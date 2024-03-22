"Коли Єрмака, Татарова, Тимошенка, Шурму звільнять за результатами журналістських розслідувань?" - депутат Київради Білоцерковець звернувся до "слуг народу". ВIДЕО

Влада жодним чином не відреагувала на журналістські розслідування щодо корупції серед представників "Слуги народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, вимагаючи звільнити фігурантів гучних скандалів - Шурму, Татарова, Єрмака та інших.

"Чи буде звернення від "слуг народу" до Офісу президента, до президента України стосовно розслідувань Бігуса, Ткача по Шурмі, по Татарову, по народним депутатам від "Слуги народу"? Чи у вас подвійні стандарти – це норма? Розкажіть про Шурму, про Тимошенка, про Татарова, про Єрмака. Коли буде результат? Коли їх буде звільнено?" - звернувся Білоцерковець до "слуг народу".

Він нагадав, що після розслідування стосовно статків родини директора "Київського метрополітену" Віктора Брагінського мер Києва Віталій Кличко звільнив його за дві години.

"В Києві результат є, а у вас у президентській вертикалі його немає", – наголосив Білоцерковець.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов відзначив, що мер Києва Віталій Кличко за дві години зняв з посади директора "Київського метрополітену" Віктора Брагінського після сюжету "Бігус.інфо" про майнові статки його родини. Хороший приклад для Офісу президента та "слуг народу", які не звільняють хабарників та корупціонерів навіть після скандалів зі стовідсотковими доказами, наголосив Бутусов.

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