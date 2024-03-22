РФ створює угруповання в понад 100 тис. осіб для можливого наступу влітку, - Павлюк

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія може мати певні сили для наступальних операцій влітку.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

За його словами, угруповання формується не обов'язково для наступу, а для поповнення поточних втрат.

"Але така ймовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для наступальних операцій на одному із напрямків. Це умовні прогнози", - зауважив Павлюк.

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Він зазначив, що Сили оборони зроблять все можливе, щоб завдати противнику максимальних втрат і надати ввести в бій нові сили.

"Але готуємось до будь-якого розвитку ситуації", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.