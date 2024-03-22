Якщо Євросоюз хоче перемоги Україні, йому доведеться конфіскувати активи РФ, - голова Банку Латвії Казакс

Європейським політикам необхідно визнати, що агресія Росії становить набагато більший ризик для європейської економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив голова Банку Латвії Мартінш Казакс.

"Звичайно, кошти агресора мають бути використані. У геополітичному сенсі українцям потрібні гроші, і ми повинні їх надати - це в наших спільних інтересах", - заявив Казакс.

Він додав, що питання в тому, "чи стягувати податки зі своїх громадян, чи використовувати активи агресора... Якщо війна буде довгою, кровопролитною і надзвичайно дорогою, в якийсь момент вам доведеться залізти в активи".

Як зазначається, Європейська комісія обговорює зі столицями ЄС пропозицію використати прибутки від активів російського центрального банку, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, для підтримки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо замороженого майна РФ слід ухвалити якнайшвидше, - президент Литви Науседа

Однак ЄЦБ послідовно виступає проти такого підходу, а високопоставлені чиновники вважають, що такий крок може порушити міжнародні закони, які гарантують недоторканність активів центрального банку, що зберігаються в іноземних резервах. Це, своєю чергою, може поставити під загрозу довіру до євро.

За словами Казакса, цей аргумент має дві сторони. Він зазначив, що, якщо дозволити українським військовим діям вичерпати фінансування, що підбадьорить російську агресію і, зрештою, дозволивши їй здобути перемогу, це матиме ширший вплив на європейський авторитет. А це, своєю чергою, вплине на євро, а отже, на цінову і фінансову стабільність, яка є основною метою ЄЦБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може отримати перший мільярд з прибутку від заморожених активів РФ до липня, - фон дер Ляєн

"Якщо наше стримування Росії буде слабким, а напад вийде за межі України... це зробить Європу менш авторитетною. Так що з погляду на міжнародну роль євро (арешт активів - ред.) матиме свої наслідки, але альтернатива буде ще гіршою", - наголосив Казакс.