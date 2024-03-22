У Криму за час окупації через репресії загинули 60 людей, - Кримськотатарський ресурсний центр

За час окупації Криму Росією через політичні репресії загинуло 60 людей, з них 28 - кримські татари.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ), інформує Цензор.НЕТ.

"Після окупації Криму Російською Федерацією зникнення, викрадення та вбивства людей стали регулярною практикою. За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, зафіксовано 60 загиблих за період окупації Криму, 28 з яких - представники кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Окупанти провели обшук у кримськотатарського активіста Дудакова в Бахчисараї і відвезли його в "управління ФСБ" у Сімферополі, - Лубінець. ФОТО

Згідно з даними, серед людей, які загинули, можна виділити такі категорії:

жертви політичних репресій (4, 3 - кримські татари),

жертви дискримінації (13, 11 - кримські татари),

жертви терору (30, 8 - кримські татари)

жертви поліцейського свавілля (13, 6 - кримські татари).

Також дивіться: В окупованому Маріуполі двох людей затримали за проукраїнські коментарі в соцмережах. ВIДЕО

Окупаційна влада при цьому лише створює видимість розслідування цих випадків, не дивлячись на те, що відповідно до Резолюції ГА ООН A/RES/71/205 Росія названа державою-окупантом і на неї покладено відповідальність за дотримання прав людини на цій території.

Співробітники та експерти КРЦ неодноразово на міжнародних майданчиках ООН, ОБСЄ, ПАРЄ інформували міжнародне співтовариство про ці кричущі факти порушення прав людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимчасово окупований Росією Крим залишається українським, - глава МЗС Нідерландів Слот

"Ми засуджуємо арешти, затримання, викрадення та вбивства людей, які використовуються в Криму як спосіб тиску і залякування корінного кримськотатарського народу і проукраїнських активістів", - наголосили в КРЦ.