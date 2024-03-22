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Новини
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"Коли Єрмака, Татарова, Тимошенка, Шурму звільнять за результатами журналістських розслідувань?" - депутат Київради Білоцерковець звернувся до "слуг народу". ВIДЕО

Влада жодним чином не відреагувала на журналістські розслідування щодо корупції серед представників "Слуги народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, вимагаючи звільнити фігурантів гучних скандалів - Шурму, Татарова, Єрмака та інших.

"Чи буде звернення від "слуг народу" до Офісу президента, до президента України стосовно розслідувань Бігуса, Ткача по Шурмі, по Татарову, по народним депутатам від "Слуги народу"? Чи у вас подвійні стандарти – це норма? Розкажіть про Шурму, про Тимошенка, про Татарова, про Єрмака. Коли буде результат? Коли їх буде звільнено?" - звернувся Білоцерковець до "слуг народу".

Він нагадав, що після розслідування стосовно статків родини директора "Київського метрополітену" Віктора Брагінського мер Києва Віталій Кличко звільнив його за дві години.

"В Києві результат є, а у вас у президентській вертикалі його немає", – наголосив Білоцерковець.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов відзначив, що мер Києва Віталій Кличко за дві години зняв з посади директора "Київського метрополітену" Віктора Брагінського після сюжету "Бігус.інфо" про майнові статки його родини. Хороший приклад для Офісу президента та "слуг народу", які не звільняють хабарників та корупціонерів навіть після скандалів зі стовідсотковими доказами, наголосив Бутусов.

Читайте: Громада Києва очікує вирішення проблем тих критичних об’єктів, які знаходяться на балансі держави, - Кличко на ТСК

Автор: 

Білоцерковець Дмитро (72) Слуга народу (2820) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+63
Дєрьмак з татаровим самі себе не можуть звільняти.
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22.03.2024 12:20 Відповісти
+61
Їх не лише звільняти потрібно , а садити до буцигарні , там трохи на фотрепіаніста зачекають а далі по зонам КВК концерти даватимуть років з 15ть.
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22.03.2024 12:23 Відповісти
+52
Мені теж цікаво, коли оце лайно нарешті змиють в унітаз?
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22.03.2024 12:21 Відповісти
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Басалаєву забув. Чи вона вже стала білою та пухнастою?
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22.03.2024 12:19 Відповісти
Їх не лише звільняти потрібно , а садити до буцигарні , там трохи на фотрепіаніста зачекають а далі по зонам КВК концерти даватимуть років з 15ть.
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22.03.2024 12:23 Відповісти
Не саджати, а розстрілювати разом з сім'єю, а також не варто забувати про коло друзів, бо, бл.ха, там ціла ОЗУ зрадників.
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22.03.2024 19:16 Відповісти
У цього Вітренка все на морді написано.
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17.06.2024 14:46 Відповісти
Молодець ! А всі ті , хто ГАВКАЛИ на Порошенко так звані «патріоти «- егор соболев, Парасюк, Ігор Луценко, Савченко, ……………ні гу-гу В упор не бачать МАРАДЕРСТВО НА КРОВІ ЕРМАКА, ТАТАРОВА, Шурми, Кирилки Тимошенко , Умерова&Резнікова………. ПІД ДАХОМ 🤢ЗЕКЛОПА ! Ніхто не покаран , хто грабував ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ ПО ВСІЙ Україні - Резніченко, Старух ……………….
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22.03.2024 18:09 Відповісти
Ну є такі що перевзути не надо
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23.03.2024 08:35 Відповісти
Дєрьмак з татаровим самі себе не можуть звільняти.
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22.03.2024 12:20 Відповісти
Пєдік тобі либу в зеркалі тяне, зесрань кончена
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22.03.2024 12:56 Відповісти
На то є « НАЙВЕЛИЧНІЙШИЙ ЯНЕЛОХ-ЯНЕТРЯПКА « , ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА СВОЇХ ПРИЗНАЧЕНЦІВ - МАРОДЕРІВ на КРОВІ ЗСУ , ЗРАДНИКІВ- БАКАНОВА, КУЛІНІЧА, Наумова ……………………
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22.03.2024 18:12 Відповісти
Мені теж цікаво, коли оце лайно нарешті змиють в унітаз?
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22.03.2024 12:21 Відповісти
Хто повинен це pробити, вони самі себе? -Це смішно, якби не було так сумно!...
Поки люди не згуртуються та їх звідти не повиносять нічого не буде
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22.03.2024 13:39 Відповісти
Якщо чекати, то ніколи
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22.03.2024 12:21 Відповісти
Яб цей проблем вирішив за 100 баксів. Арендував Газельку. В найближчій копальні напоїв 5 алкалоїдів плашкою І пообіцяв ще одну "по виконанні". Одяг в піксель арендований. Нафотошопіл приводів від СБУ, Генпрокуракути і т.д. Заарештувал. І в найближчім переулку розстріляв, "прі попіткє к бєгству". Виклав на Ютюб. 100 у.е. і півдня роботи.
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22.03.2024 13:44 Відповісти
Як казав цинік Діоген: "Звідки в жОПіі мармелад?"
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22.03.2024 12:23 Відповісти
Фактично всі ЗЕгенерати і обрана ними ЗЕлена банда й привели в Україну повномасштабну війну.
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22.03.2024 12:24 Відповісти
все по-плану...по-оманському плану....
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22.03.2024 14:39 Відповісти
...недієздатна сорокарічна дитинка без цих "костилів" (дермака-татарова-шурми...) просто тупо впаде
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22.03.2024 12:24 Відповісти
Невже це якось првинно НАС турбувати?
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22.03.2024 12:25 Відповісти
Виберемо Порошенко із Турчиновим та Залужним.
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22.03.2024 15:19 Відповісти
Як же ж можна в.о.президента звільнити. Хто ж тоді буде керувати країною.
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22.03.2024 12:25 Відповісти
Щоб їх потім не звільняти , спочатку їх не треба допускати до влади .
Поки нарід не почне розбиратись в політиках , і не навчиться обирати владу - діла не буде .
Часто можна почути таке - та мені начхати на ту політику . От саме тому що багатьом на неї начхати і - маємо те що маємо .
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22.03.2024 12:25 Відповісти
Щоб їх не допустити до влади, 73%му наріду треба було в 2019му не робити всіх разом, а думать, за кого і чому вони голосують. Поки що, на жаль, це - нездійсненна мрія, фанатиків ЗЄ на ньому буквально переклинило (як кацапів на *******). От що з людьми споживання інформаційних помиїв у вигляді ********* коломийсько-криворізького кварталу робе...
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22.03.2024 18:24 Відповісти
А хіба під час диктатури своїх звільняють?...


