"Коли Єрмака, Татарова, Тимошенка, Шурму звільнять за результатами журналістських розслідувань?" - депутат Київради Білоцерковець звернувся до "слуг народу". ВIДЕО
Влада жодним чином не відреагувала на журналістські розслідування щодо корупції серед представників "Слуги народу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, вимагаючи звільнити фігурантів гучних скандалів - Шурму, Татарова, Єрмака та інших.
"Чи буде звернення від "слуг народу" до Офісу президента, до президента України стосовно розслідувань Бігуса, Ткача по Шурмі, по Татарову, по народним депутатам від "Слуги народу"? Чи у вас подвійні стандарти – це норма? Розкажіть про Шурму, про Тимошенка, про Татарова, про Єрмака. Коли буде результат? Коли їх буде звільнено?" - звернувся Білоцерковець до "слуг народу".
Він нагадав, що після розслідування стосовно статків родини директора "Київського метрополітену" Віктора Брагінського мер Києва Віталій Кличко звільнив його за дві години.
"В Києві результат є, а у вас у президентській вертикалі його немає", – наголосив Білоцерковець.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов відзначив, що мер Києва Віталій Кличко за дві години зняв з посади директора "Київського метрополітену" Віктора Брагінського після сюжету "Бігус.інфо" про майнові статки його родини. Хороший приклад для Офісу президента та "слуг народу", які не звільняють хабарників та корупціонерів навіть після скандалів зі стовідсотковими доказами, наголосив Бутусов.
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Поки люди не згуртуються та їх звідти не повиносять нічого не буде
Поки нарід не почне розбиратись в політиках , і не навчиться обирати владу - діла не буде .
Часто можна почути таке - та мені начхати на ту політику . От саме тому що багатьом на неї начхати і - маємо те що маємо .
Питання треба ставити на вищому законодавчому органі: у ВР.
Напевно,у ВР вже розуміють,що оп в нинішньому складі,далеко небезпечніше для країни,аніж це ж упц мп і що сама ВР стала залежною від цього оп,так в чому проблема?
Схоже,Пінтковський був на сто процентів правий.
А ЗепреЗедент вважає , що військові командири не повинні займатися
політикою 😠
Зеленському пора негайно кудись йти ,
можливо для початку у відпустку , бо втратимо все 😡
Коли у команді молодих реформаторів трапляється черговий зашквар, то їх улюблена відмазка "а ось у Єрмака і Татарова..."
ну хоча ніколи, це не зовсім вірно, колись та звільнять...колись та й сонце потухне.
у кожного президента були радники
а в ЗЕ тільки -з-радники..
Жодної!!!порядної людини
Лише після того як зелю посадять
Тоді, коли зелене чмо перестане керувати Україною
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.