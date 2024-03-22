Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю 3 особи зникли безвісти, а 10 дістали поранення
10 осіб дістали поранення, а 3 зникли безвісти внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"10 людей поранено. 3 людини зникли безвісти. Такі на зараз наслідки ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, найбільших руйнувань зазнали 3 локації:
- 7 приватних будинків зруйновано та десятки пошкоджено внаслідок двох ракетних ударів по приватному сектору;
- 2 під’їзди та десятки квартир пошкоджено від ракетного удару поблизу багатоповерхівки;
- зупинено рух транспорту греблею Дніпрогес. Перебоїв з електропостачанням немає.
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ПП Уксусов
показати весь коментар22.03.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
инна Моржак
показати весь коментар22.03.2024 14:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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