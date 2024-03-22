Для Росії "СВО" вже стала війною. РФ не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка хоче "відібрати у неї Крим", - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що так звана "спеціальна військова операція" для РФ вже стала війною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", - сказав речник російського диктатора.
За словами Пєскова, Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка "має задокументований намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати у неї Крим, не кажучи вже про територію нових регіонів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Не дрейфь, Козлодоев! Сядем усе!
тому, як що усипескова, почали, в істериці, про це казати, значить, щось буде....
На жаль Україна все ще не має далекобійних потужних ракет, а дрони, які ми застосовуємо, мають дуже незначну бойову частину. Тож застосовувати ці дрони треба не по аеродромам чи якимось будівлям, де завдана шкода буде мінімальною, а по цілям, підібраним зовсім за іншим принципом. Наприклад, не такий вже великий заряд потрібен, щоб зруйнувати ємкості з хлором на якомусь промисловому об'єкті (років 40 тому витік хлору в Бхопалі вбив кілька десятків тисяч мешканців цього індійського міста); або влучання в термінал для зберігання чи відвантаження сірки і селітри здатне викликати детонацію цих хімічних речовин (кілька років тому подібна аварія вщент рознесла пів міста на Близькому вході) тощо. Можливо не варто занадто "прислухатися" до застережень наших західних партнерів щодо "ескалації", адже саме ескалація не залишить у них іншого виходу повною мірою втрутитися в цю війну, принаймні щоб самим якось вижити (адже це стане можливим лише якщо вдарити першими, причому максимально потужно)?
Не ведитесь. Особенно на высеры Писькова.
решенийутренней водки.