РФ створює угруповання в понад 100 тис. осіб для можливого наступу влітку, - Павлюк
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія може мати певні сили для наступальних операцій влітку.
Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
За його словами, угруповання формується не обов'язково для наступу, а для поповнення поточних втрат.
"Але така ймовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для наступальних операцій на одному із напрямків. Це умовні прогнози", - зауважив Павлюк.
Він зазначив, що Сили оборони зроблять все можливе, щоб завдати противнику максимальних втрат і надати ввести в бій нові сили.
"Але готуємось до будь-якого розвитку ситуації", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Топ коментарі
+13 Роман Петренко #586966
показати весь коментар22.03.2024 11:42 Відповісти Посилання
+9 Деніс Войцеховський
показати весь коментар22.03.2024 11:45 Відповісти Посилання
+9 Igor #473218
показати весь коментар22.03.2024 11:49 Відповісти Посилання
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а нам в цей час сша каже, не бити по російським нпз. бо в байдена перед виборами бензин виросте!
Русня має величезну перевагу в повітрі. Якщо "підрізати крила" - їм буде гаряче.
Якщо дати ЗСУ достатньо стволів, снарядів, дронів, набоїв і гранат, русні буде срака.
Але це все "якщо". Ми бачимо, що робиться з міжнародною допомогою.
Від США годі й чекати, потужностей Європи виявилось абсолютно недостатньо для нас.
Хто б міг подумати?
То може наш "конгрес" хоч той нещасний закон про мобілізацію прийме ?
А й пана Генерала Залужного з города Лондона треба викликати...👿
Генерала
пенсионера Залужного ?
+ До неї прописану в конституції доктрину щодо захищеня мешканців і території, де буде вказано, що Україна буде застосовувати любий тип зброї для захисту ( не нападіння !!)
Бо вони лізуть і лізуть як таргани і застосовувати тапочки стає дуже недостатньо.