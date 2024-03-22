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Якщо Євросоюз хоче перемоги Україні, йому доведеться конфіскувати активи РФ, - голова Банку Латвії Казакс

активи,заморожені

Європейським політикам необхідно визнати, що агресія Росії становить набагато більший ризик для європейської економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив голова Банку Латвії Мартінш Казакс.

"Звичайно, кошти агресора мають бути використані. У геополітичному сенсі українцям потрібні гроші, і ми повинні їх надати - це в наших спільних інтересах", - заявив Казакс.

Він додав, що питання в тому, "чи стягувати податки зі своїх громадян, чи використовувати активи агресора... Якщо війна буде довгою, кровопролитною і надзвичайно дорогою, в якийсь момент вам доведеться залізти в активи".

Як зазначається, Європейська комісія обговорює зі столицями ЄС пропозицію використати прибутки від активів російського центрального банку, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, для підтримки України.

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Однак ЄЦБ послідовно виступає проти такого підходу, а високопоставлені чиновники вважають, що такий крок може порушити міжнародні закони, які гарантують недоторканність активів центрального банку, що зберігаються в іноземних резервах. Це, своєю чергою, може поставити під загрозу довіру до євро.

За словами Казакса, цей аргумент має дві сторони. Він зазначив, що, якщо дозволити українським військовим діям вичерпати фінансування, що підбадьорить російську агресію і, зрештою, дозволивши їй здобути перемогу, це матиме ширший вплив на європейський авторитет. А це, своєю чергою, вплине на євро, а отже, на цінову і фінансову стабільність, яка є основною метою ЄЦБ.

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"Якщо наше стримування Росії буде слабким, а напад вийде за межі України... це зробить Європу менш авторитетною. Так що з погляду на  міжнародну роль євро (арешт активів - ред.) матиме свої наслідки, але альтернатива буде ще гіршою", - наголосив Казакс.

Автор: 

Латвія (1364) Євросоюз (13672) заморожені активи (581)


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Сьогоднішня нічна атака кацапів на енергосистему України показує шо ЄС та США не дуже хочуть перемоги України. Є підозра шо вже з кацапами якісь договорняки почались.
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22.03.2024 12:03 Відповісти
Договорняки з кацапами почалися десь років 30 тому.
Зараз взагалі, при владі у ведучих демократичних країнах - сцикуни. Головне для них: "Як би ***** не образилося"
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22.03.2024 12:19 Відповісти
Рашка зараз це - нацистка Германія !
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22.03.2024 12:34 Відповісти
Та не поспішайте так, ще можна декілька років почекати.
Це не горить.
Адже ніхто перемоги України на ділі не хоче.
Тільки на словах.
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22.03.2024 12:03 Відповісти
Единий адекватний комент.
А в керівництві ЕС мабуть бізнесменів нема , бо З ПРИБУТКУ АКТИВІВ- це цирк . Прибутків може і не бути на час війни, а Україні потрібна мощна підтримка

і ще варіант - ідею про З ПРИБУТКІВ могли вкинути в голови лідерів ЕС КАЦАПСЬКІ КРОТИ. Що найбільш вероятно .
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22.03.2024 12:05 Відповісти
Ніхто нічого не конфіскує. Збіговисько нікчем та куколдів,які тільки язиками плещуть.
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22.03.2024 12:06 Відповісти
Хочете перемоги-заводьте свої війська. І не слухайте вереск хрінпіду-він вже зламаний і не легітимний. Бо буде війна і у вас!
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22.03.2024 12:08 Відповісти
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22.03.2024 12:09 Відповісти
місто ЗаПаріжжя готове прийняти своїх французьких синів-легіонерів !
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22.03.2024 12:37 Відповісти
 
 