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У Харкові через перебої з електропостачанням може не працювати сигнал повітряної тривоги

азс,харків

Через проблеми з електропостачанням у Харкові може не працювати сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

Також працівники ДСНС та Нацполіції сповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об'їжджаючи місто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу Харкова знеструмлено близько 700 тис. споживачів.

Читайте: У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів, є проблеми зі світлом

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Харків (5702) Харківщина (6054) електроенергія (6258)


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А в бєлгородє електрика є чомусь.
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22.03.2024 12:17 Відповісти
Он и так не работал. Сначала прилёт, а потом включали сирену
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22.03.2024 12:46 Відповісти
https://streamable.com/uczvq4

Харків станом на зараз перебуває у режимі блекауту, - депутат Харківської облради Олександр Скорик.

"Ми нарахували 17 прильотів ракет С-300. Усі удари завдавалися по об'єктах енергетичної інфраструктури. Маємо жахливі наслідки: у нас не працюють метрополітен, світлофори, електротранспорт, немає енергозабезпечення у 700 тисяч абонентів, є проблеми з водою та каналізацією", - сказав Скорик.
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22.03.2024 12:54 Відповісти
Последний ґенератор вчера уперли....
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22.03.2024 14:24 Відповісти
 
 