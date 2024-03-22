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Новини Війна
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Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю 3 особи зникли безвісти, а 10 дістали поранення

запоріжжя

10 осіб дістали поранення, а 3 зникли безвісти внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"10 людей поранено. 3 людини зникли безвісти. Такі на зараз наслідки ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, найбільших руйнувань зазнали 3 локації:

  • 7 приватних будинків зруйновано та десятки пошкоджено внаслідок двох ракетних ударів по приватному сектору;
  • 2 під’їзди та десятки квартир пошкоджено від ракетного удару поблизу багатоповерхівки;
  • зупинено рух транспорту греблею Дніпрогес. Перебоїв з електропостачанням немає.

Читайте: Рашисти випустили по Запоріжжю майже 20 ракет. Відомо про загиблого та 8 поранених. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2297) обстріл (29234)


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Нажаль, неважко здогадатися, де ті особи зникли...
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22.03.2024 11:02 Відповісти
Запорожье «ватное» место. Место любителей Януковщини, Ахметовщини, Шурмисти, Богуслаевщини. Любители «русского мира» поддерживающие торговлю с рашкой уже во время повномасштабної войни, наводящие ракети на армію, викидающие из маршруток воинов ЗСУ и орущие Киев во всім виноват и надо било договориться с путиним…
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22.03.2024 14:26 Відповісти
 
 