У Харкові через перебої з електропостачанням може не працювати сигнал повітряної тривоги
Через проблеми з електропостачанням у Харкові може не працювати сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.
Також працівники ДСНС та Нацполіції сповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об'їжджаючи місто.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу Харкова знеструмлено близько 700 тис. споживачів.
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Харків станом на зараз перебуває у режимі блекауту, - депутат Харківської облради Олександр Скорик.
"Ми нарахували 17 прильотів ракет С-300. Усі удари завдавалися по об'єктах енергетичної інфраструктури. Маємо жахливі наслідки: у нас не працюють метрополітен, світлофори, електротранспорт, немає енергозабезпечення у 700 тисяч абонентів, є проблеми з водою та каналізацією", - сказав Скорик.