповісти
Ця чучундра кожного разу,після будь якого обстрілу,вилазить і несе одне і те саме.Їй самій ще не остойобло?
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22.03.2024 10:59 Відповісти
Робота у неї така, заяви заявляти. Доречі, нашій Маркаровій не завадило б взяти з неї приклад.
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22.03.2024 11:37 Відповісти
Другий акт " марлезонського балету."
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22.03.2024 11:00 Відповісти
Раньше я сомневался а теперь уже уверен что США и Байден не хотят победы Украины. Вон даже якобы запретили бить уже нашими же дронами по рашистским НПЗ. Цель Байдена на сегодня не дать Украине оружия и склонить нас на приостановление войны перед его выборами. Мол смотрите я добился перемирия. А то что будет с Украиной ему насрать. Иначе он бы нам дал и оружия в нужном количестве и в нужное время. И разрешение бить по всему где надо.
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22.03.2024 11:01 Відповісти
Менше красти потрібно, вся відповідь США.
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22.03.2024 11:04 Відповісти
Як так? Он саліван про перемогу заговорив. Щоправда, не уточнив, у межах яких кордонів. От можете послухати за бажання: https://youtu.be/gBFARYmloF4?si=GLmBxYVv4pI-5KAf
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22.03.2024 11:08 Відповісти
На Байдена давят обосравшиеся со страху миллиардеры, которые финансируют его кампанию. А на них давит алкоголик Медведев со своим ядерным шантажом. Половина конгресса также уже скуплена кацапами.
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22.03.2024 11:08 Відповісти
Коли почнеться евакуація посольства?!!! Скажіть точну дату!!
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22.03.2024 11:03 Відповісти
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22.03.2024 11:07 Відповісти
Да, Салливан вчера показал какая помощь от США нужна Украине. Лицемеры сраные.
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22.03.2024 11:08 Відповісти
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22.03.2024 11:17 Відповісти
Голос волаючого в пустелі.
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22.03.2024 11:18 Відповісти
Якби Байден почув, як над його кварталом вибухає "Кинжал", то всрався б на місці.
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22.03.2024 11:18 Відповісти
Ще трохи і можна не поспішати взагалі
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22.03.2024 11:26 Відповісти
Піндоси так допомагають, що навіть кацапські НПЗ атакувати забороняють. Дав же Бог союзничків
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22.03.2024 11:47 Відповісти
Джонсона давите, а не трындите просто так...
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22.03.2024 11:50 Відповісти
Джонсон досі не куля в лоб. А вже час.
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22.03.2024 12:16 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

Про"Заборону"США на удари по НПЗ рашки.Стверджую:ПОВНА ХЕРНЯ!Спецуха ФСБ і Єрмелі!Доказ:Стаття В США написана Консервою Фсб.Платна-Реклама! Друге:Весь"півнячий" куток(Данілов/Стерненки********** Салівана.Пояснення просте:Америкос наказав Зелі пакувати Валізи після 20.05!Печалька!
Щодо Салівана:Його Люто ХерачатьВСІ консерви Єрмака.Від Півника Стерна до"Хорошего Русского"Яковини!Правдиве ПоясненняТаке:Саліван У Києві ТАЄМНО,НА ЗУСТРІЧІ В ПОСОЛЬСТВІ США,УЗГОДИВ із Головними Союзниками Позицію щодо 20.05.24!Вердикт-Zельц Іди Геть! Вирок Передав Єрмаку!Амінь!
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22.03.2024 18:02 Відповісти
 
 