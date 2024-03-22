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Новини Війна
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РФ створює угруповання в понад 100 тис. осіб для можливого наступу влітку, - Павлюк

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Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія може мати певні сили для наступальних операцій влітку.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, угруповання формується не обов'язково для наступу, а для поповнення поточних втрат.

"Але така ймовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для наступальних операцій на одному із напрямків. Це умовні прогнози", - зауважив Павлюк.

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Він зазначив, що Сили оборони зроблять все можливе, щоб завдати противнику максимальних втрат і надати ввести в бій нові сили.

"Але готуємось до будь-якого розвитку ситуації", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17854) бойові дії (4087) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+13
росія тільки посилюється.

а нам в цей час сша каже, не бити по російським нпз. бо в байдена перед виборами бензин виросте!
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22.03.2024 11:42 Відповісти
+9
Якщо буде ким і чим нищити.
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22.03.2024 11:45 Відповісти
+9
Зато наші ЗЕгниди ніяк не можуть прийняти закон про мобілізацію ні ІФС побудувати.
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22.03.2024 11:49 Відповісти
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росія тільки посилюється.

а нам в цей час сша каже, не бити по російським нпз. бо в байдена перед виборами бензин виросте!
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22.03.2024 11:42 Відповісти
Макрон вже настільки озвірів, що б'є по російським НПЗ?
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22.03.2024 11:44 Відповісти
Звідки ваша інфа про нібито те що сша каже, не бити по російським нпз? дайте посилання???
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22.03.2024 11:44 Відповісти
Чому удари припинились, якщо не каже?
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22.03.2024 11:50 Відповісти
https://www.ft.com/content/a4d5150c-3d52-44d2-a024-e5589b410554
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22.03.2024 11:50 Відповісти
Карту мне...и я вам покажу куда на Белгород Ростов Краснодар Курск Брянск.......
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22.03.2024 11:56 Відповісти
Залужного зняти не Байден сказав?
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22.03.2024 13:02 Відповісти
він чьо опиндюнькав???????????
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22.03.2024 17:56 Відповісти
Це навіть не угрупування, буде знищене за кілька тижнів якщо почнуть наступати.
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22.03.2024 11:44 Відповісти
Якщо буде ким і чим нищити.
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22.03.2024 11:45 Відповісти
тем и кем что и до єтого,100 к єто такая себе группировка может 2-3 села взять смогут за полгода на 10 хат разйобаных, на купянск зрадойобы год назад верещали,волосы на яйцах рвали что там 100к,1000 танков,а по факту обломались об синьковку)
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22.03.2024 11:59 Відповісти
Ключовий момент - наявність БК, особливо до ППО.
Русня має величезну перевагу в повітрі. Якщо "підрізати крила" - їм буде гаряче.
Якщо дати ЗСУ достатньо стволів, снарядів, дронів, набоїв і гранат, русні буде срака.
Але це все "якщо". Ми бачимо, що робиться з міжнародною допомогою.
Від США годі й чекати, потужностей Європи виявилось абсолютно недостатньо для нас.
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22.03.2024 12:03 Відповісти
Судячи з того, як вони посимлили обстріли Сумщини, то цілком можливо попруть звідти.
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22.03.2024 11:45 Відповісти
шо два-три тижні на лайномарафоні вже не канає?
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22.03.2024 11:45 Відповісти
Це і є лайномарафон. Там тональність вже давно змінилась на 180 градусів...
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22.03.2024 11:49 Відповісти
Що, Ташкентсько-єврейська кіностудія 1941-1945 рр. із своїми тупими кінокомедіями сдулась?
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22.03.2024 11:53 Відповісти
Та ви що?
Хто б міг подумати?

То може наш "конгрес" хоч той нещасний закон про мобілізацію прийме ?
А й пана Генерала Залужного з города Лондона треба викликати...👿
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22.03.2024 11:48 Відповісти
А він зараз у тому Лондоні є?
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22.03.2024 11:52 Відповісти
То куда тоді ЗЄля подів Генерала

пенсионера Залужного ?
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22.03.2024 11:57 Відповісти
Я можу вас сказати, але спочатку і ви скажіть, чи вірите ви у кришталево чистий ТаймЗє?
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22.03.2024 11:58 Відповісти
Зато наші ЗЕгниди ніяк не можуть прийняти закон про мобілізацію ні ІФС побудувати.
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22.03.2024 11:49 Відповісти
ЗЕгниди не виконують чинний закон про мобілізацію (мова у ньому не тільки про поповнення війська людьми). Немає ніяких гарантій того що, навіть якщо новий закон приймуть, він буде виконуватися владою.
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22.03.2024 12:07 Відповісти
Для этого они и бросают наемников из Африки чтоб они своими тушками выиграли им время.
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22.03.2024 11:55 Відповісти
Треба МАТИ зброю массового знищення типу ЯЗ або щось новеньке що не входить до конвенції
+ До неї прописану в конституції доктрину щодо захищеня мешканців і території, де буде вказано, що Україна буде застосовувати любий тип зброї для захисту ( не нападіння !!)
Бо вони лізуть і лізуть як таргани і застосовувати тапочки стає дуже недостатньо.
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22.03.2024 12:23 Відповісти
шмига говорит шо уже все столько военных не надо, павлюк говорит про 100 тыщ орков. вы там тупые дебилы можете хоть в одно ***** вещать?
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22.03.2024 13:51 Відповісти
 
 