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Новини
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Президент ПАРЄ Русопулос після масованого ракетного удару РФ: Це лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну

запоріжжя

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос відреагував на масований ракетний удар по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter) президента ПАРЄ.

"Ще одна безсонна ніч для України, яка зазнала ще одного масованого російського ракетного удару. Як і недавні атаки на Одесу та Миколаїв, вони забрали життя безвинних людей та пошкодили цивільну інфраструктуру. Але це лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну!" - написав Русопулос.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.

Автор: 

обстріл (29234) ПАРЄ (849)


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Топ коментарі
+6
Якби був поруч - блювонула б йому в писок
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22.03.2024 12:17 Відповісти
+5
Рішучість пи₴діти.
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22.03.2024 12:18 Відповісти
+5
Зараз вони пачками всі будуть рішуче засуджувати. А ввечері денсклаб. Ніч перед вихідними все ж.
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22.03.2024 12:20 Відповісти
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Зато яке рішуче!
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22.03.2024 13:56 Відповісти
Аплодую стоячи!Сказав,як відрізав!Оце я розумію.
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22.03.2024 12:16 Відповісти
Якби був поруч - блювонула б йому в писок
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22.03.2024 12:17 Відповісти
Рішучість пи₴діти.
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22.03.2024 12:18 Відповісти
Зараз вони пачками всі будуть рішуче засуджувати. А ввечері денсклаб. Ніч перед вихідними все ж.
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22.03.2024 12:20 Відповісти
Все що у них ж це рішуча рішучість. Їх не варто критикувати. Їх можна тільки зневажати.
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22.03.2024 12:21 Відповісти
Підтримує вашу рішучість *********?
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22.03.2024 12:21 Відповісти
Ага, рішуче стурбаватись
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22.03.2024 12:23 Відповісти
Та до сраки ваш піздьож, лицемірні уйобки. В нас країну з лиця землі стирають, а ви безкінечно *******, тварюки, і ніх*я не робите!
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22.03.2024 12:26 Відповісти
все равно что фонариками подстветили или в ладоши похлопали.... ваша рішучість не може вбивати кацапів
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22.03.2024 12:27 Відповісти
Хто там ще на черзі висловити рішучу підтримку Україні (на словах) , Держдеп США, ЄС, ООН, Рада Європи, ОБСЄ, НАТО, ЮНЕСКО, Ліга захисту тварин, Голлівуд, МАГАТЕ, Всесвітня Організація Здоров'я, ****, МВФ, Інтерпол, Європейське агентство авіаційної безпеки , NASA, ітд.?
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22.03.2024 12:29 Відповісти
На Цензорі треба запровадити фільтр, який приховуватиме зі стрічки всі новини, що містять слова "рішучий", "заява", "заклик" та інші подібні.
Можливо, навіть в формі передплати.
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22.03.2024 12:31 Відповісти
Рішуче попи***ти.
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22.03.2024 12:34 Відповісти
Дивіться, не лусніть від міцності!
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22.03.2024 13:12 Відповісти
у нас від вашої рішучості уся країна палає, ракети-літаки, ядерку відібрали, а тепер "нам ніхто нічого не винен", запхайте собі в дупу свою рішучість
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22.03.2024 14:00 Відповісти
 
 