У Дніпрі перебої зі світлом та водою. Краще зробити запаси води, - мерія

У Дніпрі спостерігаються проблеми зі світлом після масштабної нічної атаки. Також є перебої з постачанням води.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"В зв’язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста (умовно Робоча, Фабра і т.д.)", - написав він у фейсбуці.

Філатов прогнозує, що міськводоканал вирішить ці проблеми до 21 години.

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"Будь ласка, наберіть трошки запасів води, але не потрібно це робити цілими ваннами", - попросив мер.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.