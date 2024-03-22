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Новини Війна
17 025 119

Для Росії "СВО" вже стала війною. РФ не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка хоче "відібрати у неї Крим", - Пєсков

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що так звана "спеціальна військова операція" для РФ вже стала війною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", - сказав речник російського диктатора.

За словами Пєскова, Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка "має задокументований намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати у неї Крим, не кажучи вже про територію нових регіонів".

Також читайте: Війна РФ з НАТО неминуча, якщо війська Альянсу будуть на території України, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1693) росія (66104)


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Топ коментарі
+34
Уровень цинизма и маразма этих больных ублюдков просто запредельный.
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22.03.2024 11:54 Відповісти
+31
***** собі, загнула ***** вусата. Значить підарам можна красти чужі території, а у підарів забирати те, що їм не належить - вже ні? Зовсім **** дали)

Хоча тут все логічно, ще й тиждень не пройшов після "виборів" царя, а кацапів вже прогрівають, щоб були готові дохнути в Україні - "внутрішня мобілізація" і все таке...
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22.03.2024 11:55 Відповісти
+30
ты писюков как и медведка составите компашку путлеру и лошади в гааге
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22.03.2024 11:54 Відповісти
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"Набирайте воду і запасайтеся павербанками" --- запасатися водою і павербанками не допоможе, це не прожене кацапів з України. Людям які розказують що "ми переходимо до вирішального єтапу війни" або таке краще не казати,а якщо вживають слово "ми" то не павербанками і водою треба запасатися,а щось робити щоб можна було себе позиціонувати з людьми котрі "переходять до вирішального етапу війни"
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22.03.2024 12:54 Відповісти
Головне, щоб не вижили кацапи... А далі будь, що буде
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22.03.2024 12:59 Відповісти
піськов і карлік, незадоволені ходом специальной ваенной аперации в белгородской и курской народних республиках.
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22.03.2024 12:29 Відповісти
Як казав "Льолік", з "Діамантової руки" :
- Не дрейфь, Козлодоев! Сядем усе!
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22.03.2024 12:31 Відповісти
А ты не воруй, таракан кацапский.
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22.03.2024 12:31 Відповісти
Ото я щось не зрозумів - еС-Ве-О все ще за планом, чи вже ні...?
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22.03.2024 12:34 Відповісти
Це логіка типового кацапа або гопніка. Росія це країна терорист.
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22.03.2024 12:45 Відповісти
Можна 1000 разів казати, що хтось є терористом, але якщо реально не вчиняти з ним як з терористом (тобто поставивши його "поза законами", в т.ч. і міжнародними), це буде просто балаканиною. Здається, коли американський спецназ знищував Бен Ладена, він покрошив там всіх, хто був поряд з цим терористом (без огляду на стать і вік). То чому щодо держави-терориста треба чинити в інший спосіб?
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22.03.2024 12:56 Відповісти
потому что сс*тся россию
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23.03.2024 02:21 Відповісти
у сім'ї навальних, бутерброд, це така річ, яку, як з'ясувалося, можна передавати туди сюди.
тому, як що усипескова, почали, в істериці, про це казати, значить, щось буде....
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22.03.2024 12:46 Відповісти
Тільки сьогодні?! Шо, встали с утра, кофэ попили, водки теж попили, подивилися, шо птиськи з юга прилетіли, деревья позеленели, бутончики на цветы перетворилися, черв'ячки на метеликів, а СВО на війну... Бжмой, з ким, ля, Україні воювати доводиться!
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22.03.2024 12:48 Відповісти
Треба, щоб 99% москалів нарешті "помітили", що путлер розв'язав війну і що ця війна прийшла в них у домівки, прикінчивши їхнє "благополучне" життя. Бєлгород це добре, але це явно не достатньо, зважаючи на масштаби московії.
На жаль Україна все ще не має далекобійних потужних ракет, а дрони, які ми застосовуємо, мають дуже незначну бойову частину. Тож застосовувати ці дрони треба не по аеродромам чи якимось будівлям, де завдана шкода буде мінімальною, а по цілям, підібраним зовсім за іншим принципом. Наприклад, не такий вже великий заряд потрібен, щоб зруйнувати ємкості з хлором на якомусь промисловому об'єкті (років 40 тому витік хлору в Бхопалі вбив кілька десятків тисяч мешканців цього індійського міста); або влучання в термінал для зберігання чи відвантаження сірки і селітри здатне викликати детонацію цих хімічних речовин (кілька років тому подібна аварія вщент рознесла пів міста на Близькому вході) тощо. Можливо не варто занадто "прислухатися" до застережень наших західних партнерів щодо "ескалації", адже саме ескалація не залишить у них іншого виходу повною мірою втрутитися в цю війну, принаймні щоб самим якось вижити (адже це стане можливим лише якщо вдарити першими, причому максимально потужно)?
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22.03.2024 12:49 Відповісти
Років з 90 тому, один недомірок вже подібне казав. Погано закінчив правда.
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22.03.2024 12:52 Відповісти
Ну шо, де всі співчуваючі ухилянтам великі знавці конституційноно права? З унітазу злізти не можуть?
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22.03.2024 13:01 Відповісти
..только превентивный удар по болотам мацковии,спасет мокшей от пучеглазого и ********...
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22.03.2024 13:04 Відповісти
Цель подобных заяв не только, а порой и не столько, в дезинформации, но и в том чтоб посеять апатию среди противников - "да, мы ******, и что? Что вы нам сделаете вашей риторикой развенчивая дезу?"
Не ведитесь. Особенно на высеры Писькова.
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22.03.2024 14:04 Відповісти
В цьому контексті мене більше цікавить, коли ООН визнає цю "сво" війною", як мінімум; нехай навіть для початку без зазначення, хто агресор та окупант...
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22.03.2024 14:22 Відповісти
Тут поможет только атомная бомба по центру принятия решений утренней водки.
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22.03.2024 15:07 Відповісти
Я тихо @уею с него.
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22.03.2024 21:44 Відповісти
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