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22.03.2024 12:27 Відповісти
Вони зелені маланці зараз закричать :А ось у Прошенка теж!
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22.03.2024 12:28 Відповісти
Порошенко клав на цю зелену ***@оту 🙁
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22.03.2024 12:59 Відповісти
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22.03.2024 12:28 Відповісти
У відповідь пролунало: "я в доміку"...
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22.03.2024 12:29 Відповісти
Я теж за диктатуру! Тільки хунта зможе змести нинішню владу зрадників України і дати надію на порятунок! Дорогу бендерівській хунті!
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22.03.2024 12:30 Відповісти
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22.03.2024 13:01 Відповісти
Всі хто сподівалися на диктатуру рокаялись перед смертю...
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22.03.2024 13:02 Відповісти
Їх не звільняти треба, а посадити. А ще краще -на гілляку!
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22.03.2024 12:36 Відповісти
Коли докладуть зусиль бійці ЗСУ, тоді і звільнять - у зв'зку зі станом здоров'я.
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22.03.2024 12:47 Відповісти
я не я і хата не моя...
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22.03.2024 12:47 Відповісти
Таких публічних,на держ.рівні,виступів- мало,тим більше,хіба на рівні міста.
Питання треба ставити на вищому законодавчому органі: у ВР.
Напевно,у ВР вже розуміють,що оп в нинішньому складі,далеко небезпечніше для країни,аніж це ж упц мп і що сама ВР стала залежною від цього оп,так в чому проблема?
Схоже,Пінтковський був на сто процентів правий.
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22.03.2024 12:54 Відповісти
25 серп. 2020 р. - Якщо ви не будете займатися політикою, вона займеться вами», - попереджав Шарль Монталамбер.

