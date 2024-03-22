У Харкові через перебої з електропостачанням може не працювати сигнал повітряної тривоги

Через проблеми з електропостачанням у Харкові може не працювати сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

Також працівники ДСНС та Нацполіції сповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об'їжджаючи місто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу Харкова знеструмлено близько 700 тис. споживачів.

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