Президент ПАРЄ Русопулос після масованого ракетного удару РФ: Це лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос відреагував на масований ракетний удар по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter) президента ПАРЄ.

"Ще одна безсонна ніч для України, яка зазнала ще одного масованого російського ракетного удару. Як і недавні атаки на Одесу та Миколаїв, вони забрали життя безвинних людей та пошкодили цивільну інфраструктуру. Але це лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну!" - написав Русопулос.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.