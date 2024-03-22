Для Росії "СВО" вже стала війною. РФ не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка хоче "відібрати у неї Крим", - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що так звана "спеціальна військова операція" для РФ вже стала війною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", - сказав речник російського диктатора.

За словами Пєскова, Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка "має задокументований намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати у неї Крим, не кажучи вже про територію нових регіонів".

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