А ЗепреЗедент вважає , що військові командири не повинні займатися
політикою 😠
Зеленському пора негайно кудись йти ,
можливо для початку у відпустку , бо втратимо все 😡
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22.03.2024 12:57 Відповісти
відповідь: НІКОЛИ
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22.03.2024 13:24 Відповісти
Король без своєї свити , нуль , так що ніхто нікого не звільнить , поки не звільнять короля.
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22.03.2024 13:53 Відповісти
Рилом мабуть не вийшов до великого корита, мав на увазі вітренко.
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22.03.2024 13:54 Відповісти
та їх не звільняти а до буцигарні, бо усе це коломоцько-махметівське кодло на зарплаті у ху...ла
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22.03.2024 13:54 Відповісти
І що "служака" Вітренко вже встиг заслужити для особистого використання, бо дуже репа задоволена?
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22.03.2024 14:00 Відповісти
Коли у команді ***** трапляється черговий зашквар, то їх улюблена відмазка "а вот в США...".
Коли у команді молодих реформаторів трапляється черговий зашквар, то їх улюблена відмазка "а ось у Єрмака і Татарова..."
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22.03.2024 14:16 Відповісти
Тоді, коли потужного копняка від українців отримає Зеленський
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22.03.2024 14:17 Відповісти
Они ответят
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22.03.2024 14:20 Відповісти
Тиць-гриць! Так вам же давно відповіли: https://lb.ua/news/2021/06/25/487849_iermak_priyshov_zi_mnoyu_vin_pide_zi.html "Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський. Де розслідування щодо того, хто іх прикриває? Не на часі? Так отож!
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22.03.2024 14:27 Відповісти
ніколи.
ну хоча ніколи, це не зовсім вірно, колись та звільнять...колись та й сонце потухне.
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22.03.2024 14:32 Відповісти
К чему только не коснется рука Зеленского,это все ведет до сдачи Украйны русским. И провальнный закон про мобилизацию, и увольнение генералов, и бездарная внешняя политика.Коралем управляет его свита.Свита состаящея из агентов кремля, дебилов,воров,с повадками орды.Король такой же.Вопрос- что делать? Ответа нет. А может есть...
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22.03.2024 14:48 Відповісти
Цікаво
у кожного президента були радники
а в ЗЕ тільки -з-радники..
Жодної!!!порядної людини
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22.03.2024 15:09 Відповісти
Клоуны что в Киевсовете что в Раде должны сажать а не увольнять
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22.03.2024 15:10 Відповісти
Ваш вихід, пан гарант.
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22.03.2024 15:48 Відповісти
У нас диктатура. Не чули. Ще попросіть щоб ***** чи бацьку звільнили
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22.03.2024 16:02 Відповісти
Підтримую повністю
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22.03.2024 16:28 Відповісти
Не треба Порошенко , замість нього краще Пашинского
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22.03.2024 16:39 Відповісти
"Коли Єрмака, Татарова, Тимошенка, Шурму звільнять за результатами журналістських розслідувань?"
Лише після того як зелю посадять
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22.03.2024 18:06 Відповісти
"Коли Єрмака, Татарова, Тимошенка, Шурму звільнять за результатами журналістських розслідувань?"
Тоді, коли зелене чмо перестане керувати Україною
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22.03.2024 18:11 Відповісти
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .

"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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22.03.2024 18:22 Відповісти
Ви не розумієте, то незамінні люди, ********** же сказав - "я з ними прийшов, я з ними і піду". Він, правда, прийшов з Разумковим та Богданом, але не будемо надто прискіпливими до нейвеличнівшого, йому і там зараз тяжило з усіма цими нападками на його особистих фаворитів...
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22.03.2024 18:18 Відповісти
Разумков і Богдан були для росіян потрібні в плані становлення сн,як і Коломойський.Але,як перша ступінь багатоступеневої ракети,яка відпала при початку взльоту ракети,під назвою сн.Хтозна,може група ермак-смірнов-подоляк-татаров-шурма є другою ступінню,яку росіяни викинуть з обойми,коли вона відпрацює своє і запутять третю ступінь? Але ж,хто такий сценарій відпрацьовувати буде,коли багато служби сидить тихо в тилу,інших направили на фронт в якості піхоти запускати дрони,треті ловлять хіба що колаборантів з числа місцевих та стрілочників.
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22.03.2024 18:53 Відповісти
 
 